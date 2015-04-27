焦点：德意志银行全面收缩业务 “小即是美”成业界显学

图为在东京拍摄的德银的企业标识。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦4月27日 - 德意志银行计划舍弃大部分零售银行业务，并将退出十分之一它现在有业务的国家，加入正在收缩业务、精简机构以图生存的同业行列。

长久以来，规模和业务覆盖的好处被尊奉为全球性银行模式的圭臬。而如今的观点却是，在数十个国家运营的成本和复杂性，要盖过由此带来的效益。

许多银行业高管都已放弃了向每个人提供所有金融服务的念头。从多年来的扩张态势中瘦身下来并不容易，但被要求采取行动压力却有增无减，一方面政界对于规模太大、运营太复杂的机构失去耐心，另一方面投资人则是要求更高的股东权益报酬率(ROE)。

“银行业面对的基本情势...意味着对所有的人提供所有服务，其所造成的负担已经大到难以为继，”毕马威会欧洲金融服务主管Bill Michael说。他指出，这种业务模式会面临低ROE、高经营风险以及监管所造成的巨大潜在成本的挑战。

德意志银行(DBKGn.DE)周一表示，将剥离零售银行事业--德国邮政银行DPBGn.DE、减少投资银行业务、从70个营业国家中退出七个 [nL4S0XO36N]，此前该银行未能达到财务目标，遭遇一连串监管机关罚款与问题。

汇丰控股(HSBA.L)高层周五也就投资人对该银行不当行为丑闻，以及获利疲弱的抨击做出回应，强调过去四年资产缩水与企业瘦身的程度。汇丰已出售或关闭77个营业点，而且尚未处理巴西与土耳其多个大型运营点。

瑞士信贷银行CSGN.VX即将上任的执行长Tidjane Thiam料将大砍交易业务，并从其他领域回撤；巴克莱 (BARC.L)董事长John McFarlane也在周四上任首日暗示将大刀阔斧改革。

信息再明显不过：银行业将大动作塑造更精实、更简化的模式，即便近年来包括巴克莱、瑞士信贷、花旗集团(C.N)、摩根士丹利(MS.N)、瑞银集团(UBS)UBSG.VX与苏格兰皇家银行(RBS.L)皆已进行大幅删减。

**“越大越好”理念毫无根据**

自全球金融危机以来，银行业者缩小规模的压力日益加剧。金融危机前夕，银行业内掀起并购狂潮，一度让苏格兰皇家银行跻身全球最大银行之列。

英国央行首席经济学家霍尔丹2009年时曾说过，“规模经济--也就是说越大越广就越好，这种说法在银行业根本站不住脚。”

政界人士担心，结构复杂的大型银行容易忽视问题，难以层层灌输共同的文化理念，而且也太难管理。

一些国家的监管者努力限制资本外流，也促使银行业者从业务规模不大的所在国家撤离。

投资者也开始质疑庞大的业务规模有什么好处，他们对于回报将会回升的承诺失去了耐心。股票估值反映出他们青睐规模较小的企业。

主要专注于美国零售与商业银行业务的富国银行(WFC.N)，目前是全球市值最大的银行。其股票的市账率为1.6倍，美国银行业的平均水平是1倍。

莱斯银行集团 (LLOY.L)专注于英国零售与商业贷款业务，帮助其股价相对于同业享有很高的溢价。而德意志银行的市账率只有0.6倍。

**系统重要性**

银行老板面临的主要挑战是，业务规模多大才合适。

多数银行想要继续提供多种服务，从个人储蓄账户到企业并购咨询以及财富管理，但只是将对更少的客户提供此类全方位服务。

有些银行家认为，精简业务将逆转20年来的银行业全球化进程，并可能导致只剩下三家真正的全球型银行：汇丰控股、摩根大通和花旗集团。全球化促进了贸易与融资。

摩根大通已然拒绝了分拆的要求，表示在银行业，规模向来是“成功的重要因素”。该行称，对于数以千计的不止使用一类服务的客户，银行不必为这些客户重复提供审计和网络完全，这使该公司每年可以节省180亿美元。

但这30家具有“系统重要性”的银行需要持有更多资本，还要面临更严苛的监管审查，这令人怀疑规模是否带来优势。

监管机构每年根据五个指标评定具有系统重要性的银行名单和对它们的资本要求，其中包括规模、国际业务和复杂程度。

莱斯银行集团不在这个名单之列，而富国银行的资本要求是占风险加权资产的1%，远低于汇丰和摩根大通的2.5%，对于后两家银行，这意味着要多持有300亿美元甚至更多资本。

监管机构扔出的一根胡萝卜就是，如果银行的机构简单化，资本要求可以降低，比如去年的瑞银和法国农业银行(CAGR.PA)。(完)

(编译 王洋/陈宗琦/艾茂林/张涛/李春喜 审校 高琦/张明钧/于春红)

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