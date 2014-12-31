《陈晨专栏》海外主要央行公开市场操作的机制和时点设计

（此文由资深市场人士陈晨提供，仅代表本人观点。此前已提供专栏，建议中国央行公开市场结果应避开交易时段再行公布）

中国央行自从将周二和周四的公开市场操作常态化以来，短期市场利率有了较好的指导，取得了良好的效果。然而，随着金融市场交易工具日趋丰富，公开市场操作结果产生影响的敏感度愈发提升，仍在交易所盘中公布对金融市场造成了部分扰动。

因此，我们曾建议中国央行公开市场结果放在非交易时段公布。而此文则希望研究海外主要央行公开市场操作的机制和时点设计，来对中国央行对应操作提出粗浅建议。

美联储的公开市场操作是委托纽约联储完成的。公开市场操作有两个主要组成部分：永久公开市场操作和临时公开市场操作。其中永久公开市场操作主要是通过买卖债券来调节市场的流动性，临时公开市场操作主要通过回购等工具来临时调节市场的流动性。总体来看，公开市场操作基本是放在午间完成的。而美联储的议息会议纪要一般都会及时公布，以充分管理市场预期。

欧洲央行的公开市场操作主要通过以下几种方式：MRO和LTRO，以及其他临时性的操作。其中，MRO的频率为每周一次，主要通过期限为一周的回购工具调节市场的流动性。而LTRO的频率为每月一次，常规操作工具为三个月期限的回购。此外，欧洲央行还有常备信贷便利等。总体来看，欧洲央行的公开市场操作工具也比较系统，操作结果的公布也集中在午间1:45分左右。

英国作为老牌的金融国家，公开市场操作方面具备规范的流程。从2009年3月英国央行开始QE开始，英国央行的公开市场操作以维持基准利率official bank rate以及维持资产购买计划为目标。09年3月以前，银行需要设定每月的储备（reserve）目标，通过系统内调节或者向央行的常备信贷便利Operational Standing Facilities寻求支持来实现储备目标。由于达到要求的银行承受的储备利率为基准利率，这一过程可实现基准利率向市场利率（在总体储备设定后，银行之间互相调节）的传导。2009年3月之后，由于开始推进QE，储备的规模波动较大，央行不再设定储备的目标而是直接锁定储备利率为基准利率。英国央行近期建议将议息会议减少到一年八次，并建议在议息会议的当天公布纪要以提高透明度。而利率的决定结果一般在午间12:00左右公布。

此外，加拿大央行的利率决定一般在盘前公布，澳大利亚在盘后公布。

日韩央行的公开市场操作基本也以维持市场利率在基准利率左右为目标。与西方发达国家不同，日本央行公开市场操作结果的公布时间并不固定，一般放在中午；而韩国公开市场操作结果的公布一般放在当地时间十点，存在对金融市场冲击的可能性。但是值得注意的是，日韩两国央行都比较重视合理引导市场的预期，让货币政策的变化对市场的影响尽量平滑。

可见，推进成熟的公开市场操作建设，除了使用完善的货币政策工具，以引导利率走廊的利率之外，操作的时点和对市场的预期管理也是保证操作效果的重要部分。我国央行已经在工具管理和建设上取得了莫大的成就，下一个阶段，时点设计和沟通机制的设计可以成为考虑的重点。（完）

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