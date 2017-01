热点聚焦：美资银行的能源业贷款质量恶化 准备金增加拖累业绩

路透纽约7月21日 - 由于过去一年油价大跌,一些美资银行拨备了更多坏账准备金,以因应给能源公司的贷款。部分分析师称,这加大了贷款恶化开始拖累业绩的可能性。

自金融危机以来,美资银行的信贷质量一直在改善。根据美联储数据,今年第一季贷款违约率为2.49%,是2007年第四季以来最低水平。美联储还没有公布第二季数据。贷款违约率在2010年第一季达到最高的7.4%。

分析师表示,能源公司贷款质量不佳,可能是美资银行整体信贷质量几无进一步改善空间的一个迹象。摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)的高管上周公布业绩时告诉投资者,他们对贷给石油和天然气公司的贷款愈发担忧。

德州银行Comerica Inc (CMA.N)周五公布拨出的准备金数量约是分析师预期的三倍,该公司股价在周五业绩公布后大跌逾6%。拨备更多准备金影响获利。

“银行业的信贷成本真的很低,可能会上涨,”KeefeBruyette & Woods的研究主管Fred Cannon表示。“虽然整体而言能源产业对银行并不是一个致命的问题,但对获利非常要命,”他说。

摩根大通周二表示,已经再次拨备2.52亿美元,支应当季可能出现的趸售业务贷款坏账,其中的1.4亿美元与油气贷款相关。

油价虽然在3月和4月上涨,但最近几周又开始走低,因预计伊朗制裁的解除将带来更多石油供应。美国原油期货周一跌至每桶50美元下方,为4月来首次。

美国会计准则的要求是,只有在贷款显示出恶化的可见迹象后,比如借款人未能按时支付贷款利息,那么银行才需要拨备资金来应对损失。不过准则适用于广义解读,所以像油气价格下跌这样的事件,有可能会促使一些银行增加拨备。

银行提高拨备给获利带来的冲击,可能打压这类近期备受追捧的股票。自1月末以来,美国银行业者的股票上涨18.7%,同期标准普尔500指数的涨幅为6.6%。乐观看涨的情绪主要来源于美联储升息预期,投资者认为升息将推高银行放款利率,从而改善获利。

银行获利在近些年大都止步不前,归因于低利率和疲弱经济增长。

摩根大通财务总监Marianne Lake称,该行“可能希望”在今年结束前增加更多拨备。“我们可能将会有选择地降低部分客户的评级,”她说。她认为在景气循环里,增加拨备是“完全正常”的事情。“我们仍感到非常满意,”Lake说。

摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)突然打断Lake的讲话,说“这些拨备并不表示我们将会蒙受损失。”

的确,信贷质量仍然很好。富国银行称,就该行总体贷款账目来讲,借款人停止付息的贷款余额规模在第二季下降6,700万美元,尽管能源类公司的违约上升。住宅抵押贷款表现较佳。

财务总监John Shrewsberry预计,能源相关的信贷表现将维持疲弱。

“我们还在着手解决这些问题,”他周二在与投资者的电话会议上表示。“某些借款人的问题才刚刚暴露出来,但这在我们贷款资产组合中只占到非常有限的一部分,总的来说不会对富国银行产生重大影响。”

能源相关贷款仅占到富国银行贷款资产组合的2%。但正如KBW的Cannon所说,随着时间推移,该行为不良贷款拨备的资金比例甚至更少--只有1.2%左右。富国银行一位发言人拒绝作评。

**油价直直落**

根据本月稍早华尔街日报的一篇报导,在信贷质量年度测试结束后,监管机构正在要求银行预留更多资金覆盖潜在的能源贷款坏账。

Comerica执行长Karen Parkhill受访表示,若油价持续偏低,拨备可能进一步增加,不过如果借款人开始偿付债务,如同过去几次油价走低时期那样,那么这种情况可能多少会被抵消。

至于拨备远高于预期的原因,Parkhill表示,“我们确实总是在说,如果油价仍然偏低,负面的信贷状况变化料将持续,而这确实已经发生。”

穆迪的投资服务公司在周一发行的报告中凸显了这个问题。报告中被点名的银行包括BOK Financial Corp. (BOKF.O)、Hancock Holding Co (HBHC.O)、Texas Capital Bancshares Inc. (TCBI.O)以及Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR.N),这些银行对能源业的曝险尤其高,至少有一个衡量项目是如此。尽管报告指出,富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)与摩根大通(JPM.N)对能源业放贷投资组合的“资产品质恶化”,不过穆迪分析师Joseph Pucella写道,这些银行的曝险“相对较少”。

BOK Financial投资者关系主任Joseph Crivelli在回应这些问题的声明中表示,该行预计2015年将提列贷款损失拨备1,500-2,000万美元。

“我们仍然认为,从信贷的角度来看,本行在能源业的投资组合相当良好,”声明的部分内文表示,“今年稍早对这些投资组合所进行的压力测试显示,在高压力的环境之下,仅有少数客户显得疲弱,”

Hancock、Texas Capital Bancshares以及Cullen/Frost的发言人皆拒绝置评。(完)

(编译 李春喜/高琦/艾茂林/陈宗琦;审校 王洋)

