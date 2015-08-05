《Rebell专栏》美国千禧一代通过租车开上高级车

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约8月4日（作者 Bobbi Rebell） - 23岁的Connor Murphy拥有一家新创立的公司，他准备租一辆2015款的梅赛德斯C级轿车。价格是原因之一，他只需要每月支付381美元，无需交首付。

而购买这样一辆车需要花费38,500美元，或每月支出约627美元。

加州洛杉矶的25岁工程师Sharif Alkatib也倾向于租车而不是买车，因为花销更低。

“我花的钱更少，而且只考虑二手车，”Alkatib说道。

像Murphy和Alkatib这样的千禧一代（18-34岁）可能不像前代人那么追求物质，但在选择车的时候，他们喜欢好车，即使这意味着牺牲拥有车所带来的长期财务益处。

Edmunds.com近期的研究显示，过去五年里，千禧一代中租车的比例增加了46%，而整体租车比例上升41%。

调查表明，年初至今，千禧一代获得的所有新车中，近29%是租用的。

“在大多数情况下，租车让他们开上了买不起的车，”Edmunds.com行业研究总监Jessica Caldwell说道。

千禧一代善于计算、不超支消费。他们只是希望资金在短期内发挥更大效用。这也是31岁的加州尔湾信息技术专家Nicholai Moguet刚刚租了第二辆车的原因。

“租的车显然比买的车更好，这对我来说很重要，因为我希望驾驶是尽可能愉悦和期待的事情，”Moguet说道。

一个朋友向Moguet介绍了租车的理念：是的，我总得为车付钱，但我也总会有新车。

Edmunds.com调查中大多数受访者表示，不会为购买新车支付超过约3,000美元的首付，希望月供不超过300美元左右。

据Edmunds.com的计算，这样的预算能买到价值2万美元的车。如果是租车呢？最高能租到价值3.5万美元的车。这是个不错的选择。

千禧一代租车的原因不仅如此。Murphy不愿投资于贬值的资产。他指出，如今技术更新换代很快，因此一辆车使用超过10年是不合理的，尽管理论上来说这样更经济。

“我坚信这样一句话：‘租贬值的资产，买升值的资产’，”Murphy说道。

他表示，租车让他的支出预算更加灵活，也不承担转卖的价格风险。“如果出了车祸，这车卖出去的时候就要大幅贬值。”

传统的建议是买车并一直用到最后，这是更佳的理财手段。而租车的想法与这样的传统建议大相径庭。如今道路上行驶的车辆平均使用年限在11年左右。通常情况下五年即支付完汽车贷款的买家在财务上更占优势。

但千禧一代所处的年龄段是需求一直变化的时期。因此他们能买得起的廉价小车可能不适合几年后的需求，如果他们结婚或要孩子的话。

另外一个大的因素是技术。千禧一代希望处在潮流最前沿，而租车是追时髦的最佳方式。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。