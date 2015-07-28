《RUSSELL专栏》中国加大非洲原油进口 可能导致沙特降价应战

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿7月28日 - 全球指标布兰特原油价格走软，已经促使中国加大了从非洲的进口量。现在的问题是，主要出口国沙特和俄罗斯对这种情况会作何反应？

根据汤森路透石油研究和预测部门的数据，中国7月从非洲进口的石油预计较6月跳增约41%，至651万吨(4,750万桶)。

该预测部门称，其中多数新增进口量将来自安哥拉。该国7月预计向中国出口340万吨石油，6月为288万吨。安哥拉是中国在非洲最大的石油供应国。

此外，南苏丹对中国的出口也增长，7月总出口量预计为76.7万吨，较6月增长8%。

对于安哥拉而言，7月对中国出口增长是个可喜的变化，中国海关数据显示，今年前六个月，俄罗斯超越安哥拉，成为仅次于沙特的中国第二大石油供应国。

2015年上半年中国从安哥拉进口1,901.1万吨石油，较上年同期下降8.7%。

同期从俄罗斯的进口为1,940.1万吨，跳增26.6%。从沙特进口增加9.2%至2,638.6万吨。

但是，汤森路透Oil Research预计，7月中国原油进口中沙特所占市场份额将从6月的35%降至31%，俄罗斯出口到中国的海运原油料减少30万吨至约100万吨。

很难厘清中国7月购买模式发生转变的原因。

同与迪拜原油报价挂钩的沙特原油和俄罗斯ESPO原油相比，与布兰特原油报价挂钩的安哥拉等地原油价格更低。

布兰特原油较迪拜原油升水和沙特原油官方售价(OSP)图表：link.reuters.com/gyh35w

衡量布兰特原油较迪拜原油升水的指标--布兰特/迪拜7月原油期货转掉期(EFS)周一报每桶1.31美元，脱离7月8日所及的今年低点0.61美元。

但这仍远低于5月22日的2.27美元，而且只比去年6月所及的2014年高位4.94美元的四分之一多一点。

布兰特/迪拜溢价自2013年9月达到每桶7.10美元以来，就一直趋于下行。

那并未导致亚洲买家大规模转向布兰特定价的油品，因许多新式复合炼油厂都是设计来冶炼中东常见的重质含硫原油。

但那让使用更多类似布兰特级别的原油，及买入这类原油填充战略储备的经济效益提高。

**沙特可能调降官方售价**

这暗示若沙特和俄罗斯想确保他们能维持在中国的市场份额，就得保持价格竞争力。

也就是说，沙特8月初公布9月装运的油价时，可能调降给亚洲炼厂的官方售价(OSP)。

8月装船的指标沙特轻质原油官方售价(OSP)下调，较阿曼/迪拜原油每桶贴水0.10美元，7月为平价。

然而，沙特近几个月已逐步上调OSP，从3月船货的每桶贴水2.30美元，到7月变成平价。

上调OSP的动作应该已经告一段落，因为亚洲精炼利润率仍保持相对高位，并且布兰特原油较迪拜原油的升水大致持稳。

但炼厂利润率近几周呈下滑趋势，新加坡炼厂目前加工迪拜原油的一般获利行情为每桶5.89美元，低于6月的8.12美元，以及3月创下的年内高点9.33美元。

鉴于炼厂利润率下降，布兰特较迪拜原油升水缩窄，以及伊朗与六大国达成核协议，可能导致伊朗石油出口增加，看起来沙特可能不得不重新采用折扣措施，来保住在最大市场亚洲的市场份额。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/张若琪/王兴亚；审校 张明钧/艾茂林/孙茉莉/蔡美珍)

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