焦点：韩国转购欧美原油 对中东供应商形成降价压力

路透首尔4月20日 - 韩国炼油厂正在吸纳更多来自拉丁美洲和欧洲的原油，并采购更多现货，以向中东供应商施压，促使他们调降官方售价。

韩国为全球第五大石油进口国，它朝着扩大原油进口渠道的转变，背后系受到自由贸易协定(FTA)以及一项船运补贴的支持，根据该项补贴措施，采购非中东石油的炼厂能获得奖励。

自贸协定意味着购买美国、加拿大及欧洲原油可免缴一项最高3%的进口关税，而买中东原油就无法免税。由于韩国在努力推动签定此类自贸协定，其中包括已和产油国哥伦比亚签定的FTA、与厄瓜多尔也正在协商中，预计韩国从其他地区的购油量将会增加。

新加坡的一位能源安全专家表示，到2020年时，韩国从中东以外地区采购的原油数量占比可能从目前的15%上升至25%。

“如果这种供应趋势持续下去，估计将帮助推低亚洲(来自中东生产国的)升水，”韩国能源部的一位高级官员说。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)自去年底到今年3月大幅调降售予亚洲的官方油价，部份即为因应韩国的这项转变；而中国、印度及日本亦有类似的作法。即使调高4月及5月出货价格，阿拉伯轻质油较阿曼/杜拜原油报价仍处于贴水的状态。

在韩国致力于落实与欧洲及美洲自贸协议之际，韩国国家石油公司数据显示，中东原油占韩国进口份额自2013年的86%，降至去年的84%。

Wood Mackenzie治炼及化学首席分析师Suresh Sivanandam对路透表示，韩国在分散原油进口上所做的努力，可能导致中东占韩国原油市场的份额在未来两年降至80%左右。

新加坡国立大学能源安全研究主管Philip Andrews-Speed表示，上述份额可能在2020年低见75%。

**伺机拉高利润率**

SK能源、GS Caltex, S-Oil(010950.KS)及Hyundai Oilbank拥有亚洲第四大炼油产能，总产能为日产295万桶，可对包括拉美重质油等各类原油进行加工。产出的油品约有一半供国内使用，另一半则提供外销。

韩国炼厂近期同Pemex签下了约500万桶4月前的合约，这家墨西哥国家石油公司预期今年年底前的出货量能翻倍。能否成真，目前还要取决于买家同Pemex就原油船货中氯含量标准进行的谈判。

去年，SK能源和GS Caltex自美国购入了超轻原油和凝析油。GS Caltex还首次买入阿拉斯加原油运至韩国，这是逾十年来首见。

韩国炼厂期望能改善利润率，目前由于国内燃料零售价格压力太大，导致利润率处于低位。此外，来自中国和中东炼厂的充足供给，海外市场油品需求亦不大。

为改善利润率，进口商更多是在价格相对占优势的现货市场买入更多原油，不再签下长期协议。

KNOC数据显示，今年头两个月，韩国炼厂在现货市场的采购量较上年同期增加37%至4,800万桶，原油定期购买合约减少0.6%至1.167亿桶。(完)

(编译 李婷仪/龚芳/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林/高琦)

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