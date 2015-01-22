《SAFT专栏》央行的背叛

《RUSSELL专栏》必和必拓与力拓产出数据凸显大宗商品市场困境
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
撰稿 James Saft;编译 张明钧/陈宗琦
路透1月21日 - 面对各国央行，投资人心头浮上了一层不熟悉的感受：被出卖了。
不只是印度央行意外降息，丹麦及加拿大央行也出乎意料的调降利率，上周瑞士央行更是跌破各界眼镜，才刚宣称欧元/瑞郎汇价限制是货币政策的基石，没几天后就宣布弃守汇价限制。
问题不在于这些举措让人们亏钱，因为显然也有别人从中获利。问题反而在于人们对央行的信任消蚀殆尽，人们不再相信央行大多数时候能够掌控情势，也不再认为央行的承诺值得信任。
几乎没有分析师预料到加拿大央行会降息，但该央行把利率从1%降到0.75%，因为本国经济虽然受到能源价格大跌冲击甚深，但房价仍有泡沫化之虞，且债务水平也是一大顾忌。
伦敦ADM Investor Services策略师Marc Ostwald在致客户报告中指出，“这表明勇气已经大失，而央行官员们通常应该避免这样，尤其是当一个国家像加拿大这样，有着发达国家中最糟糕的家庭负债水准，还有房地产过热问题。”
“在危机年代过后，发达国家央行试图让稳定假象深植人心，但如今情况表明整个假象已开始以相当混乱的方式破灭...欧洲央行明日的举措看来越来越令人尴尬！”
对于那些才刚对央行感到戒慎恐惧的朋友们，我心头马上浮现了两个建议：忘了吧、习惯吧！
**忘了吧！**
过去25年，投资人已经习惯那种央行“跟我同一阵线”的感觉，而且理由相当充分。美联储在格林斯潘(Alan Greenspan)与贝南克主政期间执行不对称的货币政策，在市况正常之际，透过降息以纾解市场失序问题，但对于升息以防止经济过热或避免市场过度承担风险时，则显得畏首畏尾。
在1990至2012年之间，美国股市逾80%的超额报酬，都发生在联储利率声明之前的24小时内，联储与投资人的甜蜜关系不言可喻。
这并非央行“喜欢”投资人，而是央行打开经济管控工具箱，发现几乎没有可选择的操作杠杆时，这时投资人就能派上用场。欧洲央行周四应该会推出的量化宽松，其很大的一个重点就是推升较高风险资产的价格，同时刺激支出、投资与成长。
事实是，虽然投资人可以藉着被央行当成工具而赚进钞票，但很重要的是，务必谨记这种关系的本质及其限度。
**习惯吧！**
央行继续把市场与投资人当作刺激成长工具的思维远未消散。欧洲央行转向拥抱量化宽松；日本央行继续其大规模计划；美联储仍旧维持近零利率平，尽管其单纯地只有改善经济基本面这个理由。
比较令人担心的是，央行越发认为自己是被迫用吓一跳政策来震撼市场的这种想法。请记得，你知道那些央行长官们也了解，我们之所以能够度过危机，很大一部份是因为央行的信誉可靠。瑞士央行这样的举措，会导致信用渐失，下一回能够倚靠的信用资本也就减少了。记着，瑞士央行并非被迫走上这一步：毕竟该行大可以畅快印钞。瑞士央行之所以有意外之举，是因为该行认为不值得为了来自欧洲央行、希腊与俄罗斯的风险而在政策上背负庞大的潜在成本。
相反的论调则是央行大小有别，瑞士、加拿大与这类较小央行，与如欧洲央行、美联储及日本央行的规模有差距。面临油价崩跌这类实际情势变化时，较小央行会更加岌岌可危，较大央行可以随心所欲自行“创造时势”。话说回来，虽然欧洲央行辖下经济体规模甚大，但却或多或少地受到低劣的制度设计扯后腿。
当需注意的是，日本央行在周三结束的会议中维持货币政策不变，却同时发表两个矛盾要点：该行将能在未来15个月左右达成其2.0%通胀目标；然而同一时期的核心通胀前景却是下滑、而非上升。
到了某种程度，投资人有可能失去信心，或者大型央行可能对有利于市场冒险的政策竖起白旗，一如瑞士央行的举动。(完)
(编译/审校 张明钧/陈宗琦/许娜)
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