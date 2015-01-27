《SAFT专栏》苦尽甜来 低油价的好处即将浮现

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 张涛/张明钧/王丽鑫

路透纽约1月27日 - 因油价重挫而损失惨重的经济体和投资者，可能不久就会开始看到这股跌势给其带来更多的好处。

虽然市场很快就反映了油价下跌给产油国和油企造成的负面影响，但对于消费者和整体经济的益处则需要较长的时间才能显现。

布兰特原油价格自去年6月以来下跌近60%，降到了每桶50美元以下，制造了一些令人瞩目的牺牲品。

俄罗斯高度依赖原油收入，并因在乌克兰的作为而受到欧美制裁，其货币与股市崩跌。以投机性较强石油公司为主的高收益债券，大幅下跌。

原油价格下滑，也可能是导致全球利率较低的因素之一，给一些大型经济体的通胀造成了下行压力，并可能正在影响央行的立场，导致其维持更加宽松的货币环境。

“油价下挫的影响已经在市场上得到反映，比如俄罗斯货币、英国油企的股价和美国高收益债券市场中的能源板块，”Standard Life Investments的执行长Keith Skeoch在给客户的报告中写道。

“因此总体来看，我们认为供应面比需求面更为重要，2015年春季，我们应该会开始看到能源价格下跌带来的更多利好因素显现，比如促进消费者支出和非石油企业的投资。”

各界向来担心的是，油价大跌预示着全球经济更广泛地走下坡，过去就曾经这样。

虽然需求正迅速放缓，特别是在中国及欧元区较疲软的国家，但也有其他因素可以驳斥能源价格下跌是一警讯的说法。其中一个就是，整体大宗商品价格虽然下跌，但跌幅只有约油价的一半，若要说需求全面下滑，则这一点有所矛盾。

在此同时，原油的新供应持续开出，多年来持续渗入市场的新技术，才让这些新供应得以实现，而另一方面，沙特则是决定不收紧供应。

整体而言，国际货币基金组织(IMF)估计，能源价格下跌有六成是肇因于供给问题。

**先付出、后享受**

现在我们来说说好处。

IMF及世界银行近期皆已经下修2015年全球经济成长预估。不过这两家机构一致认为，汽油价格下跌及工厂使用的燃料价格走低，将提振经济成长。IMF预估这对今明两年经济成长率的提振分别为0.7个百分点及0.8个百分点，世界银行则认为“中期而言”带动的经济成长幅度约0.5个百分点。

巴克莱银行分析师研究了过去30年内五次类似的油价下跌走势，结果发现，虽然这种现象往往是在成长力道放缓时出现，但在油价下跌的六至九个月后就会回升。

“我们预计将从未来几个月的采购经理人指数(PMI)和零售销售数据中看出积极影响，这本身应能让市场更加相信，油价下跌给全球经济增长带来好处，”巴克莱的Christian Keller和Apolline Menut在一份客户报告中称。

在美国可能尤其如此，由于能源税较低，油价下跌的将对消费者的钱包产生更直接的影响。

可以把能源价格下跌想成有点像对实体经济的量化宽松(QE)政策。

QE推升了多数由富裕阶层持有的资产价格，他们不大可能增加消费。但汽油降价，水电费账单减少，能让更多收入增长跟不上富裕阶层节奏的中产受益，他们更可能把省下的钱用于消费。

说得明白一点，倒霉的继续遭殃，像俄罗斯、委内瑞拉和达科他等；资本投资和支出则部分受挫。

最后，能源产业边际生产将下线，投资计划被搁置，意味着2016年某时我们将看到能源价格回升。

在那之前，我们都将看到实实在在的好处：主要经济体的支出和投资改善，利率也将比油价不下跌的情况更低。

这看起来有点像“好通缩”，但这只是暂时的。(完)

(译文审校 艾茂林/蔡美珍)

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