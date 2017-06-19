国开行将安排至少1.5万亿元支持重大工程及创新平台建设--发改委

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月19日 - 中国国家发展改革委周一称，近日已与国家开发银行签署战略合作协议；根据协议，国开行将在“十三五”期间安排不低于1.5万亿元人民币的融资总量，重点支持实施《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》21项重大工程和创新平台建设。
发改委网站发布的新闻稿并称，还将通过投贷联动等创新模式，加大对创新型中小企业支持力度。
“国家发展改革委将加强统筹协调，积极推动银企对接，确保相关金融支持举措落到实处。”（完）
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。