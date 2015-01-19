《RUSSELL专栏》乌云笼罩的煤炭业透出些许希望之光

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 高琦/蔡美珍

路透澳洲郎塞斯顿1月19日 - 亚洲煤炭业在新年伊始有个不错的开局，价格从五年半低点反弹扬升，中国煤炭进口量一跃升到11个月高位，行业内部也重现并购热情。

对于经历了四年价格走低的煤炭业而言，上述进展都是实实在在的好消息，但这些喜讯是否真的预示着煤炭业能在今夏迎来好时光，仍是令人担心的问题。

亚洲煤炭价格指标--澳洲纽卡斯尔港的动力煤现货价格GCLNWCWIDX在截至1月16日当周升到每吨62.91美元，较前一周触及的2009年4月以来低位每吨61.04美元上涨3%。

显而易见的警讯是，价格虽有反弹，但仍低于澳洲和印尼许多主要煤炭出口商损益两平的水准。要想让整个行业都重返盈利状态，料将需要持续数周的涨势拉动。

中国12月进口了2,722万吨煤炭，为2014年1月以来最高，这又是一个好讯号，但还不足以抵消2014全年煤炭进口下滑10.9%至2.91亿吨的冰冷事实，这是煤炭业十年以来首次出现年度进口下滑。

围绕中国这个全球最大煤炭消费国、进口国和生产国的种种不确定性，是矿商面向中国出口时遇到的主要问题。

中国今年针对煤炭进口制定的质量划分新标准，就充分反映了这一点，新规对于含硫和含灰的煤炭进行了限制。

但问题是，据一些行业消息人士称，新规并没有统一的实施，一些船货被挑出来，其它的则是没检查就放行，而且不同港口有关检验的严格程度也不一样。

澳洲金融评论报在1月12日一篇报导中援引澳洲矿业协会执行长Brendan Pearson的言论称，中国官员在新规执行上似乎耍了一些手腕。

他还指出，监管规定被用来偏坦中国国内煤炭商，这些生产商也在低价环境下艰难求生，约有70%据称在当前价位无法盈利。

另外，中国煤炭进口商还要求对方提供质量保证，导致被拒船货的成本转嫁给卖方。

这些对于一个新系统而言或许仅是初期的小问题，但却可能给中国煤炭进口带来压力。

再加上动力煤发电增长缓慢，中国当局为了减轻环境污染而限制煤炭使用，因此难以为中国煤炭进口描绘出乐观景象。

煤炭价格和交易图表(link.reuters.com/xum73w)

如果全球最大煤炭进口国成了问题区，可以指望其他亚洲地区吗？这时就要把目光转到印度。

由于国有煤矿公司印度煤炭(Coal India)(COAL.NS)持续面临难以达成产量目标的问题，加上印度定下积极的电力化计划，印度无疑需要煤炭。

但印度总理莫迪领导的政府，也展现出有意推动煤炭领域改革，包括开放给民营矿商。

这些改革最终可以提振印度国内煤炭产量，抑制预期中的煤炭供应短缺程度；印度政府估计，到2016-17财年时，煤炭供应缺口高达2.65亿吨。

根据线上贸易商mjunction的资料，印度2014年进口2.106亿吨煤炭，较上年增加19%。

从需求角度来看，2015年的进口大有机会再度成长，唯一抑制进口的因素，在于将煤炭从港口运至电厂所需的基础设施不敷使用，以及电力定价受到规范控制，使得燃烧进口煤炭发电不符经济考量。

虽然印度煤炭进口量看来应该会成长，但成长力度是否足以促成一波需求面推动的煤价回升，也令人存疑。

特别是，中国煤炭进口需求前景不明朗，而亚洲其他煤炭进口国的煤炭需求情况则是稳定成长但不算亮眼，更令人不得不怀疑。

最近几周日本企业的并购行动，也被认为可能是煤炭市场翻身的转捩点。

最近的收购案包括三井物产(8031.T)10年来首次在煤炭领域的投资。三井以7.63亿美元代价，买下巴西淡水河谷(VALE5.SA)莫桑比克一座矿场的一笔股权，并承诺另外斥资1.9亿美元扩大矿场营运。

但与其说这代表煤炭业即将情势逆转，不如说这些并购活动证实了，煤炭领域资产目前很便宜，引起日本贸易商等长线业者的兴趣。

2015年的不同之处在于，煤炭领域有了一些亮点，有别于过去几年整个煤炭行业都是一片低气压。

真要说的话，这应该是预示煤价正在寻找底部，而非大涨，只要供应持续像现在这样大过需求，这个情况应该会持续下去。(完)

(译文审校 戴素萍/李婷仪)

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