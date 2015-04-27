焦点：德银大规模重整将退出7-10个国家 一次性成本达37亿欧元

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行(DBKGn.DE)将把投行资产减少约2,000亿欧元，并将退出十分之一它现在开展业务的国家，这是该行重组计划的部分内容，旨在提高获利并降低风险。
德银是德国最大的银行，在金融危机后仍坚持成本高昂的全球布局的银行业务模式，目前遭到来自股东的压力。股东要求德银效法瑞银集团UBSN.VX和瑞士信贷CSGN.VX等同业的做法，处理掉那些不盈利的业务。
在欧洲早盘时段，德银股票下跌逾4%，是欧洲银行股中跌幅最大的，因投资者怀疑德银的联席执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen能否实现新目标。
“公司制定了2020年目标以及成本节省与投资计划，但鉴于德银过往的情况，我们和市场都对此持谨慎怀疑的态度。”Jefferies International的分析师Omar Fall表示。
在上述策略宣布的前一天，德银公布第一季获利下降一半，降幅超过预期，因大笔法律费用侵蚀了投资银行业务营收的增长。该行与美英当局就指标利率操纵案达成和解，被罚款25亿美元。其它的市场调查行动有可能给该行带来更多罚款。
“请等一等，只需要几个月，届时我们将提供具体的细节，”Jain对询问该计划细节的分析师表示。德银表示，将在90天后提供最新情况介绍。
**出售德国邮政银行**
作为重组计划的组成部分，德银将在2016年底前通过首次公开发行(IPO)出售零售银行业务--德国邮政银行DPBGn.DE，并在2017年前关闭最多达200家分支--占其零售网点的四分之一以上。
预计重组的总体成本将达37亿欧元，完成后每年可节省成本35亿欧元。德银没有说明将裁减多少职位，或者将退出哪些国家。
投行业务是德银获利的主要来源。德银计划削减该部门在回购协议和互换方面的交易量，从而通过杠杆操作把最多达700亿欧元的资金重新配置到其它业务领域，比如股票和新兴市场债券。
德银一方面改变了投行的经营方向，另一方面计划将资产和财富管理业务每年扩张最多10%，直到2020年，同时还将把主要市场的客户经理数提高15%。
当被问及该计划的更多具体细节时，德银财务长Stefan Krause对分析师表示，“在当前阶段我们确实尚无可以作出声明的具体规划。”
该计划的大致内容包括，投资最多10亿欧元于数码科技，将集团的杠杠比率从第一季度末的3.4%提高到至少5%。德银还希望在未来3-5年间使股息支付率达到50%。
德银称，将加大在印度和中国市场的投资，但会在全球范围内把海外办事机构数目从70个缩减到63个左右。（完）
(编译/审校 高琦/张涛/王洋/艾茂林)
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