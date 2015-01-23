《HOME专栏》全球铝业生产困境公案：一个巴掌拍不响

撰稿 Andy Home；编译 蔡美珍/高琦/孙茉莉/陈宗琦

路透伦敦1月22日 - 一个巴掌拍得出什么声音？

这原本应该是一个没有答案的问题，是禅宗祖师开悟弟子时的提问。

但用来形容当前全球铝金属生产的状况，倒也恰如其份。

正在努力拍击的那只手，就是中国以外的铝产商，产商的自律行为已经成功抑制供给，使铝市进入供给短缺局面。

这种顿悟状态是花了好几年时间才达成，但这只是纠正以往错误的第一步。过去累积的数百万吨过剩供给，仍然对铝价构成沉重打压。

不过，一个巴掌拍不响，另一个巴掌仍然付之阙如。

中国炼铝业仍然严重缺乏纪律，在地方政府支持下，老旧过时的炼厂仍然苟延残喘，而新的产能也不断继续投产。

在这种情况下，沪铝价格SAFcv1低迷不振，根据某些估计数字，整个中国营运中的炼铝产能，至少半数是亏本生产。

现在全靠着半加工铝制品加速出口，才让情况没有更加恶化；不过某些出口品令人怀疑“铝制品”的定义为何。

全球铝生产的两极化现象并不是新鲜事。这已经持续很久，但是现在愈来愈严重。

**死守不放**

根据国际铝业协会(IAI)的资料，去年中国以外地区的铝产量总计2,443万吨。

这比前一年减少0.7%，是连续第三年产量下滑。

12月的年率化产量为2,460万吨，与2011年10月的2,592万吨高点相比，少了120万吨。

2014年全球各地区铝产量图表(link.reuters.com/gum83w)

但这个数值掩盖了中国以外多数地区减产的真实情况，因为波斯湾地区原有炼厂扩张产能，加上沙特阿拉伯年产能74万吨的Ma'aden炼厂增产，从而使波湾地区的铝产量快速增长。

不过，波湾地区的产出增长正在平缓下来，年率化产量只略高于500万吨。

与此同时，西欧和东欧、北美以及大洋洲地区的产出下滑情况也差不多告一段落。

确实，去年产量减少最大的是在拉丁美洲，降低了近20%，曾经极为庞大的巴西炼铝业，目前继续因低价格和高能源关税的打击而萎缩。

因此，由巴西传出最新减产消息，即去年10月宣布关闭年产能仅5万吨的Ouro Preto炼厂，丝毫不算巧合。

一些成本较高的冶炼厂集体关闭后，市场注意力就不可避免的转移到它们重启的可能性。

尤其是在西欧，一些被关停的产能很可能卷土重来。比如Klesch正在准备重启荷兰的Delfzijl炼厂，德国的Voerde炼厂则被Trimet救回。两家炼厂之前都已经破产。

不过，至少迄今为止，美铝(AA.N)和俄铝(0486.HK)等较大型冶炼商尚未显示出重启闲置产能的迹象。

波斯湾地区的产能扩张高峰过去后，目前也没有很多的新产能即将上马。

印度有可能是个例外，但印度业者还需要摸索政策面的不确定性，因印度政府对铝土矿和煤炭的使用有配额限制。煤炭是印度铝冶炼厂的主要生产动力能源。

**世界的另一面**

同世界其它地区相比，中国的情况简直不可能更加迥异了。

根据国家统计局的数据，中国去年的铝产量增加7.7%达到2,438万吨。中国有色金属工业协会的产量数据还未公布，但从2014年1-11月的情况看，这两套数据相当一致。

这两份数据还有一点是共通的，即都严重少算了中国实际的铝产量。

为严谨起见，国际铝业协会现在公布中国有色金属工业协会(CNMIA)数据时，包括了中国每月30万吨未可报告的产量预估。这一年算下来就有360万吨，相当于去年整个西欧的产量。

据中国分析机构AZ China称这大概差不多。他们预估中国去年一年的产量为2,750-2,770万吨。

带动产量不断攀升的双重推动力有两个：一是中国西北省份新疆的产能继续扩张，二是在地方政府谨慎而有效的电力补贴下，有约200万吨产能重新启用。

据AZ China，这将超过今年关闭的老旧炼厂产能，今年的产量可能会进一步增加至2,900万吨。

AZ China在1月9日题为"中国铝市场供给过剩"的研究报告，很大程度上说这要取决于中国业者达到西方同业那种顿悟状态的可能性。

看一下伦敦金属交易所(LME)和上海期交所(SHFE)铝价的表现，这种两极化就更显而易见。

2014年初，LME铝价上涨近4%，上海期交所的价格跌去逾13%。这还是没有考虑当时西方国家超强的现货升水结构。

LME和SHFE自2014年1月以来铝价图表：link.reuters.com/hum83w

中国炼厂料可能有更多财务损失。AZ China的Paul Adkins在路透基本金属论坛上暗示，业内领军者中国铝业(Chalco)为提升价格而另寻它路，期望能组成一个联合团体，绕开SHFE能直接面向消费客户。

这一策略能成功的机率很低，在氟化铝市场的这种尝试就很快败下阵来。

当前的事态实际上凸显了市况是如何的窘迫。

**减压安全阀**

对中国精炼厂而言，主要减压管道仍是将国内过剩产量，以半成品的型式流入国际市场。

原铝仍有15%的出口税，半成品却能享有增值税退税。

拜中国国内与国际价格落差之赐，这类半加工铝制品出口持续稳定成长。1月13日公布的初步数据显示，12月出口量再创历史新高。这让中国以外的铝产商坐立难安。

更让他们跳脚的是，分析师已经普遍认为，这些出口品之中，一部份是只经过最低限度加工的铝金属，以便归类为“半加工”，符合退税资格。

这代表，中国半加工铝制品不但排挤了非中国铝材的市场需求，也排挤了部分原铝的需求。

AZ China的Adkins认为，北京当局可能会逐渐摸透这种关税技俩，加强对出口货物的检查。单纯的市场力量可能也会抑制中国铝制品出口成长，因为亚洲市场已日趋饱和。

那些仍指望减产奏效的中国以外铝商，也只能这么期待。

在那之前，他们将继续只靠一个巴掌拍响铝价。(完)

(编译/审校 王颖/高琦/孙茉莉/陈宗琦/蔡美珍/李婷仪)

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