分析：低油价帮助亚洲央行摆脱美联储的阴影

图为透过放大镜看到的与其他货币放在一处的新加坡元。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡3月13日 - 数十年来，亚洲国家首度在自己的圈子里展开货币政策竞赛，纷纷自信地调降利率，这大多要归功于油价疲软。然而也有一些其它大型新兴市场却缺乏这种自信。

2013年时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)释出将退出宽松货币政策信号，当时亚洲央行忧心资金出逃至美元资产，纷纷调高利率来留住热钱。

但如今，即便是美国升息渐行渐近，亚洲地区今年以来已经八度传出央行意外放宽政策，其中包括新加坡、中国、印度、印尼的央行。

泰国、韩国本周也加入意外降息行列。而包括中国在内的多数央行，不是引导本币贬值就是允许汇价交投在较低水准。

相反地，俄罗斯、巴西、墨西哥、土耳其、南非等其他新兴市场，却被绑手绑脚，原因各有不同：或因债务高企、货币重贬；或因高通胀、自然资源收入锐减--同时加上资金出逃的风险，甚至是出逃已既成事实。

“真难以置信，这同2013年完全不同，当时我们正处于'缩减量化宽松恐慌(taper tantrum)'，在亚洲人们争前恐后地升息。”美银美林驻新加坡外汇和利率策略联席主管Claudio Piron说道。

“我们所亲历的这一切...同美国一直倡导的货币理论存在根本的差异。这是一个未经证实的尝试。”

无论是韩国还是菲律宾的央行总裁均公开表示，当美联储开始紧缩政策之际，他们并不认为会与其同步。

这或许是个未知领域，不过通胀下滑的强大压力是这一切的背后推手。主因是自去年夏季以来油价完全腰斩，加之全球需求疲弱，国内经济增长放慢，一齐发力造成通胀下滑。

MUFG驻香港东亚市场研究部主管Cliff Tan表示，特定的国内政治因素也对降息起到了推波助澜的作用。

“最后我们可能出现不得已而竞相降息的情形，这说明全球货币政策步调不一的程度达到近30年来最严重的地步，”他补充说。

Piron还指出经常帐正在改善，尤其是印度和印尼等风险较大国家的经常帐状况，部分原因在于石油进口成本大幅下降，而这些国家都高度依赖石油进口。

欧洲央行和日本央行仍在放松政策，其所释出的资金可望抵销外流至美元资产的部分。

二线货币贬值亦有助于亚洲应对出口放缓以及欧元、日圆和澳元等主要货币的全线下滑。

分析师预计同样的情况还会持续。

瑞信分析师Santitarn Sathirathai称，中国、印度、印尼和新加坡有可能进一步放松货币政策，而Piron则预计决策者会设法抑制本币升值。

“泰国央行或韩国央行最不希望看到的事情是本币升值，这会抵消降息带来的益处，”Piron说。

亚洲主要国家利率图表：link.reuters.com/wyd26s

新兴市场货币图表：link.reuters.com/ben53w

“脆弱五国”汇率图表：link.reuters.com/vaw26v(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉/白云; 审校 王洋/龚芳/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。