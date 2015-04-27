焦点：财报出色且业务环境好转 欧洲银行股再获投资者青睐

图为欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦4月24日 - 在遭到一系列高额罚款和监管新规打击之后，欧洲银行类股受到投资者的冷遇，但随着贷款前景改善，股票估值将要触底反弹，这类股票又吸引到投资者的兴趣。

欧洲央行(ECB)1月推出前所未见的购债计划，正面效应逐渐传导更广泛的经济面，原本预期这项计划会利好银行股，但自去年底以来，该板块的表现一直逊于欧股大盘。

不过西班牙Banco Sabadell(SABE.MC)周五公布的优异财报，促使投资者重新作出考虑。该行的年度获利跳涨75%。得益于国内经济环境好转和坏账下降，西班牙银行业的业绩都受到提振。

Banco Sabadell的股票周五一度跳涨6%。

其他银行的交易收入也令人振奋，其中包括一些全球最大的银行。

摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)第一季营收同比分别增长15%和10%，对西班牙桑坦德银行(SAN.MC)等近日即将公布财报的欧洲大型银行是个好兆头。

分析师称，他们预期欧洲各地的银行业经营环境将改善。

花旗在本月的一份报告中指出，欧洲央行购债计划已经开始提振贷款需求--这可以帮助银行股追上其它因刺激措施而受益的行业，像是汽车制造商，由于欧元汇率下跌，一些汽车股的业绩和股价都因而大幅上涨。

另外，巴克莱发布的研究报告称，相对于其他行业，欧洲银行股的估值指标处于2012年以来的最便宜水平。许多银行，比如Sabadell，他们的市净率(股价净值比,市账率)要低于过去10年的均值。

“以相对估值而言，这些股票回到欧洲央行总裁德拉吉承诺不惜一切拯救欧元以来的便宜程度。”巴克莱分析师Dennis Jose说道。

“其他类股已经向前冲进之际，而银行股看来便宜地不可思议。”

STOXX欧洲600指数、欧洲银行股指数、欧洲汽车股指数走势对照图(link.reuters.com/wyf64w)

STOXX欧洲600指数各类股今年以来表现(link.reuters.com/des26s)

**并非无风险**

希腊可能退出欧元区的担忧缓解，投资者关切银行股的另一个隐忧也随之散去。

银行业者不仅减少了对希腊的曝险，而且因为已经实施了金融稳定相关的防护措施，银行业进一步隔离了希腊相关的事件风险。

目前预计将由其它机构承担这些风险了。

“关于谁面临这些债务的风险，已经不再是投资者了，而是欧洲央行及德国之类的，”Coutts全球股市策略师James Butterfill说。

“上一次希腊在2012年爆发危机时，对获利和金融市场造成了巨大影响。这次完全不一样了，我想情况将持续如此。”

不过这并非意味着银行是无风险的。

银行业的监管压力未见减轻。周四德意志银行(DBKGn.DE)刚刚被罚了25亿美元，以和解操纵基准利率的指控。

对于新监管措施以及金融危机后对英国银行加税批评最犀利的汇丰控股周五表示，正考虑将总部移回香港。

Royal London Asset Management欧洲基金经理Neil Wilkinson表示，“我认为来自监管机构的压力并未减轻。这就是现况...对银行业的信心贫乏，这样状况已经持续一段时间。

但他补充称，他对于银行业的看法没有同业那么悲观。

“相对于近几年持续减码的同业，我们正在加码...我们见到一些近几个月信贷需求的证据。”

有鉴于上述种种原因，部分基金经理人如今正考虑淡化其减码的立场。

“可能是到了该稍稍进行重新评估的时候，”Hermes Investment Management股票部门主管Andrew Parry表示，该公司正减码金融业。

“一旦银行业变成了无生气，且人们也都放弃了该行业，那可能就是人们该重新改观的时候。”(完)

(编译 李春喜/高琦/王洋/张明钧; 审校 蔡美珍)

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