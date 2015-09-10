分析：降准后中国央行资金投放步伐不停 贬值警报未消输血料持续

路透上海9月10日（作者 边竞） - 尽管降准实施后中国银行间市场资金面已逐步趋于宽裕，但央行资金投放步伐不停，本周公开市场净投放800亿元人民币；虽然汇市暂时归于平静，但未来人民币贬值警报依旧未消，外汇占款面临不断下降的压力，接下来央行持续输血料仍可期。

分析人士并指出，目前经济疲势难改、股市动荡尚未完全平复，从控制金融风险的角度看，货币政策亦需要保持宽松；政策工具上，逆回购、MLF（中期借贷便利）、SLO（短期流动性调节工具）等常规工具仍会轮番上阵，若压力较大时，预计降准也会再次出手。

“每天外汇市场消耗不少人民币，（逆回购投放）就是个维持作用。”广发银行高级交易员颜岩称。

中国央行今日进行了800亿元七天期逆回购操作，且当日无逆回购到期；而周二进行了1,500亿元七天期逆回购操作，完全对冲当日到期规模，据此计算，本周公开市场净投放800亿元；此外，本周七天期逆回购中标利率仍持稳在2.35%。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮谈到，9月和10月的资金面仍是比较脆弱的，如果央行继续干预保持汇率稳定的话，可能每个月要至少投入几千亿的流动性，才能把银行的超储率维持在一定水平上。

“我们估计每个月要保持5,000亿的净投放，包括逆回购、MLF等等这些都算上。前提是每个月外汇占款减少3,000亿，如果央行保持干预的话，达到这个数字是很容易的。”他认为。

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。央行指出，影响外汇储备规模变动因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外储投资资产的价格波动，同时由于美元作为外储的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外储规模的变化。

上周在降准生效实施日（6日）前，中国央行仍维持较大的短期流动性投放力度以平滑资金面，当周延续逆回购+SLO(短期流动性调节工具)组合操作，进行1,500亿元七天期逆回购操作及1,400亿元SLO。

而最近为抚平汇市波动对资金面的冲击，从前周起央行通过公开市场逆回购及SLO操作大量投放滚动流动性；根据计算，从周日（6日）起至本周二（8日），共有5,000亿元的短期流动性投放到期回收，其中周日到期量为3,500亿元。

因抗战胜利70周年纪念活动，中国主要金融市场上周四至上周五休市；周日(6日)为换休工作日，银行间本币市场恢复交易。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/duz55w

**央行持续投放流动性仍可期**

目前中国面临的局面与2013年央票停发前截然相反，那时在经常和资本项目双顺差的推动下，外汇占款呈持续增长势头，而为抑制基础货币的过快投放，央行公开市场发行央票对冲。

而当下人民币贬值压力不散，特别是在中国经济疲弱以及股市动荡的背景下，为防止金融风险扩散，央行不得不进行干预以维稳汇率，加上贬值预期导致资本外流，双重压力下人民币流动性面临持续失血，央行公开市场的大方向也因此从此前的“收”转为“放”。

南京银行金融市场部研究员郭伟表示，尽管近两日汇市趋于稳定，但人民币的贬值压力并没有明显缓解，未来一段时间内市场对于流动性的担忧仍难消除。

她谈到，除了对冲资金失血外，最新经济数据显示经济仍无明显起色，从稳增长的角度看，货币政策的宽松力度也仍需维持。

受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。

郭伟还指出，短期内逆回购利率还会维持稳定，因为市场利率过低将进一步缩小中美利差，不利于维稳人民币汇率。

刘东亮则认为，最近汇市成交量明显下滑，表明央行减少了入市干预，不过与之相对应的是人民币小幅走软，这预示着如果不干预的话，汇率大概率是会贬值的。

他谈到，如果想减轻资金面的压力，央行就只能放弃或减少干预。“我觉得（干预）会放弃的，最终还是要往贬值的方向去走。市场倒逼吧，央行只是时间问题去放手吧。”

周三人民币兑美元即期成交量为217亿美元，较上日282亿美元减少逾两成，该成交量也创下一个月来最低水平。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前八个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,237亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 1,500

（周四） 800

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 1,500

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净投放 800(完)

(审校 林高丽)

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