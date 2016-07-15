焦点：中国经济上半年增长6.7%平稳收官 “无近忧却有远虑”

发稿 路透中文新闻部；撰写 宿泱韫

路透北京7月15日 - 中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。然而随着房地产市场自高点回落、民间投资持续乏力，年内整体投资恐在低位徘徊，加之全球局势动荡，黑天鹅事件增多，为下半年的中国经济蒙上阴影。

分析人士多认为，中国经济仍将在“L型”轨道上低位运行，而决定中长期增长的关键还是供给侧改革，下半年将继续推进三去一降一补和国企改革；积极财政政策将接过稳增长接力棒，货币政策虽有空间但总体保持稳健，以定向宽松为主。

“二季度(GDP增速)6.7%基本符合预期，说明前期房地产销售加上稳增长政策起到预期效果，但还是要关注民间投资不足，房地产投资见高回落，用一句话概括经济形势：无近忧有远虑。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示。

他指出，三大远虑首先民间投资仍然不足，房地产投资回落；二是虽然名义利率已降至新低，但通缩使实际利率处于高位，抑制企业投资和居民消费的积极性；三是外需想有实质好转难上加难，经济不振，黑天鹅事件不断，贸易制裁也有加重趋势。

李慧勇认为，在这种情况下要立足长远，根据国际状况，择机下调准备金率甚至调息；要加大前期财政政策落实力度，增支减税；供给侧改革是中国经济能否触底回升的关键，包括国资改革在内的供给侧改革都必须抓紧落实。

中国国家统计局周五公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。上半年GDP同比增速亦为6.7%。

据统计局，上半年固定资产投资同比增长9%，低于路透调查中值9.4%，而且似乎2000年1-3月以来最低水准；规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。其中，6月规模以上工业增加值同比增6.2%，社会消费品零售总额同比增10.6%，路透调查预估中值分别为5.9%和10%。

中国央行同日公布，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.5%；6月新增人民币贷款1.38万亿元，亦高于预估的1.04万亿元。此外，6月末人民币贷款余额同比增长14.3%，高于路透14.0%的调查中值。当月央行口径外汇占款减少977.27亿元人民币。

中国国家统计局发言人盛来运称，世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，而且经济运行中的不确定因素在增加，如近期英国脱欧公投；从国内来看，中国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整的阵痛还在持续，实体经济运行还是比较困难。

“宏观调控的两难和多难的问题有所增加...整个形势还是比较复杂，困难还是很多的，而且经济下行压力仍然较大，”他说。

受超出预期的中国数据提振，对中国经济敏感的澳元/美元涨至0.7658美元上方创10周高位，澳元/日圆跳涨，周线上扬7%创2009年以来最大周线涨幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.9%，本周周线料上涨逾5%。中国国内股市沪综指.SSEC小幅走高。

中国2011年以来季度GDP同比和环比走势图： tmsnrt.rs/29zo6PQ

中国M2和新增贷款图表：tmsnrt.rs/29AGKD6

**无近忧有远虑**

尽管二季度GDP增长略优于预期，但数据已显示支撑中国经济上半年增长的重要因素房地产销售已趋疲，固定资产投资中占比超过60%的民间投资增速一路下行，全球政治经济环境风云迭起，外需已难为中国经济增长再做贡献。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，GDP好于预期主要来源于消费和工业生产超出预期，其中6月消费增速高达10.6%，消费对二季度GDP的贡献超过七成，投资下滑及房地产拉动相关消费应该是主要原因，但应该看到这一结构变化是被动而不是主动的结果。

他指出，上半年地产景气对消费亦带来较大拉动作用，但6月地产销售和投资数据已连续两个月下滑，大概率显示地产拐点已经出现。“预计下半年地产对投资/消费/工业的托底作用都将趋于弱化，各项宏观数据下半年难见明显反弹。下半年GDP增速仍将延续L型走势，保持稳中有降的格局，增速将回落至6.5-6.6%。”

统计局的盛来运表示，三大需求中，最终消费支出对经济增长的贡献率是73.4%，比去年同期提高了13.2个百分点。资本形成贡献率是37%，服务和货物贸易净出口对GDP增长贡献率是-10.4%，从三大需求来看，内需仍是支撑中国经济稳定增长的决定因素，消费的贡献在提升。

统计局周五并公布，上半年全国房地产开发投资同比增长6.1%，增速低于1-5月的7%，销售面积和销售额增速亦回落至27.9%和42.1%。而固定资产投资中的民间投资增速创出2.8%的新低。

“适当的增速回落既是结构调整的反映，也有利于传统产业的调整...尽管固定资产投资增速回落，尤其是民间投资增速在回落，但是固定资产投资的结构是在持续优化的。”盛来运称。

他指出，从产业结构来讲，虽然二产的投资增速回落，但是三产的投资增速还保持两位数的增长，上半年第三产业投资增长11.7%，占比继续提高。高技术服务业投资增长速度是加快的，上半年高技术投资增长13.1%，其中信息传输软件和信息技术服务业投资增长是22.5%，另外还有国家补短板领域的一些投资，像水利环境和公共设施管理投资增长速度达到26.7%。虽然投资增速回落，但是结构在继续优化。

而全球环境动荡也在加剧中国经济下行风险。东兴证券固定收益分析师郑良海指出，6月出口降速扩大，英国脱欧、南海地区问题，美国在韩部署萨德导弹防御系统等限制未来贸易改善的空间。

他表示，下半年供给侧仍是发力领域，国企改革有望提速，上游产业去产能，房地产行业去库存，金融行业去杠杆，经济下行压力继续加大，预计三季度经济增速略低于上半年，增速预测在6.6%。

**财政发力，货币稳健**

分析人士多认为，下半年中国经济的主战场将是供给侧，这是解远忧的关键所在，但稳增长、适度扩大内需不能偏废，预计财政政策将担当主力，货币政策短期将稳字当头，年内虽有空间但不会轻举妄动。

“积极财政政策将接棒稳增长，”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊指出，在英国退欧以及欧洲银行业危机蔓延等不确定因素加大的背景下，年内美联储加息概率不大，因此国内稳增长政策空间重新打开，在货币政策持续稳健宽松的前提下，政府更多的推动积极的财政政策来接棒稳增长，以期增强政策的有效性和针对性。

而汇率政策层面会在新的汇率形成机制下保持对一揽子货币的相对稳定，进一步加大预期管理的力度，确保在人民币汇率出现宽幅双向波动的时候，市场不会出现恐慌情绪，从而在起到稳定和支撑国内资产价格的效果。

与此同时，6月的信贷数据显示信贷支持正重新发力。东莞银行金融市场部分析师余缘波表示，6月的信贷投放超预期，可能央行引导资金进入实体经济，但投资数据不及预期，表明经济仍处于L型底部。

他指出，货币政策来看，央行继续维持稳健，以定向宽松为主，在前期信贷投放刺激下，央行未来继续加码信贷投放的可能性较小。未来，更需要财政配套政策、产业政策引导提高信贷资金的使用效率。

“不论是经济还是信贷，都比预期要好一点。从中长期，比如说一年时间来看，降准还是有空间和可能的，但就短期来说，可能性不大。”国务院发展研究中心金融研究所王洋表示。

他称，一是央行刚刚续做了MLF，规模也不小，虽然这个累积余额比较大，但也没有说一定需要用降准去替代这种说法，降准外的其他工具依旧可以继续使用；二是从6.7%的经济增长速度来看，货币政策立即宽松的迫切性不强，所以短期内政策不动的概率更大一些。即使更长期时间段内真的有降准政策出台，也没有必要立即确认为政策的宽松，不排除仅是流动性对冲的手段和工具而已。（完）