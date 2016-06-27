焦点：分析师警告称 英国投票退欧后欧洲银行业者前景堪忧

路透6月27日 - 分析师警告称，由于英国投票退欧引发的政治风险上升，欧洲银行业者可能陷入获利增长乏力及股本成本上升的窘境。他们对欧洲银行类股进行了一连串的降评及目标价位下调。

欧洲银行分项指数.SX7P上周五遭遇有史以来最大单日跌幅，创下128.11点新低，因英国投票退出欧盟加重了对于英国和欧洲经济成长前景的担忧，同时也再度激起对于欧洲政治不稳定的忧虑。

巴克莱将欧洲银行板块评级下调至“中性”，称随着反欧盟情绪蔓延风险的加大，银行的股本成本短时间内不太可能下降。

摩根大通下调英国全部国内银行评级，称到2018年，欧洲银行业获利预估可能平均下降13%。受行业不确定性影响，银行业者目前为11%的隐含股本成本料上升。

摩根大通将英国银行业者莱斯银行集团(LLOY.L)和Barclays(BARC.L)的评级下调一个级距至“中性”，苏格兰皇家银行集团(RBS.L)和CYBG(CYBGC.L)评级调降一个级距至“表现逊于大盘”。

“欧洲投资银行将被规避，不仅因为我们无法评估短期的对手、流动性和市场裂隙风险，还因为结构方面的不确定性，比如丢掉欧盟‘通行证’的风险，这可能导致投行的员工人数和成本增加，”摩根大通分析师Kian Abouhossein说。

欧洲投资银行方面，摩根大通将德意志银行(DBKGn.DE)评级下调至“中性”，瑞银集团和(UBSG.S)和瑞信集团(CSGN.S)评级调低至“表现逊于大盘”。

“考虑到英国国内经济恶化带来的不利因素，以及政治和经济局势不可预测性增强导致风险溢价上升，银行业是受英国脱欧影响最大的行业之一，尤其是英国国内的银行，”花旗集团分析师Andrew Coombs称。

分析师还预计，如果央行为应对经济环境恶化而出台进一步宽松举措，将施压银行利润率并加剧营收下滑。

“倘若央行进一步放宽政策，并且围绕欧洲信贷质量趋势改善的乐观情绪消散，利率和利润率则可能承压，”巴克莱分析师Jeremy Sigee表示。

巴克莱将UBI Banca (UBI.MI)、Bankia (BKIA.MC)和Banca Popolare di Milano PMII.MI的评级从“增持”下调至“持有”。

花旗将欧洲投行的目标价下调8-12%，RBC Capital Markets则把英国银行业者的目标价大砍了30%。(完)