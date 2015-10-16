中国国开行发行第二单棚改资产证券化产品 规模约69亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月16日 - 中国国家开发银行周四发行今年第七期开元信贷资产证券化产品，规模69.0668亿元人民币，基础资产为棚户区改造贷款。此次发行是国开行继今年8月创新发行国内首单棚改贷款证券化产品之后，该行发行的国内第二单此类产品。
刊登在国开行官网的新闻稿称，截止目前，该行棚改贷款证券化产品发行量已近100亿元。
“通过盘活存量棚改贷款，释放信贷规模，不断拓宽融资渠道，引导社会资金持续加大对棚户区改造融资支持力度。”新闻稿称。 新闻稿并显示，自2005年至今已累计发行21单证券化产品，发行总量1,872亿元，发行期数、规模、种类均居国内银行业首位。
该行银行业务发展局局长刘勇早前介绍，上半年棚户区改造贷款发放4,198亿元。（完）
(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。