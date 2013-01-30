国开行拟将今年逾一半新增贷款投向城镇化

沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
路透北京1月30日 - 中国国家开发银行2012年资产增长逾万亿元的同时,不良贷款率下降,今年并计划将一半以上新增贷款投向城镇化.
公告显示,截至2012年末,国开行资产总额7.37万亿元人民币,不良贷款率0.3%,连续31个季度控制在1%以内.历史数据显示,2011年末,国开行总资产突破6万亿元,不良贷款率为0.4%.
"(今年)以支持城镇化为重点,加大对基础设施、社会民生、'走出去'等重点领域和薄弱环节的支持力度,将一半以上的新增贷款投向城镇化及配套建设,"国开行董事长陈元日前在年度工作会议上称.
中国国务院副总理李克强此前强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.
民生领域也是国开行近年支持的重点.数据显示,2012年国开行新增保障性安居工程贷款1,166亿元,同业占比逾六成.另截至2012年末,国开行外汇贷款余额达2,482亿美元,资产质量保持优良.(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。