《Russell专栏》中国2014年经济形态将成“新常态”

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日 - 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。

这些都只是吸引眼球的媒体头条而已，真正重要的是：2014年将成为未来10年中国经济形势的模板。

去年开始变得突出的一些趋势料将继续，其中包括中国经济对以出口为导向的制造业依赖度下降、大宗商品消耗和进口增长放缓、政府刺激支出的角色弱化。

有些人会对中国增长放缓感到担忧，因为已经习惯了过去30年中国经济连续、迅猛增长的势头。

但中国经济增长逐渐放缓，整体上应被视为正面讯号，因为这样会降低经济中出现不可持续泡沫的风险，有助于中国从世界工厂转变为中产阶级消费主义的引擎。

中国周二公布的数据显示，去年第四季GDP增长7.3%，高于7.2%的市场预期，与第三季增长率持平。2014年全年GDP则增长7.4%，低于2013年7.7%的增速，是1990年以来增速最低的一年。

而中国经济的变化，在其他经济数据中也有所反映。

12月社会消费品零售总额增长11.9%，高于预期；规模以上工业增加值则升7.9%，亦高于预期。值得一提的是，工业增加值过去基本保持两位数的增幅，2014年却降至平均8%的水平，消费者支出则加速增长。

这种变化从发电量数据中亦可窥见一斑，2014年发电量同比增长3.2%，是16年来增速最慢的一年。

未来几年中，也许发电量增幅不到经济增幅一半的趋势还会继续，因为重工业是耗电大户，而中国正试图降低对重工业的依赖，加速推动行业多元化。

2014年中国石油表观需求量达到创纪录的每日1,008万桶，是年度数据首次突破每日1,000万桶，但重点在于同比增幅仅3%，不到经济增速的一半。

2014年粗钢产量达到创纪录的8.227亿吨，较上年仅增加0.9%。且去年钢铁出口上升，也意味着产量增加部分用于出口，而非满足国内新增需求，这也反映出中国经济的变化。

从中国大宗商品进口的整体情况看，与前几年快速增长的步伐相比，未来增幅将放慢，但关键词仍是“增长”。

近期很多评论着眼于中国经济变化可能给大宗商品生产商和生产国带来怎样的冲击。

这些评论是基于去年下半年大宗商品价格重挫的事实，尤其是原油和铁矿石，另外煤价已连跌四年。

但其中被忽略了的一点是：大宗商品价格挫跌在很大程度上应归咎于生产商自身，他们大量增产，以至目前多数市场已呈结构性供过于求的状态。

它们这么做有各种原因，譬如像必和必拓 与力拓 这样的矿业巨头称其因低成本资产而享有巨大优势，而有的生产商则是由于天真地以为中国会永远保持两位数的经济增长。

大宗商品价格下跌主要是生产商自己造成的，和中国的需求关系不大。

毕竟，中国2014年的原油、铁矿石和铜购买规模还是创下了纪录高位，主要大宗商品中只有煤的进口量下滑。

即便中国经济未来几年增速在7%左右、而后进一步滑向5%，仍将需要提高大宗商品进口。