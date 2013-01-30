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中国财经 | 2013年 1月 30日 星期三 09:31 BJT

国开行拟将今年逾一半新增贷款投向城镇化

路透北京1月30日 - 中国国家开发银行2012年资产增长逾万亿元的同时,不良贷款率下降,今年并计划将一半以上新增贷款投向城镇化.

公告显示,截至2012年末,国开行资产总额7.37万亿元人民币,不良贷款率0.3%,连续31个季度控制在1%以内.历史数据显示,2011年末,国开行总资产突破6万亿元,不良贷款率为0.4%.

"(今年)以支持城镇化为重点,加大对基础设施、社会民生、'走出去'等重点领域和薄弱环节的支持力度,将一半以上的新增贷款投向城镇化及配套建设,"国开行董事长陈元日前在年度工作会议上称.

中国国务院副总理李克强此前强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.

民生领域也是国开行近年支持的重点.数据显示,2012年国开行新增保障性安居工程贷款1,166亿元,同业占比逾六成.另截至2012年末,国开行外汇贷款余额达2,482亿美元,资产质量保持优良.(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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