焦点：三大热煤指标价跌破2009年危机时期低点

资料图片：鹿特丹港口的集装箱起重机和煤炭。 REUTERS/Jerry Lampen

路透新加坡9月15日 - 全球三大热煤指标价格均已跌破2008-2009年金融危机期间的低点，背后的原因是需求急剧放缓，尤其是亚洲需求，而产量却居高不下。

欧洲的阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普、澳洲纽卡斯尔和南非理查德湾港的三个热煤指标价格已跌至每吨51-58美元，较2011年高点下跌约60%，较2008年历史高点低75%。

这种前所未见的大跌，是必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)等矿商股价2011年以来下跌约一半的因素之一。

这些业务多元化的企业是主要的热煤、焦煤和铁矿石生产商，它们的股价表现不及艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)等能源巨头，虽然后者的股价也到受油价大跌的打击。

全球最大热煤出口商--嘉能可(GLEN.L)的股价表现更差，自2011年上市以来下跌75%，而且在煤炭需求前景变差之际，累积了大约300亿美元债务。

摩根士丹利在其本周公布的秋季展望中，在24种大宗商品中挑出五种表现最疲弱的，而热煤和铁矿石位列其中。

在2008/09年金融危机之后，许多矿业公司投资新的煤炭产能，寄望需求回升。

而就在产量飙升之际，需求却开始放缓。在北美，页岩气繁荣打压煤炭，使得美国矿商前往海外寻找新买家，主要是在欧洲。

美国的煤炭供应打击了欧洲市场。由于人口增长停滞、经济增长缓慢和再生能源市场份额扩大，欧洲的煤炭需求也在下降。

长久以来一直是煤炭需求增长主要支柱的亚洲，其需求也陷入停滞。

“主要消费地区的制造业活动都放缓，这进而压制了煤炭需求。”商品经纪商Marex Spectron表示。

作为全球最大的煤炭进口国，中国的需求也下滑，因经济增速降至数十年来最慢。中国政府亦在尽力遏制燃煤带来的污染，并且还支持本土煤炭矿商，抑制进口。

鉴于此，中国1-8月的煤炭进口量较上年同期下降31.3%，市场中甚至有中国可能变成煤炭出口国的谈论。

印度需求也停滞不前，尽管该国经济成长稳健，这是因为印度国有煤炭公司Coal India (COAL.NS)的产出增加。

全球煤炭价格图表(link.reuters.com/rug65w)

几大矿商的股价图表(link.reuters.com/hug65w)（完）

(编译 李春喜/王洋/高琦 审校 张涛)

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