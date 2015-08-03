财经洞察：中国货币工具使用或改弦易张 降准+专项金融债成新宠

路透香港8月3日（记者 毕晓雯） - 中国央行7月MLF(中期借贷便利)不增反降，净回笼1,345亿元；PSL(抵押补充贷款)环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成。不寻常的数据或揭示着一个即将到来的事实：中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠。

一边是嗷嗷待哺的实体经济，一边却是央行的抽血，看似不合理的背后揭示了中国经济现有的状况：经济增长乏力令信贷需求仍然偏弱、棚户区改造投资已显后劲不足、央行增加流动性易但控制资金流向难。

这一切说明，目前需要推出一个全新的宏观政策组合来改变上述窘境，从而有效缓解中国经济下行的压力。

而“降准+长期专项金融债”无疑是目前最可能出现的政策组合。

路透此前援引消息人士报导称，以开发性金融机构为主体，投向基础建设为主的长期专项金融债将很快亮相，整体规模将超万亿元。而为了保障此债的发行，央行、财政部都将给予优惠政策支持。

“上述政策不能只看成央行一家的货币政策改变，将会是央行、财政部、银监会，甚至包括地方政府在内的政策共同发力的结果。”一位接近政策的相关人士称。

在财政收入困难，财政部已没有随意扩张其资产负债表能力的前提下，各部委共同提供优惠政策来扶持政策性银行加杠杆，也未尝不是当前最有效的办法。

央行周一公布数据显示，7月份中期借贷便利(MLF)当月净回笼1,345亿元人民币；棚改项目的资金来源--抵押补充贷款（PSL）当月仅增429亿元，较上月大减逾七成。

“MLF竟然是净回笼，...可见银行不缺钱。利率高是次要原因，信贷需求不足是主要的。”一位市场人士指出。

7月MLF操作到期收回3,845亿元，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率3.35%。

**管廊建设投资不走棚户区老路**

7月定向国家开发银行的PSL，利率再次下调0.25个百分点至2.85%，但大幅缩量令市场的关注热点转向，棚户区改造项目后劲不足令人担忧，彰显经济下行压力较大。7月末PSL的余额为8,464亿元。

“PSL也干不动了，棚户区项目已经做了五年了，财政没力量了。而且地方也没什么动力了。”一位资深银行人士表示。

中国大规模棚户区改造投资始于2010年，据财政部全国公共财政支出数据显示，仅2010-2014年的五年间，总的城镇保障性安居工程支出投资规模就超过1.3万亿，其中棚户区改造高达3,200亿左右。（详见下表，数字来源财政部）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 棚户区改造（亿元） 231.25 555.12 580.08 780.61 1050.8 城镇保障性安居工程支出（ 920.89 2040.41 2035.52 3816.72 4319.49 亿元） 占比（%） 25.11 27.21 28.50 20.45 24.33

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在以棚户区改造为主的安居工程拉动投资已行至终点时，寻找新的投资拉动是政府关心的大事。7月，国务院会议数次提出的投资重点已转向“以管廊建设项目为主的基础建设”，显然，其将承担新一轮拉动投资的主要力量。

“一场暴雨，就会引发市民们戏称的‘看海’现象，这还是在一些大城市。”7月28日，李克强总理在常务会议上说，“目前中国正处在城镇化快速发展时期，但我们的地下管廊建设严重滞后。加快这方面的建设，很有必要！”

但是，钱从哪儿来呢？分析人士指出，市政投资是个长期项目，特别是管廊建设是投资改变城市的“里子”，经济效益很难短期看到，财政扩表也存在困难，只有通过由政策性银行发债并通过地方政府平台进行项目贷款的方法。

而据市场人士分析，这批通过发债募资并投资“管廊”建设为主的资金，将获得多方宠爱：央行将给买债的机构提供流动性、财政部代替偿还利息、投资机资还可免利息所得税、银监会则会降准其风险权重。

“总之，以前由财政部独家承担、或者央行贷币政策独家承担的担子，这次就分给大家一起来担了。”

所以，伴随着首批长期专项金融债将在一个月左右发行，下调存款准备金率将随影而行。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等,以投放因外汇占款不足而缺乏的基础货币。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前六个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,204亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(审校 张喜良)

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