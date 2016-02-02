中国国开行去年发放棚改贷款7509亿元 今年增至9500亿元以上

路透北京2月2日 - 中国国家开发银行党委书记、董事长胡怀邦称，2015年国开行共发放棚改贷款7,509亿元人民币，今年将增至9,500亿元以上，保障续建和600万套新开工棚改任务融资需求。

金融时报援引他的话称，截至2015年底，国开行资产总额突破12万亿元，人民币贷款余额7.1万亿元，国际业务余额3,415亿美元，均创历史新高；年末不良贷款率0.8%，连续43个季度控制在1%以内。

2015年国开行共发放棚改贷款7,509亿元，中铁总铁路贷款1,090亿元、水利贷款797亿元；发放脱贫攻坚贷款2,122亿元；发放表内外汇贷款1,274亿美元，大力支持“一带一路”建设。

他并提到，2016年国开行将重点保障“六大领域”资金需求：发放脱贫攻坚贷款1,500亿元左右，重点支持易地扶贫搬迁和精准扶贫；发放棚改贷款9,500亿元以上，保障续建和600万套新开工棚改任务融资需求；发放铁路贷款1,000亿元、水利贷款650亿元，重点支持国家重大工程包中的重大项目；发放科技和战略性新兴产业贷款1,800亿元，支持产业创新发展和转型升级；发放境外人民币贷款300亿元，助推人民币国际化。

同时，在去库存、去杠杆方面，加大对货币化安置棚改项目支持力度，严格控制存量房较多地区新建安置房比例，积极促进消化存量商品房；充分发挥综合金融优势，加大基金等投资工具运用，加大对地方债务置换的投资。

胡怀邦曾在2016年新年贺词中指出，该行2015年完成专项建设基金资金投放5,800亿元人民币，预计可拉动投资约2万亿元；全年融资总量突破4万亿元；发行金融债券1.7万亿元。（完）