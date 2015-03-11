《热点透视》强势美元未能点燃亚洲出口爆发力

（本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Andy Mukherjee 编译 蔡美珍

路透新加坡3月11日 - 强势美元并未能够增添亚洲出口动力。这迥异于过去美元走强时的情况。这要怪亚洲连续多年低于平均水平的贸易表现，打击了亚洲制造业者的信心。

由于美国就业市场改善，即使其他主要国家还在实施货币刺激措施，市场仍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会升息，在此氛围下，美元贸易加权汇率从去年6月以来已经大涨近14%。

强势美元吸引资金撤离新兴市场，也让背负美元债务的外国企业大伤脑筋。不过强势美元也让美国消费者以更便宜的价格享用能源及其他大宗商品。但美国由韩国、台湾、香港及新加坡等亚洲传统出口重镇输入的进口商品价格，几乎没什么变化。这与1995-2002年美元走强时期的情况大不相同。当时这些亚洲国家的出口商纷纷降价，以抢下市场占有率。

强势美元与亚洲出口的今昔对比图表：link.reuters.com/xyk34w

今非昔比。当欧洲已经利用汇率优势提振对美国的出口之际，中国出口商则是普遍维持美元价格不变。亚洲出口业者的相对保守态度，很大程度是因为对于贸易量的悲观看法日益加深。根据摩根士丹利的资料，过去三年亚洲的出口增速平均不到4%，而1992-2007年则高达13%。

全球贸易欲振乏力难辞其咎。但亚洲国家自己的竞争力也是不复以往。在调整过与贸易伙伴国的通胀率差距因素后，中国人民币汇率强势程度比2008年金融危机期间高出30%。

重拾竞争力将不是件容易的事。在通胀率已经不高的情况，进一步压低通胀率并不是什么理想的选择，如果选择压低汇率，可能是危险的作法。欧洲和日本央行的印钞行动，正在压低欧元及日圆，亚洲货币兑美元将必须以不成比例的幅度贬值。这将带来资本失序外逃的风险，并冲击在海外举债的借款户。

重振经济成长会是亚洲国家的最佳对策。但只要亚洲企业仍不愿降价换取冲高销售量，决策官员就很难指望加大出口引擎马力。(完)

(译文审校 白云)