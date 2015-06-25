分析：中国央行重启逆回购宽松基调未变 短期降准预期降温

路透上海6月25日（作者 吕雯瑾） - 时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

他们指出，在逆回购呵护下，月末货币市场流动性有望保持整体宽裕，料央行近期再次降准的概率下降。不过因长端利率居高不下，货币政策仍有较大发挥空间；相对降准降息等总量宽松工具，PSL等定向工具更值得期待。

央行通过其官方微博表示，及时开展公开市场逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行。

中金公司固定收益分析师陈健恒表示，央行重启逆回购操作目的是熨平季度末资金面波动，并且重新引导货币市场利率回落。从2.7%的发行利率来看，比目前2.8%左右的二级市场利率略低，比暂停前3.35%的发行利率下调了65bp，也可以看到央行引导货币市场利率回落的态度较坚决。

央行公开市场今日稍早进行了350亿元人民币逆回购操作，中标利率大幅降至2.70%，上次为3.35%。据此计算，本周公开市场净投放资金350亿元。

央行最近一次进行七天期逆回购操作是在4月16日，中标利率为3.35%。在4月20日降准后，公开市场逆回购操作开始暂停；此次重启之前，央行公开市场已连续九周空窗，并连续八周既无资金投放亦无回笼。

在6月下旬新股发行和半年末考核压力的共同作用下，自本月中旬起，银行间市场七天期质押式回购加权利率开始走升，昨日报2.84%创下月内新高，较5月末1.90%左右的水平涨逾90个基点。

上海一银行交易员称，近期随着IPO冻结资金回流，本周起资金面供需有所改善，对于月末资金面，市场原本就并不太担忧；而逆回购操作的意外恢复，更有利于提振信心，“虽然量不多，也是充分表明了态度，过了6月资金利率应该能下来。”

在逆回购操作后，中国银行间市场周四资金面进一步转好，回购利率亦止住升势，除隔夜利率微涨外，主要期限品种均有所回落。

因意外重启逆回购操作安抚月末前资金面忧虑，早盘国债期货两个主力合约明显上行，而利率互换短端领跌，幅度约10个基点(bp)。不过这并未改变流动性长期判断，现券变化相对有限。

海通证券宏观债券团队认为，与当前经济通胀相匹配的货币利率应在2%左右，逆回购重启且利率大幅下调，有助于引导货币利率回归。此外，当前超储率处于历史高位，且本周打新资金将回归市场，加上6月为财政存款投放月，意味着流动性整体宽裕格局不改。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选link.reuters.com/wam84w

**定向宽松工具或唱主角**

上周央行未续做到期的6,700亿元中期借贷便利(MLF)的消息，一度引发部分人士对央行未来可能降准以补充流动性的预期；而央行研究局首席经济学家马骏所率团队发布的报告确认中国经济企稳回升，又使这一预期弱化，并伴随货币政策或进入观望期的猜想。

华创证券宏观经济研究主管钟正生认为，经济疲弱未改，货币政策不会转向，央行变的是流动性投放的节奏和结构而已，央行此次重启逆回购正是引导和稳定预期的举措。不过，半年末后资金面有望进一步缓解，意味着短期再进行降准的概率可能下降。

央行此次亦同时表态称，目前银行体系流动性总体充裕，并将近日的资金面波动归结为“受半年末金融监管指标考核以及大盘股发行等因素影响，部分中小金融机构的短期资金需求有所增加”。

不过在引导中长期利率下行方面，分析师们认为货币政策仍有较大发挥空间。

“大家其实并不担心资金面，担心的只是长债利率下不来。”钟正生指出。

他指出，当前长债利率居高不下，央行投放中长期流动性的必要性彰显。具体而言，再贷款、PSL都是央行的备用手段；只是在时点选择上，央行“不是特别着急”。

陈健恒亦提到，货币政策还需要配合更多其他工具来释放政策信号。货币市场已足够宽松，只是货币市场利率走低对中长期债券收益率和贷款等实体融资利率的传导存在着一定的障碍。

他并称，全面性的放松工具可能对股市的刺激作用更大。从其市场调查来看，投资者也普遍认为未来货币政策可能更侧重于定向资金投放来理顺利率传导功能，让释放的资金更多流向债市和贷款，支持实体经济。考虑到6月份经济数据可能再度下滑，预计未来一段时间货币政策仍会以放松为主，方式可能不局限于降准降息等全面性放松工具。

海通证券认为，当前政府政策偏向宽财政，制约长债收益率下行，但宽财政刺激效果不可延续，去杠杆下仍需要宽货币。逆回购重启表明央行维持货币利率低位态度不变，看好债市长期慢牛，但总量宽松或向定向宽松转变，长端利率仍需观察。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） 350

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(审校 林高丽)

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