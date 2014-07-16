分析：美国应如何减少生物安全漏洞？

路透7月14日（记者 Sharon Begley/Julie Steenhuysen） - 美国疾病预防与控制中心（CDC）披露下属实验室处理炭疽、天花和禽流感病菌不当的情况，目前美国卫生部门正考虑以前无法设想的可能性：减少危险病菌实验室的数量。

CDC主任弗里登（Thomas Frieden）上周首次建议美国改变危险病菌实验室迅速增加的局面。过去10多年里，美国这类实验室增加了约两倍，现在至少有1,500个。

“我们希望将研究危险病原的实验室数量降至所需的最低水平，能进入这些实验室的人数也应尽可能减少，还要减少处理的危险病原体数量。”弗里登说道。

他的表态呼应了一些生物安全专家的观点，这些专家认为这是防止实验室事故和危险病菌失窃的唯一方法。他们指出，近年来这类实验室出现细菌丢失或泄露的事故大幅增加，令人担心。他们认为，CDC案例说明，即使是最好的设施也存在隐患。

如果遵照这样的思路，美国的生物防御政策就需要进行重大变革。美国生物防御政策包括防备疾病爆发以及生物物质被用于恐怖袭击。

尽管CDC和美国农业部负责“管制病原”实验室的登记注册，但除非实验室在处理病原体方面有明显违规行为，否则不能撤销之前的批准决定。这些“管制病原”指的是可用作生化武器的细菌和有毒物质。

“就像国家安全局在国内监控活动以及无人机攻击等诸多政策那样，白宫似乎觉得必须保持上届政府的这些政策，否则就担心被批评在国土安全问题上太过软弱。”罗格斯大学分子生物学家艾布莱特（Richard Ebright）说。

国会下属调查机构--政府问责办公室（GAO）2013年发布的报告显示，2004年美国有415个研究“管制病原”的实验室在CDC或农业部注册，到2010年数量增至1,495个。

美国在生物防御研究方面花费巨资。但GAO发现，对于究竟需要多少这类实验室，还缺乏全国性评估。

GAO称，增加这类实验室会提高全国整体风险，因为可能会出现有意或无意的病菌泄露。

艾布莱特指出，获准接触到这些管制病原的人增加了20-40倍。

CDC科学家2012年的报告显示，2004年发生了16起管制病原实验室病菌丢失或泄露的事件。2008年和2010年则分别为128起和269起。

CDC炭疽菌处理不当，以及上周才披露的禽流感病毒处理不当，表明即使是最受推崇的实验室也可能违规。化学和生物武器科学家工作组成员、生物学家克罗兹（Lynn Klotz）指出，美国拥有十几个“生物安全等级4级”（BSL-4）的实验室是没道理的。BSL-4实验室处理的是那些轻易可通过空气在人与人之间传播、会导致严重或致命疾病、无有效疫苗或治疗方法的病原体。

“至少，这些实验室应该放在偏远乡村地区。这样即使出现机械故障、有物质泄露，风险也相对小得多。”克罗兹说道。

他和其他人认为应该关闭一些安全级别高的实验室。

有些专家认为，减少实验室数量解决不了问题，而是应该加强安全规定的执行。但对很多人来说，这就是个简单的数学问题：处理危险病菌的实验室越少，病菌泄露的可能性就越小。

“减少实验室数量，可能有助于更好地管理余下的实验室。”明尼苏达大学的奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）表示。奥斯特霍尔姆是国家生物安全科学顾问委员会（(NSABB）成员，该委员负责向政府提供建议。

本周弗里登将在国会作证，届时或可观察削减实验室的提议能否得到政治支持。

“我相信会看到很多变化。我只是希望，这些变化是深思熟虑的结果，而非政治上的权宜之计。”生物安全咨询师夏浦（Debra Sharpe）说。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。