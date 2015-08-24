（修正）《RUSSELL专栏》商品跌势异于2008年经济衰退 中国自顾不暇难救“价”

图为西澳皮尔巴拉地区一港口待装铁矿石的货轮。 REUTERS/David Gray

(将内文中第七段的“市值”修正为“价格”)

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月24日 - 在当前诸多主要大宗商品价格挫跌至六年来仅见水平的情况下，在2008年经济衰退时期由中国荣景领军的拉抬力道再度上演、解救大宗商品价格的机会有多大？

要回答这个问题，不妨了解一下2008-09年与目前商品价格跌势之间的差异，不难发现答案大不相同。

价格疲软以及在相对短期内骤然下挫，就是两者的主要相似之处。

布兰特原油在2008年7月的历史高点与同年12月的低点之间，累计崩跌约75%。

目前为止，该期约从去年6月高点，到8月21日收盘的每桶45.46美元，总共跌掉52%左右。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜在2008年7-12月间重挫约67%；而自今年7月以来至8月21日收盘每吨5,055美元的价位，伦铜下跌22%。

从更广一点的角度看铜市，情况是自2011年2月触及纪录高位以来一路下滑，至今价格已下跌大约一半。

亚洲现货铁矿石价格仅能追溯至2008年11月，当时与原油、铜、煤炭和众多其它大宗商品一样，也在全球经济刺激举措纷纷出炉之际开始迅猛上涨。

从2008年11月开始，到2011年2月触及每吨191.90美元的纪录高位，铁矿石价格增长两倍多，目前又已回吐全部涨幅，8月21日收于每吨55.60美元。

大宗商品价格自2009年初开始迅速上涨，主要受中国刺激性支出的推动。中国的刺激性举措带来建筑热潮，而国内资源公司不足以满足不断增加的需求，因而吸引了巨大规模的原材料进口。

在如此热络的大环境下，大宗商品价格往往会有冲高的表现，2011年抵达顶峰可归因于市场的繁盛。

但许多大宗商品价格的下滑之势在2014年开始加速，恰逢中国经济成长放缓及结构变迁越来越明显之时。

这基本上是中国方面人为推动的结果，当局希望不再依赖污染环境的重工业，以及出口导向型的制造业，为消费导向型经济打造一个更可持续的基础。

关键是中国不大可能再出台像2009年那样的刺激举措。

**需求淡静，供应增加**

尽管增加基础设施支出已经在计划中，但与2009年全球衰退后的几年高峰时期无法相比。

新基础设施的需求并不那么大，地方政府因为上一轮刺激政策仍然背负着过重的债务负担，污染是一大担忧，全球需求能否足以吸收增加的制造业出口也存在疑问。

这种情况下，大宗商品不大可能出现需求带动的复苏，即便有人警告称，中国经济状况可能不像目前投资者担忧的那么严重。

认为大宗商品没有接近反弹的另一原因是供给。

2009年初，当中国开始越来越多地购买原材料时，大宗商品企业要竭力才能满足需求。

2011年1月，中国铁矿石进口从2008年10月的3,060万吨增加至6,897万吨，到2014年1月更是增至8,680万吨。

2010年9月，原油进口从2008年2月的1,173万吨增至2,329万吨，今年内已经有好几个月的进口都超过3,000万吨。

中国需求上升，以及有关中国需求将持续至未来数十年的预期，促使资源企业斥资数十亿提高产能。

并非是缺少需求导致了铁矿石、原油和煤炭价格暴跌，而是因为市场转为结构性供应过剩，而生产商的回应方法却是继续过量供应，因为他们都希望藉此让对手在自己之前先倒下。

**煤炭就是例子？**

一些大宗商品似乎还在再平衡的道路上继续前进，煤炭或许在打头阵。

煤是首先进入结构性供应过剩的商品之一，澳洲纽卡斯尔(纽卡素)港的地区指标煤价已下跌四年半之久，从2011年1月触及2008年后的高峰，至8月21日收盘每吨57.77美元的价位，累计挫跌约58%。

不过2015年煤价大致呈横盘整理，自1月2日以来仅下滑6.7%，显示尽管需求面不断恶化，价格可能已经接近底部。

相形之下，铁矿石、原油与液化天然气的供应仍在增加，表示在没有强劲成长的支撑下，价格仍有进一步走跌的空间。

与煤矿一样，它们料将经历一波长久而痛苦的再平衡过程，之后才有可能出现可持续的价格回升。

2015年大宗商品跌势，从价格图形上来看，与2008年经济衰退时期的下挫类似，但原因与力道可大不相同。

这次，刺激导向的需求成长恐怕无法扮演大宗商品的救兵，结构性供应过剩的情况，似乎有着较经济理性面持续更久的坏习惯。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫/王颖/陈宗琦；审校 李春喜/高琦/王洋)

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