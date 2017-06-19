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中国财经 | 2017年 6月 20日 星期二 07:46 BJT

国开行将安排至少1.5万亿元支持重大工程及创新平台建设--发改委

路透北京6月19日 - 中国国家发展改革委周一称，近日已与国家开发银行签署战略合作协议；根据协议，国开行将在“十三五”期间安排不低于1.5万亿元人民币的融资总量，重点支持实施《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》21项重大工程和创新平台建设。

发改委网站发布的新闻稿并称，还将通过投贷联动等创新模式，加大对创新型中小企业支持力度。

“国家发展改革委将加强统筹协调，积极推动银企对接，确保相关金融支持举措落到实处。”（完）

参看详情，请点击发改委网站here

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)

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