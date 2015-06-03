财经洞察： 人行“七种武器”亮相 透明度提升利中国货币政策稳渡转型期

路透香港6月3日（记者/毕晓雯） - 抵押补充贷款(PSL)周二正式在中国央行的货币政策工具栏目中亮相，令央行可操作工具从传统的四种增加至七种。恰如古龙笔下令人叹为观止的七种武器，这七种不同工具所承担的作用各不相同，预示着中国货币政策转型期的框架已基本搭建完成。

而央行承诺对所有新创设工具操作情况每月披露一次，则彰显新型的货币政策框架正努力提高其透明性，这将有利于中国货币政策平稳渡过转型期。

目前，央行列入货币政策“七种武器”的工具包括：公开市场业务、存款准备金、中央银行贷款、利率政策、常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）、抵押补充贷款（PSL）。

“外汇占款没有了，必须要有创造基础货币的新型工具。这些工具尽管实质上都属于再贷款，但承担的作用不同。”央行相关人士介绍称。

随着中国国际收支趋于平稳，中国多年来依靠外汇占款创造基础货币的传统货币政策模式面临着巨大挑战，从SLF到PSL，央行近两年来创新工具不断。

中国央行周二公布，PSL截止5月末的余额为6,459亿元，为适时发挥价格杠杆的作用，以及适应存贷款基准利率的调整，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%。

央行并表示，自6月1日起将按月公布上月的PSL操作情况。至此，SLF、MLF及PSL都将按月公布。可以说，透明度的增加不仅宣告中国常规货币政策工具正式确立，也为中国货币政策转型期的平稳过渡奠定基础。

**同样的基础货币，不同的信用创造**

但值得注意的是，尽管同样表现为央行负债方的基础货币，但外汇占款创造、新型创设工具创造所对应的货币流通路径却完全不同，其间所面临的复杂经济环境、银行中介角色的轻重、央行货币政策调整的力度，可谓不尽相同。

说到底，外汇占款形成货币投放的时期，更容易产生通胀；而创新型工具，却必须有信用扩张政策保驾护航。而后者天然具有货币乘数下降的特点。而基于这种情况的不同，市场人士建议，长期的、稳定的、可预期的货币宽松环境，可能将是央行目前必须要选择的政策。

外汇占款是指央行购入美元而投放的基础货币，但从路径上说，因企业在银行间市场结汇（把美元卖给商业银行）的行为早已产生，故尽管名义上是央行投放基础货币，但其早已是居民企业帐户的存款。

所以，在外汇占款创造基础货币的典型时期（2004年-2013年），加之中国经济处在上升期，信用创造能力也相当的强劲，导致广义货币供应量（M2）的增速始终超出央行设定的目标。

但自去年以来，外汇占款日趋萎缩，尽管新型的创设工具同样也能创造出相同数量的基础货币，但由于信用创造功能衰退，货币乘数明显下降，M2的增速始终达不到央行的目标。

有央行关人士也对此表示，外汇占款形成的基础货币，其实钱都在居民企业的银行帐户里了；而央行创新工具创造的基础货币，只是停留在银行的超储里，必需通过信用投放才能扩张为M2，这是中国货币政策转型期最大的特点。

“可以说，以前外汇占款形成的基础货币相当于从居民到央行，已经在居民的帐上；而现在，如果没有信用扩张，基础货币只会堆积在央行，很难形成M2。”上述央行人士也对此表示。

**央行七种武器**

古龙的七种武器在使用上各不相同，快慢缓急、冷热刚柔、各具特色，而央行的七种工具在中国经济的不同发展阶段，也承担着不同的重任。

--公开市场：在多数发达国家，公开市场操作是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具。中国央行的公开市场操作主要包括回购交易、现券交易和发行中央银行票据。根据货币调控的需要，2013年央行在公开市场创设短期流动性调节工具（SLO），以在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

--存款准备金：该制度的初始作用是保证存款的支付和清算，之后才逐渐演变成为货币政策工具，中央银行通过调整存款准备金率，影响金融机构的信贷资金供应能力，从而间接调控货币供应量。在中国顺差高企时期，央行频繁提高存款准备金率，以回收过多的流动性。

--中央银行贷款：指中央银行对金融机构的贷款，简称再贷款，是中央银行调控基础货币的渠道之一。中央银行通过适时调整再贷款的总量及利率，吞吐基础货币，促进实现货币信贷总量调控目标，合理引导资金流向和信贷投向。

--利率政策：货币政策的价格工具。通过调整法定利率的升降来引导相应的经济、金融活动。利率市场化一直是中国央行近年来推动的主要金融改革举措。

--SLF：2013年初创设常备借贷便利（StandingLendingFacility）。该工具是正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。SLF以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

--MLF：2014年9月创设中期借贷便利（Medium-term Lending Facility）。是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具。采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。

--PLS：2014年4月创设抵押补充贷款（Pledged Supplemental Lending，PSL）为开发性金融支持棚改提供长期稳定、成本适当的资金来源。抵押补充贷款的主要功能是支持国民经济重点领域、薄弱环节和社会事业发展而对金融机构提供的期限较长的大额融资。抵押补充贷款采取质押方式发放，合格抵押品包括高等级债券资产和优质信贷资产。（完）

(审校 杨淑祯)

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