焦点：中国打破存贷比“紧箍咒” 布局宽信贷但难立竿见影

路透北京6月25日（作者 李贺/李铮） - 从最初解燃眉之急到后来饱受诟病，中国实施近20年的商业银行存贷比指标即将完成历史使命。尽管贷款余额与存款余额比例不得超过75%的“紧箍咒”将被打破，但冀望立刻带来银行信贷供给快速增加还不现实。

市场人士并认为，此次放开的信号意义重大，联系近期的政策动态，高层“宽信贷”的决心更加明确；亦有银行高层指出，此时放开存贷比在时点上也有防范市场波动的考虑。

“随着经济金融形势和监管政策的变化，新的资本充足率、动态拨备率、杠杆率和流动性比率等监管指标在很大程度上可以替代存贷比的管理。”民生银行首席研究员温彬称。

一位西南地区城商行人士表示，银行除了存贷比的限制还有资本金的约束，在国外基本就是靠资本金监管；因为很多表外业务并不受存贷比监管，反而其没有资本金监管更全面。

中国国务院常务会议周三通过《商业银行法修正案（草案）》，草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。据业内人士介绍，存贷比指标实施之初正逢中国外汇占款持续上升、通胀高企，而今这些条件均已改变。

相较存贷比对信贷资产扩张的约束，资本充足率对银行尤其中小行的限制更明显，突破的意愿更强烈。根据中国证监会最新公布信息，目前仅在上交所排队上市的商业银行就有八家。此外，今年，齐鲁银行新三板挂牌申请获证监会核准通过同时，潍坊银行、德州银行和莱商银行等多家城商行，以及农村金融机构也在筹备挂牌新三板。

中国从2013年起实施的新版《商业银行资本管理办法（试行）》规定，系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要分别达到11.5%和10.5%。

另有多位银行业人士反映，除了存贷比，央行合意贷款额度也是制约其信贷投放规模的关键指标。

央行此前在货币政策报告中介绍，合意贷款是符合宏观审慎政策要求的工具。所谓“合意贷款”，实际就是指差别准备金动态调整机制，其核心内容是指金融机构适当的信贷投放应与其自身的资本水平以及经济增长的合理需要相匹配。

75%的存贷比监管指标取消最多也是缓解供给端的矛盾，需求端的问题仍然是当下制约信贷增量的主要因素。一家城商行行长对路透表示，当前信贷需求整体仍然偏弱，银行有钱难放，监管层在这个时间点取消存贷比考核，而不是在放贷冲动高涨期取消，可能也有防止对市场影响过大的考虑。

**宽信贷轮廓清晰**

存贷比“硬指标”即将取消的信号意义或许远大于实质作用。邹添杰表示，国务院通过草案后还要提交人大审议，至少要到年底才会正式实施；而即使实施后银行负债的压力小一点，但由于存款的增速一直低于贷款增速，因此压力还是存在。

招商证券宏观团队认为，从国办发“40号文”要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款，以及最近发改委的“1327号文”和补充文件允许企业债借新还旧，政策方向明确指向解决基建和固定资产投资的资金来源问题，确保中长期贷款投放，延续“宽信用”和“稳增长”政策思路，贷存比取消与此政策方向一致。

“近期稳增长政策频出，财政政策渐成主角，国务院常务会议部署加大重点领域有效投资，需要解绑信贷政策配合，财政信贷齐发力，助于经济未来逐渐企稳回升。”海通证券宏观团队报告亦指出。

“国办发40号文”此前明确，对于在2014年12月31日前已签订具有法律效力的借款合同并已放款，但合同尚未到期的融资平台公司在建项目贷款，银行业金融机构要在全面把控风险、落实信贷条件的前提下，继续按照合同约定发放贷款，不得盲目抽贷、压贷、停贷。

发改委近期发布的“1327号文”补充说明文件，则明确鼓励发债用于置换之前的高成本融资：包括省级投融资平台发债转贷合作单位；允许企业使用不超过40%的募集资金用于偿还银行贷款。

前期的多部委政策齐发力逐渐创造出资金的需求。有接近监管层人士对路透表示，就近期对商业银行调研的结果，前期政策效果比较明显，融资平台和房地产的贷款需求增加，银行对其审批条件也有所放松。

此前国家统计局公布数据显示，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比降幅开始收窄；而环比上涨0.2%，扭转此前一年来的下跌态势。

申万宏源宏观团队指出，由于银行信贷占社会融资绝对比重，若希望促进资金向实体企业流动，降低社会融资成本日益紧迫，取消存贷比考核可能只是银行松绑的开始，伴随着利率市场化进程的不断推进，未来有更多政策可以期待。

**银行利润或得到改善**

75%存贷比红线的取消，在负债和资产两端均有助于改善银行的利润状况。中信建投证券表示，此举将降低银行负债端对存款的竞争，季度末、半年末、年末时点存款冲规模的情况将得到大幅缓解，降低资金的波动，同时降低银行不必要的为揽储而造成的高息成本。

“存贷比的取消影响深远，这缓解了利率市场化进程中银行面临的负债成本上升压力。”国金证券银行业分析师马鲲鹏表示。

在资产端，有分析人士认为，取消存贷比监管指标，银行可贷资金增加，资产配置结构重新调整，可以增加更多高收益信贷资产，有助于净息差回升和利润改善。

中国五大国有商业银行2015年一季报显示，五大行净利增速集体下滑至1%附近。

此外，取消存贷比监管红线也在一定程度上有利于缓解实体经济融资贵。一位银行业人士表示，取消存贷比也是倒逼银行从做大负债表转变为做强利润，这对银行利润有一定刺激；而存款流失的大进程中如果还不取消存贷比也会影响银行对实体经济的支持。

“取消存贷比，此举是希望通过为银行松绑，来打破银行惜贷情绪，在当前经济下行压力较大情况下，能够让银行更多释放流动性支持实体经济。”申万宏源报告称。

在存款流失，金融脱媒的大趋势下，取消存贷比监管指标对保障银行体系对实体经济资金供给也有必要性。央行公布的5月金融统计数据报告称，5月末人民币贷款同比增长14.0%，而月末人民币存款余额同比增长10.9%。

海通证券报告分析，目前，随着外汇储备的下降，意味着存贷比将趋于上升；而银行存款将持续分流到货基、理财、证券等金融产品，也意味着存贷比趋于上升，因而均对存贷比考核提出挑战。

除了增加资金供给，取消存贷比还可以降低资金价格。民生证券固定收益分析师李奇霖认为，之前由于存贷比等约束，在融资需求得不到满足的情况下，银行会借助表外融资通道；而存贷比监管弱化，通道业务存在价值下降，实体融资成本也因此有边际上的改善。

不过，存贷比监管红线取消对银行支持实体经济能力提升的效果也有不同，其对于中小银行信贷投放的推动作用更明显。海通证券报告称，截至2015年一季度，部分股份制银行存贷比达到上限，而中小型银行则长期受制于高存贷比，影响信贷发放能力。

尽管今日受新股扩容影响，沪综指.SSEC大幅收挫3.5%，但存贷比取消的消息令银行板块相对抗跌，上证银行股指数.SSEBKI收跌2.5%，其中城市商业银行--南京银行(601009.SS)和宁波银行(002142.SZ)更是双双逆市收升0.2%。（完）

(审校 张喜良)

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