即时观点：中国7月工业、投资回落超预期 后期政策托底仍有空间

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.5%；1-7月固定资产投资同比增长11.2%，均低于此前路透调查的预估中值，且较上月放缓。

统计局同时公布，1-7月房地产开发投资同比增4.3%，商品房销售额同比增长13.4%。

主要数据:

--中国1-7月固定资产投资同比增长11.2%（路透调查预估中值为11.5%）

--中国7月规模以上工业增加值同比增长6%（路透调查中值为6.6%）

--中国7月社会消费品零售总额同比增长10.5%（路透调查中值为10.6%）

--中国1-7月房地产开发投资同比增长4.3%，新开工面积同比下降16.8%

--中国1-7月商品房销售面积同比增6.1%，销售额增长13.4%。

欲浏览7月数据详情，请点选国家统计网站 www.stats.gov.cn/

以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智

宏观数据反映经济下行的压力还是比较大。7月份制造业PMI、PPI等数据印证看，经济还是承压。其中，和大型建筑相关的钢铁煤炭需求低迷，而消费相关的数据也逐渐走弱。

此外，资本市场的波动对经济数据也可能产生了影响。比如在消费上，股市波动影响居民财富情况，导致消费走弱。

后期政策的托底还有施展空间，比如财政政策上半年虽然财政支出力度加大，但仍有盈余，下半年有继续发力空间；在支出结构上，财政支出也有待继续优化，把资金转移到稳增长相关领域。

此前，中国对欧洲日本出口压力增大，人民币适度贬值对出口有一定好处；同时，人民币贬值可以应对中国消费外流的问题。因此，近期中国央行也在将汇率向正常情况调节。

--国泰君安固收团队首席分析师 徐寒飞

经济增速再次恶化。在7月初开始看多债市的一个重要理由就是，二季度的经济增长数据是“注水”的，三季度很可能会“脱水”。7月份工业增加值环比0.32%（6月份的一半），固定资产投资单月增速跌破10%（6月份11.6%），房地产、制造业和基建单月同比增速都相比6月份出现了下降（分别下降0.5%，2.6%,4.3%)。

货币政策宽松在即。近期金融数据表现明显好于经济数据，核心因素在于“注水”，无论是通过“救市”，还是通过专项金融债，还是通过央行各种操作，量化宽松事实上已经发生。而汇率一次性贬值的重要意义在于汇率定价机制的改变，央行货币政策操作的独立性将大幅上升，会更多的根据国内经济实际情况来确定货币政策的宽松程度，而不再受制于外部货币的松紧程度。预计近期央行大幅下调法定准备金率的概率大大上升。

债市核心因素是资产配置。我们始终认为，过剩的流动性仍然在持续配置债券，尽管受到汇率的暂时冲击出现了调整，不过也同时给了金融机构建仓的机会。人民币汇率的影响大多数体现在预期层面，对流动性的实际影响其实偏弱，债券市场扛过了1-2天的“不适应期”后，很快就会回到原有的上涨趋势中。基本面、货币政策以及流动性，仍然支持债券市场的上涨，短期的扰动因素带来的市场调整也正好给了投资者加大仓位的机会。

--申万宏源证券宏观团队 李慧勇

经济再次下行，保7需要政策加码：1）7月工业增加值同比增加6.0%，低于预期，增速较6月减少0.8个百分点，季调环比增长0.32%，是3月份以来最低，有部分天气因素，但表明工业恢复的力度仍弱，工业经济企稳的基础还不牢固。制造业增加值同比增长6.6%，增速比6月份回落1.1个百分点，作为产能过剩的重灾区制造业受到国际大宗下跌、国内需求不振的双重影响情况可能再次恶化。电力、热力、燃气及水生产和供应业增长减缓，这部分仍是近期稳增长投资的重点。7月份发电量同比回落2.0%，比6月份回落2.5个百分点；受环保减产影响，粗钢产量同比减少4.60.8%，降幅扩大3.8个百分点。

1-7月份投资累计增速11.2%，低于预期，较前六个月增速下降0.2个百分点，创四年新低，累计增速连续11个月回落。投资三大主力来看，基建投资增速18.2%，增速比1-6月份回落0.9个百分点，表明基建投资项目受制于地方财政资金等困境，仍然很难提高。房地产投资累计增长4.3%，向低速收敛，回落幅度有所收窄；商品房销售额继续回暖，增长13.4%，连续三个月正增长；新开工下降16.815.8%，跌幅扩大1.0个百分点。制造业投资增长9.2%，低于上期，年初以来一直失速下滑，制造业的低迷仍较为显着。1-7月份固定资产投资到位资金同比增长6.8%，较前六个月增速回升0.5个百分点，连续两个月回升，需要进一步加快资金到位和施工，方能对投资完成额形成支撑。

7月份消费零售总额增速为10.5%，符合预期。前七个月网上零售等新兴消费保持高增长37.7%；基本生活用品销售继续保持较快增长。住宅类消费增速有所回落，汽车和石油类商品销售增速继续回落，汽车类消费同比增加2.5%，增速下降2.3个百分点；石油及制品销售额同比下降7.2%，跌幅扩大2.6个百分点。

整体来看，经济增长再次下行，工业复苏力度不足，投资增速继续回落，消费稳定，PPI持续下跌表明通货紧缩仍是主要矛盾。我们认为，财政政策成为下半年总需求回升的关键，会继续加快推进重大工程建设，推动PPP模式引导民间投资，加强国开行“第二财政”的作用支持信用扩张。

--兴业银行分析师 郭草敏

数据比预期要差一些，原本预计下半年经济会企稳，5、6月份已经有企稳的苗头，但7月数据又有所回落。相信下半年会加大财政和货币支持力度，再加上人民币汇率贬值，预计四季度经济会企稳。

--中金债券 陈健恒、范阳阳、唐薇

从进出口数据到金融数据到今天的经济数据，7月份经济全面滑落。汇率积累了较大的贬值压力，近期央行结合为加入SDR而改革人民币中间价定价机制以及刺激经济两个目标，进行了一次性的贬值。

尽管贬值理论上对经济有正面刺激作用，但考虑出口增长与全球的需求有关，不但凭自身的汇率决定（比如日本在2013年明显贬值后，其美元计价的出口增速相比于中国出口增速并无明显改善），因此对货物出口的刺激作用可能也较为有限。

汇率的贬值可能对压缩服务项下的逆差（主要是旅游和交通）有一定帮助。不过中国经济更大程度上是内需驱动，而不是依靠外需。本质上货币条件放松的重心仍应该落在降低国内实际利率上。在PPI严重负值的环境下，实际利率偏高仍抑制了企业的投资和生产意愿。因此，汇率的贬值不意味着在利率层面货币政策的放松可以暂缓。

事实上，如果观察央行主动投放流动性规模和工业增加值，两者具有比较明显的负相关性，且投放流动性规模滞后工业增加值1个月。去年8月份和今年3月份工业增加值明显滑落的情况下，央行在后续的1个月都增加了流动性投放，比如去年9月份投放5000亿MLF，今年4月份大幅降准。有理由相信，在今年7月份工业增加值再度明显滑落后，未来一段时间央行可能主动增加流动性投放规模，继续引导实际利率下行。

对于债市而言，一次性贬值带来的只是局部和短暂的冲击，政策重心仍是利率而非汇率的情况下，未来的放松会继续引领债券的牛市，预计债牛行情仍将延续，近期收益率上升提供了买入机会。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸

经济再次滑落，财政仍需加码，消费稳中趋降，仍是中流砥柱。其中必需品消费有所改善，可选品消费整体偏弱，新兴消费和网上消费继续高增长。

7月实体经济融资需求仍低迷，但政府救市措施和稳增长措施频出，推高货币增速以及通胀预期，而7月财政支出增速上升，后续仍需加码。人民币贬值或加剧资本流出，意味着利率下行空间受到压制，年内进一步降息空间有限，货币政策或选择人民币贬值和降准的组合。

7月工业同比回落至6.0%，环比仅增0.32%，工业品通缩恶化，生产势头疲弱。7月固定资产投资增速滑落至10.3%，资金来源不足令基建增速从上月高点滑落；产能过剩和去杠杆令制造业投资持续低迷，增速跌至6.9%；库存高企及高基数拖累地产投资下滑至2.8%。

房贷利率持续回落带动地产销量增速继续回升至18.9%，但新开工面积增速跌幅扩大，源于销量改善到投资回暖时滞拉长。

--华创证券宏观分析师 徐阳

工业增速回落，和PMI下跌是一致的，反映出需求不足，制造业还是比较凄凉的。

亮点在消费，现在消费对GDP的贡献已经超过工业和投资，正在努力想消费型经济体转型，从昨日国务院发布进一步促进旅游投资和消费的若干意见亦可看出，政府着力要刺激消费。

汇率贬值对出口会有提振，但想通过贬值大幅拉抬出口肯定是不可能的，外需还是很弱。是次人民币贬值一步到位是战略性的，以后还会有一个很大幅度的升值。

原本预计今年经济呈L型，在底部徘徊的时间会比较长，目前来看，受贬值的影响，L型的底预计会稍稍往上翘一点儿。

未来财政政策将保持积极，政府提出建设“海绵城市”，尤其地下管廊建设就会拉动很大一波基建需求；货币政策将维持宽松，降准降息都会陆续有来，至少还会降息一次。

--首创证券研发部总经理 王剑辉

7月复苏步伐放慢，一是与季节因素有关，7、8月经济活动平淡，二是与股市剧烈波动有关，股市向下的负面效应显现。不过，仍倾向认为经济没有系统恶化的迹象，对三四季度经济复苏仍有信心，预计三季度与二季度大致持平，四季度会略有好转。

工业数据低于预期，显示制造业转型尚未完成，新兴产业发展未达到一定水平，青黄不接的状况会延续一段时间，目前处于阶段性低点，央行汇率调整对制造业出口的利好会逐渐显现。

若8月经济数据仍不理想，可能会有一次0.5个百分点的降准，弥补汇率贬值的缺口。

考虑到贬值的出现，货币政策可能会做出相应调整，未来宽松的状态会持续，除了调整存准率以外，在公开市场和其他货币工具使用力度上会进一步增强，此外，在地方政府发债和股市融资上会逐步向常态回归。由于宏观层面传导机制不太顺利，预计下一步市场在相对微观层面的措施可能会更多一些。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁

从数据看7月份投资和消费相对平稳，工业增加值却大幅回落，显示经济并没有真正回暖，结合7月恶化的外贸数据看，整体经济形势未能延续二季度的回升势头，重回下行趋势，经济重返稳中趋缓的态势。

7月份房地产销售持续回暖，开发商继续去库存，房地产市场的回暖对经济有明显拉升作用，估计四季度房地产新开工面积会转正，加之政府出台的一系列稳增长扩投资的举措，均有助于拉动投资回升。

从政策预期看，稳增长压力在加大，政策宽松预期不改，降准仍有很大空间。

--民生证券宏观团队 朱振鑫、张瑜

7月工业增加值同比增速6%，略低于预期，前值6.8%，工业生产持续低迷，从生产端高频数据来看，工业用电量、耗煤量、大宗商品价格等表现继续走弱，从需求端看，房地产和制造业投资、出口等主要工业需求不给力，基建独木难支。未来工业仍有下行压力。

1-7月固定资产投资增11.2%，前值11.4%。房地产投资制造业投资未见抬头，基建投资回落。

分项来看，房地产开发投资4.3%,前值4.6%，房产销售由于价格回升、需求透支、淡季等因素有小幅回落，叠加高库存和人口压力，地产投资意愿依然疲弱；制造业投资9.2%，前值9.7%。细项看来，高端设备行业表现较好，可能和国家鼓励装备走出去有关，上游化学原料及金属加工业拖后腿。总体看，PPI持续下行，显示传统工业产能过剩未有实质缓解，未来制造业趋势以去库存、去产能和去杠杆为主；基建投资18.2%,前值19.1%。基建面临土地出让金下滑与财政收入不强的挤压，虽最近政策托底基建的态势明显，先后有包括40号文的保在建工程、允许借新还旧、规范PPP、推动地下管网建设等一系列政策支持，但基建融资问题仍没有有效解决，国家对PPP寄予厚望，但根据我们的统计，目前签约情况仍不理想，主要原因是退出机制不明确，相关咨询服务不健全，导致社会资本仍存在疑虑，银行也大多持观望态度。

6月社会消费品零售总额同比增10.5%，前值10.6%，轻微回落。主要受到汽车消费回落与房产销售淡季的影响，汽车回落至2.5%（前值4.8%），受地产季节淡季因素，家具16%（前值18.5%）和建筑装潢材料17.9%（前值18%）。

金融业和地产业对GDP贡献难以持续，下半年经济有破7风险，稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实。从货币政策看，下一步央行的宽松将更加重“质”而不是“量”，主要是通过降准（对冲汇率贬值）、定向宽松（PSL、再贷款）等方式降低长端利率，虽选择放松汇率保外需，但也不会任由利率上行冲击内需。从财政政策看，主要是通过加快PPP项目签约和城镇化基金扩容来解决基建融资问题，让基建稳增长说到做到。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓

原先市场一直担忧的经济低迷得到印证，更能体现经济活动状况的工业、投资均下滑，仅先天具有相对稳定特征的消费保持了平稳态势。政策“托底”压力加大——但货币政策已趋中性并受资产泡沫和存量过多，以及国际化等其它政策目标制约，难以转向；唯有财政和产业政策可以扩张；预计未来财政仍将发力，产业管制放松和改革步伐仍将加剧。

--华创证券债券团队 屈庆

工业生产，投资和消费均有小幅回落，一方面是由于经济还在延续低迷的状态，也说明政府保增长的措施还没有发挥效果。不过，也存在亮点，房地产销售继续回落，并导致住宅投资增速开始回升，而住宅投资占全国房地产开发投资的比重超过三分之二，其增速回升将对下一步全国房地产开发投资产生拉动作用。

经济数据的低迷确实对债券市场会形成一定的支撑，但是需要辩证的看，目前债券市场的核心问题是汇率贬值引发的调整压力。而一旦经济数据不好，可能会引发市场对汇率更大的贬值预期，实际上下午宏观数据公布后，离岸人民币进一步贬值。所以目前应该抓主要矛盾，如果经济不好导致汇率进一步贬值的压力，对债券市场同样不好。

经济数据不好会不会触发央行的货币宽松？短期不会，因为汇率贬值压力大的时候，如果央行再度大幅放松货币，无疑是给汇率贬值更大的压力。相比而言，财政政策更为积极才是核心，7月份财政支出已经加快，后期专项金融债的发行甚至不排除下半年国债的增发都可能承担更多的保增长的重任。

综合而言，我们认为目前影响债券市场的核心因素是汇率的趋势，债券还没有调整结束，抄底还早。如果宏观数据不好引发了利率的下行，反而是可以降低债券杠杆的机会，毕竟高杠杆在资金逐步收紧的情况下是不安全的。

**相关背景**

--中共中央政治局年中会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

--虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。

--中国国家发改委政策研究室副主任赵辰昕表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。

--中国财政部长楼继伟表示，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，但下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，进一步规范地方政府债务管理。

--中国财政部副部长朱光耀表示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”（2016-2020）期间将潜在经济增长率保持在7-8%。

--中国工信部召开新闻发布会称，目前工业运行下行压力依然很大，部分地区、行业和企业困难加重，实现稳定向好仍需付出艰巨努力。并指出淘汰落后产能的任务基本上告一段落，“十三五”主要任务是化解过剩产能。（完）

(发稿 路透中文部；审校 杨淑祯/黄凯)

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