焦点：天津爆炸殃及汽车 各跨国公司忙定损

路透北京/东京8月14日 - 中国天津滨海新区开发区危险品仓库发生两次大爆炸之后，包括大众汽车(VOWG.DE) (VOWG_p.DE)和丰田汽车(7203.T)在内的各大跨国汽车公司周五都在忙着评估旗下汽车和工厂受损的情况。

法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)称，该公司位于天津一仓库中的进口车有近1,500辆被烧毁。丰田汽车则称，该公司汽车组装厂以及物流和研发基地的窗户被震碎。

由于丰田汽车的工厂在放一周的高温假，所以没有人受伤。但该公司发言人对于周一是否恢复正常生产不予置评。

“目前我们认为，受损程度不太严重，”丰田汽车驻中国的一位发言人称。

根据新华社的报导，2014年天津口岸进口的汽车超过50万辆，该口岸进口汽车数量占全国的约40%。据官方数据显示，中国去年汽车进口额为3,724亿元(608亿美元)。

斯巴鲁生产商富士重工业株式会社(Fuji Heavy Industries Ltd)(7270.T)称，其位于仓库中等待通关的100多辆日本进口车车窗破碎。公司称，该仓库不属于富士重工，距离爆炸地约两公里。

大众汽车表示，该公司的部分进口汽车受损，但仍不清楚受损的确切汽车数量。现场照片显示，成排的甲壳虫(Beetles)与其他大众汽车车款因爆炸而严重烧焦。

福特汽车(F.N)、日产汽车(7201.T)以及丰田汽车也都表示，正在查验停在天津港附近的汽车。

韩国现代汽车(005380.KS)与起亚汽车(000270.KS)表示，它们共有4,000辆停在爆炸现场附近，但并未提供受损程度的详情。

宝马汽车(BMWG.DE)表示，其在天津港附近有两个汽车分销中心，但由于官方仍已将该区域封锁，因此损失情况不明。

马自达汽车(7261.T)表示，有超过50辆从日本进口的汽车受损，车体刮伤，烤漆脱落。该公司称，附近一家展示厅的窗户在爆炸中碎裂，该展示厅周四停业。

其他在天津营业的日本企业，包括日本永旺(8267.T)的购物中心，以及三越伊势丹控股(3099.T)的百货公司，也都遭受轻微损失。大冢控股(4578.T)表示，一家生产宝矿力运动饮料的工厂周五与周六将关闭，进行厂房的安全评估。

海运巨擘日本邮船(NYK Lines)(9101.T)表示，无法评估该公司在天津港营运的一处港口的损失情形，因该区域禁止进入，另外也表示，旗下一家汽车分销公司有几名工人受到轻伤，这家分销公司亦关闭。(完)

(编译 孙国玉/陈宗琦；审校 李春喜/于春红)

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