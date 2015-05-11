综述：银行普遍未用足存款利率上浮空间 大小行经营分化格局初显

路透北京5月11日（作者 王蕾） - 中国央行宣布扩大存款上浮空间至1.5倍，看似令银行竞争程度陡然加剧。但据路透周一了解，除南京银行(601009.SS) 充当带头大哥将存款利率较基准利率上浮40%外，其他各家都未有大幅的上浮，其中宁波银行(002142.SZ) 尚未采取任何行动。

专家们指出，银行普遍未用足上浮上限也是大势所趋，未来随着利率市场化进一步推进，风险小、规模大的，客户服务能力强的银行将会用更低的成本来赢得存款。

就三个月、半年与一年期存款利率水平来看，五大行维持在基准利率的1.1倍，股份制银行略高，大致为基准利率的1.2倍。城商行略有分化，较之南京银行定期存款利率均维持在基准利率1.4倍的最高水平，宁波银行1.3倍排名上市银行第二。北京银行(601169.SS) 1.2倍与股份制银行相当。

“此前有约谈，不能上浮到顶。”中国银行的相关人士介绍称。

而对外经贸大学公共政策研究所首席研究员苏培科则表示，目前银行间市场资金相对比较宽松，对于银行存款利率下行有利。此外从需求方来看，经济下滑，企业受到影响较大，贷款需求并没有那么多。

根据路透的统计，民生银行(600016.SS) 大降五年期存款利率0.65%，三年期存款利率0.55%，为此次降息后利率降幅最大的银行。相比较而言，五大行中规中矩，除活期利率不变之外，多数银行各期利率均下降0.25%。唯建行(0939.HK) (601939.SS) 三个月、半年、一年的存款利率下调0.35%。

**小银行利率维持较高水平**

专家们指出，相对于大银行，小银行在零售端基础更为薄弱，想要获得存款，本身就需支付更高的成本，且市场上存款的竞争格局和形式不会因为央行行政指令上的降息而明显改变。

宁波银行宁波市某支行工作人员就表示，降息之后宁波银行存款所有网点的利率并没有变动。该行总行的人士也表示，央行基准利率下调后，因为宁波银行存款利率符合在基准利率1.5倍的上限之内，因此并没有对任何期限的存款利率进行调整。

南京银行各期存款利率下调幅度较小，其中三年期存款利率并未作出调整，2年期存款利率也仅仅下降0.04%。定期存款利率均维持在基准利率的1.4倍。为上市银行中最高。

而非上市银行包商银行在其北京分行等分行的微信公众平台称，维持原利率不变。一年期存款利率为3.25%，为基准利率的1.444倍。而包商银行三个月和六个月定期存款利率分别为基准利率的1.476倍与1.459倍。三年期也在基准利率的1.393倍。

北京银行针对于大客户存款的利率区别对待，此前比如3年期的存款，5万以下是按照3.75%的年利率，而5万以上的利率是4.125%，降息后分别是3.5%与3.85%。5年期存款，20万额度以下是4.25%，20万以上是4.675%。此次降息后，5年期利率分别是4%与4.4%。

中信证券银行业分析师向启表示，央行扩大存款利率上浮空间说明利率市场化已经走到比较深入的状态，各家银行根据自身存款意愿对存款进行定价空间扩大，法定存款利率对实际执行利率的指导意义已经逐渐淡化。

向启表示，可以看到小银行在下调利率方面并不积极，或者根本不做下调。因为它们想要获得过去的存款资源的话，在一定意义上还是需要坚持原有的存款定价，否则就无法达成目标。

**存款利率水平或将继续调整**

浦发银行人士表示，目前的利率是根据央行指导下调的水平，浦发还会根据自己客户商量讨论定出最终结果。会有一定幅度的调整。估计未来一个月内会作出相应调整。

而北京银行人士也表示，目前经过调整的利率水平或许也将根据总行的指示而有所变化。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，本次央行降息意在降低融资成本，一定程度上也起到了改善性作用，但目前利率市场化水平已经较深，银行自主定价空间较大。

郭田勇表示，多家中小银行周日晚连夜开会，对本次降息做出应对，根据今天公布的存款利率来看，多数趋同，按照银行规模公布一个行业平均的水平。未来预计会更多考虑自身情况进行随时调整。（完）

(审校 赵红梅/毕晓雯)

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