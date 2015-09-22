运动员出身的富邦华一战将陈峰：交易策略的合成与平衡

路透上海/北京9月22日（记者 毕晓雯/李铮） - 人生是一场奇妙的际遇，不经意间就拐了个弯。曾经是400米跑道上的专业运动员，现在是金融市场上搏击风浪的全品种交易团队的领导者，富邦华一银行金融市场事业群执行长陈峰形容自己的转型是阴差阳错。

在台湾大型金控集团--富邦金(2881.TW)旗下富邦华一银行的上海交易室，陈峰花了相当长的时间回忆自己从专业运动员成为成功的交易员、交易团队管理者的经历，看似互不相关的细节，合成在一起就注定了一场不平凡的交易人生之旅。

“交易是误打误撞，从我个人来说，我是一个风险回避者，不偏好风险，所以我的策略是合成策略。”他说，手腕上蓝色的运动手环格外醒目，“然后，我要还考虑的，就是不同交易间的平衡。”

因为高中时已是400米的专业运动员，陈峰没有经历过高考就被保送到厦门大学国际金融专业。此后四年，他常常被一帮高考状元在学业上虐，第一次考试就差点不及格，好不容易熬到毕业，命运却再次神奇地抛出橄榄枝。

“97年毕业时有机会在央行、券商、投行三者选，当时投行的笔试题是回答商业银行、商人银行和投行的区别，可我真得不知道。”他轻松地揭着自己的短，像聊着别人的事一样。

可是，当年这个分不清金融基本概念同学，在加入富邦华一前已任厦门银行副行长，并且是当时全国城市商业银行里最年轻的副行长。尽管金融市场还不认识这么年轻的副行长，但彼时厦门银行出色的债券、外汇交易已颇有名气。

陈峰大学毕业后第一份工作选择了人民银行。那个年代已是贷款分配计划额度的晚期，人民银行能做的事就是清理三角债，陈峰做为单身人士总是被抽调在各种各样的检查组里，转辗在各种企业、机构中，接触到大量的金融产品在脱离实体经济后的各种怪象。这段经历，为他后来的交易人生做了最好的风险教育。

这就不难理解，为何陈峰在整个采访过程中，都强调他其实是个交易风险的回避者， 喜欢不偏不倚的东西。

**合成策略理念**

中国银行间市场比较大发展是在2004年之后，许多银行从那个时候才开始建立前中后台管理体系。在陈峰眼里，不要看一家银行现在非标业务如何做得如火如荼，更要看基础管理做得怎么样，这才是银行交易具长久生命力的基础保障。

“交易台账建得如何？怎么有效控管头寸？另外就是做交易最重要的资金落点表有没有？”他提出了一系列基础问题，而这些基础的管理体系，则是他认为的交易策略中必须需要合成的一部分基础管理。

陈峰所在的厦门银行虽然很小，但因为是计划单列市，银行已经具有债券、回购、公开市场、外汇等全牌照，这让他在“合成策略”理念上有更多的实践机会。

他指出，从管控方法上说，中资银行从交易的角度可以看到整张资产负债表，交易品种配置管理上也基本可从全报表业务上施展，也就是可实现全资产负债表模拟管控模式；但在整个策略上，中资再怎么做还是做carry多，外资就是做交易性的东西。

“特别是台资，有个很典型的团队叫TMU，在香港叫财资市场团队，其实是卖衍生品给企业端的客户，本质上是不希望你pay很大的市场贡献，但希望获得稳健持续收入。”他介绍说，“后面我们发现这个市场在中国有得玩。”

在介绍的过程中，他不断地说“这就是合成”，把外资擅长的东西拆开来，慢慢转化为中资也可以玩的东西，“经过不断地梳理，团队就从以前的配置模式，再向交易模式转换”。

从厦门银行到富邦华一银行，陈峰不断地实践着他的合成策略理论。而幸运的是，今天在中国大陆碰到的事情，刚好是台湾十年二十年前碰到的。

“所以，现在我们有机会把当年的经验放在现在这种情况下使用。”他称，“正好有台湾利率汇率市场化经验，又有中国金融市场开放的新经验，加上对本地的了解，我们就可以去合成。”

他说，希望借助内地和台湾的经验，让目前所带领的交易团队能把有些成熟的东西比较快地带到市场里去，包括在交易策略判断、交易产品的设计、以及海外的成功经验被复制。

“我信奉一个理念，金融很多东西都是学别人的，不是自己要最强，你有办法把人才、理念合成在一起，就可以创造出不一样的东西。”他称。

**交易策略也需平衡**

当所有的优势都合成到一起后，就意味着这个交易策略能独霸天下、无往不胜了吗？陈峰对此的回答是：NO！

他介绍说，有时候交易做了半天，可能跟做配置的结果还是一样的，甚至配置的结果还优于交易。因为杀进杀出中间有成本，五次对、一次错就全部吃掉。

面对这种情况，管理这只优秀交易团队的陈峰，在合成交易策略之后，又引入对冲的概念。

“从我来说，就是平衡。我希望交易员能够敢配自己的view，而我的整体策略就是对冲，有的人是A，有的人是B，我就掌握中间的平衡。”他表示。

目前，富邦华一银行交易团队集中了市场中最早的一批交易人士，包括外汇、债券、IRS，以及衍生品等。而中国的金融市场又恰处在改革开放的过程中，对于交易机构和交易员来说，这是追上别人或者甩开对手的好时点。

“但最重要的，是要活下来。”他称，“在金融市场上，寿星很少。我们的目标不是做跑得最快的那个人，我们要做跑得最久的那个人。”

说到底，在交易上可以学到很多东西，比如人性丑恶面、人性弱点都会反映出来，很多错误的交易决定，其实就是人性的弱点所致。

“可以看到人性弱点高度的放大，我觉得，做交易很好玩就在这里。”他称。

也许是已经熟悉了路透采访这类稿件的套路，陈峰在讲完他的交易策略后，幽幽地说到，“其实我最想做的，是有一天能开一间小旅馆，在一处幽静的山清水秀之处，和朋友喝喝茶、聊聊天。”（完）