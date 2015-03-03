分析：美国原油期货远期升水骤涨 预示油价将出现新一轮急跌

路透纽约3月2日 - 油价再次出现急挫的时点可能比你认为的更近，这是一些交易商的看法，他们看到市场警示重要的俄克拉荷马州油库重新填满的时间将快于预期。

美国指标原油期货CLc1价格在过去约一个月里盘旋在每桶50美元左右，目前似乎仍持坚，但近月与次月合约的价差上周崩跌，近月期货价格下挫超过1美元，创下四年最深折让水平。

市场行话将这两种期货简称为“JK”，周五时，美国西德克萨斯中质油4月期货（即所谓的“J”）比5月期货（即“K”）每桶便宜2.38美元，这样的价差水平或暗示原油供应将提前出现又一次里程碑式的过剩，俄克拉荷马州库欣(美国原油期货合约交割地)的仓库届时将油满为患。

“我们觉得油价可能跌破44美元，我们甚至可能看到价差达到3美元，”Tyche Capital Advisors的分析师Tariq Zahir说。“下周也许还不会这样，但库欣在继续大规模增加库存。”

据渣打银行，上周远期升水出现得如此之突然，说明竞相买入的投资者被库欣补充原油库存的速度打乱了阵脚，全球过剩的原油供应中高达半数被库欣所吸收。

可能引爆油价跌势的因素有两个：库欣现货市场在3月原油期货到期后出现承压迹象，英国BP(BP.N)在印第安纳州的炼油厂意外出现停摆的消息。结果，一些交易商现在担心库欣的储油空间有可能在3月底之前用尽，这比预期的时间早了几周。

“库欣现在补充库存的速度比我们1月时预期的更快，”巴克莱能源商品研究主管Michael Cohen说。价差扩大是“推动原油存放在”库欣以外地区的必要条件，在这些地区存储过剩原油的利润通常相对较低，或者风险更大。

**原油价差波动出现意外**

原油价差的波动性并不少见，但通常都是在期货合约到期前的几天出现这种情况，那段时间交易员会争相平仓或延展仓位，以防最后被迫进行实物交割。

但上周，2月20日3月合约到期后价差出现波动，该合约前一天较4月合约只折价0.7美元。

出现问题的首波迹象，是在于店头交易(OTC)的库欣实货原油的“展延期”，也就一种期货合约到期后三天，在这段期间交易员和炼厂都轧平最后仓位。

过去20周，库欣原油库存有18周都出现增加，而前述期间内则是加速增加。2月22日止的四周，库存增加近1,000万桶；12月库存增加约700万桶。目前库存为4,870万桶，分析师和交易员估计可以运作的储存容量在6,000-7,200万桶。

由于担心愈发难以找到实货原油的存储库，交易员上周纷纷在现货展期WTC-REFP操作中倒出3月现货，最低每桶贴水0.95美元，该价格为2011年以来最低。

英国石油公司BP旗下印第安纳州Whiting炼厂日产1万桶的原油设备意外关闭，也加剧了价格下滑态势。市场认为，该厂本可以消化的原油目前有可能涌向库欣。该炼厂停产多久尚不明朗，不过业内消息人士上周对路透表示，修复工作可能“需要几天”。

这一消息对对冲基金以及美国石油基金(USO.P)等上市交易基金(ETF)的投资者有较大影响，因对冲基金及ETF必须每个月都延展石油期货持仓。

由于正价差如此之大，当投资者卖出4月合约并买进5月合约时，每桶损失可高达2.40美元。交易员表示，由于库欣缺少储油选择，已造成有意愿的买家减少。

“合约必须展期，如果近月合约没有买盘，那代价可就大了，”一位交易商表示。

其他人则认为，4月/5月合约价差急剧扩大，可能是USO基金造成的，该基金的规模变得太大，以致于一些交易商设法抢先取得获利。USO基金自9月以来净资产已增加近三倍至24亿美元，与此同时油价下跌，使其持有最多达十分之一的近月期货合约。

**库欣缓冲？**

可以肯定的是，在美国墨西哥湾岸地区仍有大量的储油空间，不过通常会比库欣来得贵、也较不吸引人。此外，季节性的动能或将为油价下跌带来缓冲作用。

美国炼厂将于3月和4月结束春季岁修，原油需求将会增加；同时美国驾车旺季将于5月展开，将提振油品需求。石油企业也已放慢开采页岩油的脚步，这料在年中前造成产量成长暂停。

但交易商都知道，时间点就是一切，基本面是否会迅速改变，或者改变大到足以阻止另一波的下跌，目前仍不明朗。

“如果没有人想要买油，以及没有地方可以储油，那么桶装原油情况会如何呢？”United-ICAP首席技术策略师Walter Zimmerman表示。“甚至该如何评定油价呢？”(完)

(编译 白云/李爽/戴素萍 审校 王兴亚/张明钧/李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。