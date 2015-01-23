《SAFT专栏》欧洲央行版量化宽松的缺陷

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/王颖

路透1月22日 - 欧洲央行推出的量化宽松方案已经通过金融市场考验，但要对欧元区经济或欧元发挥作用恐怕才是更大考验。

从狭隘、但却相当重要观点来看，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉每月购买600亿欧元债券的计画相当成功：此消息带动欧元区股市上攻七年高点，并让欧元兑美元急跌0.02美元。

这个计画可能涉及在2016年9月之前买进超过1万亿(兆)欧元债券，当中的规画设计及重要本质有些明显缺点，就此而言上述金融市场的成果可谓极为出色。

这个计画的执行时间将会持续到明年9月，若在这期间中期通胀前景达到2.0%则会提前告终。重要的是，很大部分的购债行动将会由各国央行完成，而非欧洲央行，而欧洲央行仅承担20%的亏损风险。

每买进1欧元的债券、就是为金融市场提供1欧元的资金，而交易商认为这项计画的规模大到足以保证欧洲央行所企盼的市场走势会出现，而这也是这项计画所该达成的最低标准。

然而对于最终承担风险的各国央行而言，每买进1欧元债券可能最终回到手上的就不是1欧元。这要传达的讯息相当明确，那就是欧元区货币政策不能唱独脚戏，还要欧元区财政政策配合。虽然欧元区成员国肯定是同舟共济，但若事情出了差错，每个国家面对的情况则是好坏不一。

这实在没什么太大帮助，但为了迎合德国政界及遵守法律，这或许是该政策必须牺牲的部分。

不过只要该计画所创造出来的资金流入金融市场，我们便可以倚靠金融市场加以活用。然而不甚明朗的是，这些资金会流向何处？会发挥何种用处？虽然债券收益率下滑对于企业有利，但也存在着让企业去欧元区以外其他地方承担风险的诱因，可能是去那些有着政策一致性的地方。

**对市场来说很大，对欧元区来说很小**

另一个问题不是该政策规模相对预期而言如何，而是这样的刺激规模可能会给欧元区经济带来何种影响。这样看来就远不那么好了。

根据12月报告，欧洲央行内部研究测算得出，1万亿欧元的QE计划两年后仅能使价格水平提升0.2-0.8个百分点，介于美国和英国QE效率的五分之一至九分之一。法国兴业银行的一项类似研究表明，欧元区QE效率将仅是美国的五分之一。

“欧元区所需要的QE规模是2-3万亿欧元！”法国兴业银行分析师Michel Martinez在客户报告中写道。

“因此要想使通胀率达到接近2.0%的中期目标，所需的资产购买计划是2-3万亿欧元，而不是区区1万亿。如果欧洲央行把资产扩张目标定在这种水平，它就必须要放松购买债券的条件(流动性规定、债券质量...)，或者考虑纳入其他资产类别：股票、房地产投资信托、上市交易基金(ETF)...，就像日本央行之前的做法。”

资本市场在欧元区经济扮演的角色和在美国经济中不同--欧元区经济对银行信贷的依赖度远远超过美国。欧洲央行的这一债券购买计划不会对银行业者产生多少直接作用，也不能解决银行业目前资本水平极低的问题。

该计划也帮不了希腊的忙，至少最开始是这样。因为希腊债券最早要等到夏季才能纳入购债计划，而且前提是希腊仍与欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)和欧盟执委会保持着良好关系。

也许到那时希腊的最终方向会更加明朗，因为无论周日的大选哪方获胜，与胜选政府之间的谈判应该已经展开，虽说达成一致的可能性还不大。

到那时，金融市场也许有望继续享受到欧元区QE的好处。另外还有一件令人期冀的事：欧洲央行的刺激计划规模太小，效果太差，可以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策保持不变。

鉴于美联储升息给高风险资产带来的恐惧不会亚于希腊退出欧元区，所以投资者，如果不是欧洲人的话，会因欧洲央行未能更加大胆而感到高兴。(完)

(译文审校 孙茉莉/王丽鑫)

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