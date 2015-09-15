焦点：国际车企纷纷在华减产 因产能过剩又逢经济放缓

路透法兰克福/北京9月15日 - 在最新法兰克福车展上，面对中国这一全球最大汽车市场的大幅放缓，高管们还在强颜欢笑。不过据业内消息人士告诉路透，大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)和其它主要汽车厂商已经开始有意降低在华产量、薪资及其它成本。

据知情人士称，大众汽车的中国合资企业--一汽大众将取消长春附近车厂员工的奖金并压缩生产班次。所取消的奖金往往占到生产线工人到手工资的一半以上。

大众汽车和通用汽车(GM.N)均在受到中国经济放缓冲击最为严重的汽车厂商之列，新车需求突然减弱，因股市的暴跌进一步放大了经济放缓的负面影响。此外，中国的汽车需求也开始从进口车向国产品牌转移。

中国占到大众汽车近几年一半以上的获利，而通用汽车及其中国合作伙伴拟定140亿美元的在华扩张计划，面临踩错步点的风险。据中国一家咨询公司称，两家公司目前均已开始削减在华产量，7月减产约5%。

“不论是大众、宝马(BMWG.DE)还是通用汽车，目前的士气都比较低落，”奥地利汽车咨询公司EFS专家Clemens Wasner称。EFS为多家德国汽车生产商在亚洲的业务提供咨询服务。

大众汽车旗下奥迪(NSUG.DE)的生产主管Hubert Waltl表示，该公司在中国的工厂也已减产，将每周工作天数从七天改为五天，以因应A6等轿车需求下滑。

Waltl周一稍晚在法兰克福向路透表示，奥迪在中国的工厂先前“过载”。奥迪执行长Rupert Stadler则向Reuters TV表示，该公司“预期中国中期将进一步成长...不会改变我们的投资计划”。

一名通用汽车发言人表示，该公司在中国的运营模式和多数主要跨国企业有“根本上的不同”，对许多销售仍在成长的区块品牌进行投资，其中也包括本土品牌。

全球最大的豪华车制造商宝马(BMW)上月警告称，若中国市场进一步恶化，其对今年的预估数字可能有失准风险；宝马在中国销售十年来首见下滑。

**产能过剩**

通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)5月表示，该公司决定藉由卖出更多运动型车(运动休旅车，SUV)及中高阶车种，将营业利润率维持在9-10%的高位。通用汽车最近于7月的表态，已经排除大幅检讨中国的各项计划。

一位接近通用汽车的人士称，该公司可能暂停计划中的扩产，对现有工厂仍有削减成本的空间，措施包括更长时间内停产，减少工人班次及下调工人奖金。

“他们可以立即减少支付在好时期很常见的额外数月薪资，”这位消息人士称。

据领先的预测机构IHS Automotive称，尽管销售疲弱，但汽车业今年在中国的产能增加370万辆。德国汽车行业协会VDA周一将中国汽车市场增长率预估下调一半至3%。

随着产量下降及工厂总产能增长11.5%至每年3,600万辆，IHS预计产能利用率将从去年的70%降至65%；市场认为70%是关键的获利门槛。(完)

(编译 刘秀红/张明钧/于春红; 审校 王洋/许娜)

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