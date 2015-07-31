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深度分析 | 2015年 7月 31日 星期五 18:57 BJT

焦点：中国政策性银行将分批发行逾万亿专项金融债以提供经济增长新动能

路透北京7月31日（作者 李贺） - 为应对中国经济下行压力，如何刺激总需求已成为未来宏观政策的新动向。但在财政吃紧、货币政策传导有效性降低的情况下，依托三家政策性银行发行长期专项金融债，或成为撬动社会融资需求、扩张信用的新着力点。

多位市场人士并分析指出，高层已经不太提降低社会融资成本了，因为发现目前信用创造过程有很多问题，应该更关注货币政策传导的有效性，可以说，政策性银行发长期专项债机制是应运而生。

三位消息人士对路透表示，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体；是次专项金融债的期限有望超过10年；是批债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

“发专项金融债而不是专项国债，区别就在于前者是希望企业和地方政府加杠杆。”中金公司债券分析师陈健恒表示。

消息人士并称，为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。中国的开发性金融机构包括国开行、农发行、进出口银行等。

“现在靠财政直接加杠杆比较困难，他也不一定愿意。”一位了解情况的情况人士指出，“而用这种相对市场化的方式，有利于资金的运用、管理，对项目建设也有好处。”

中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

此前周三召开的中国国务院常务会议传递的信息是，要推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围。

**政策银行职能升级**

周四，农发行资金计划部总经理刘定华在银监会例会上表示，农发行承担职能任务加重，包括承担了大型水利工程建设，推进城乡一体化等，该行中长期贷款需求显着增加，对农发行资金的期限结构提出新的要求，过去农发行以发短债为主，对接粮棉油收购的资金期限需求，一般期限是一年，而现在中长期贷款多为五年、10年，而部分水利贷款甚至到20年。

资产端配置结构的变化，也带来给负债端带来压力。刘定华称，中长期贷款需求显着增加，而十年期以上的长债成本是个考验；农发行也将争取央行货币政策支持,而近期央行也正在考虑对农业政策银行给予支持，比如抵押再贷款等。

有市场人士认为，就农发行的职能而言已经和过去发生变化。周四，农发行办公室主任孙兰生孙兰生指出，今年上半年，农发行累计发放水利贷款685亿元，超过去年全年的水利贷款投放量；在棚改领域，该行上半年累计放贷267亿元。

对于下一步该行的规划，孙兰生表示，将大力支持新型城镇化、涉农棚户区改造等，并围绕“一带一路”、京津冀协同发展等重大发展战略，推进产品和服务创新。

对于此次专项金融债，农发行消息人士表示，详细的发债计划、配套政策还在讨论中，最快一批有望在一个月左右发出，总规模要分几年发完。

央行对上述消息未立即置评；农发行新闻处表示，目前该行没有得到这方面的消息；路透尚未联络到财政部给予评论。

中国统计局此前表示，从投资角度来说，上半年投资计划的项目，二季度还没有进入操作阶段，从项目审批到转化为实际的投资和生产力要有一个释放的过程，所以效应也有一个持续释放的过程。

中国央行公布6月金融数据显示，当月新增人民币贷款、社会融资规模增量及广义货币供应量M2增速均向好，融资需求渐现改善迹象，企业和居民户中长期贷款增至二季度高点，不过票据融资占比亦不小，显示需求改善势头仍不稳固。

**债市供给压力再增**

今日早盘债券市场走势疲弱。有市场人士指出，供给增加，对市场有负面影响。中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换(IRS)均小幅上行。国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.755元，较上日结算价跌0.41%；10年期T1509 早盘收报95.705元，较上日结算价跌0.31%。

“债市昨天尾盘出现大量卖盘，不知是否与专项金融债的供给预期有关，我了解的就有大券商在抛。”一位银行业人士表示。

而在供给压力方面，民生加银基金张旭撰文指出，据统计数据，北京市地方政府今年到期的一般债务规模为200亿，但财政部核批给北京市的第一批一般置换债规模却高达402亿元。

他认为，可看出财政部并不十分排斥各省对2015年后到期的债务进行置换；因此，可大胆预测2015年的债务置换量可能超出市场预期，不排除有超过三万亿元的可能。

“股市资金回流很多，信用债走得就很低，信用利差降到历史低点，不过这种情况不可持续；未来如果没有资金增量，可能会选择把资金配置正回购。”一位银行金融资管部人士表示，债市被高估了，但资金充裕，再配置就是低等级或者完全没有流动性的一些固收产品。

不过，陈健恒认为，专项金融债对债市只是扰动，不影响趋势，何况有货币政策配套，市场的恐慌制造的是买入机会。

政策性银行加杠杆扩张信用的方式，或也不会对商业银行的资产配置产生大的扰动，以至于引起债市收益率波动。唐跃指出，“理论上信贷起来的话，银行会把债券卖掉，配置信贷；但问题是政策性银行对社会加杠杆后，信用派生时资金还是回到商业银行体系了，之后就是银行的事情；除非央行向商业银行实行差别准备金相配合，进行引导。（完）

(审校 毕晓雯)

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