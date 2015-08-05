分析：2020年原油价格不足70美元 令企盼跌势闪电结束的油市多头梦碎

路透休斯顿8月5日 - 几周前当油价步入再一次的大幅下滑后，多头交易商和分析师曾寄望这又是一次强烈而又短暂的下滑，一如年初时发生的一样，当时油价跌破每桶50美元，但随之很快回升。

现在一些人开始重新考虑这一看法了，因在市场最近一波跌势中长期油价一路领跌，摇摆不定的人气预示着这是一个更长的疲势，这也就意味着从艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)到沙特阿拉伯这些大的石油生产商苦日子还没有熬出头。

不过每桶50美元的指标布兰特原油即期价格，仍要较1月所及的最低点高出约4美元，2020年12月交付的布兰特原油价格LCOZ0较今年年初时低了近8美元，周二的交投价格更是不足67美元的合约低点。一年前，该合约当时还徘徊在每桶约100美元。

远期曲线走势恶化和长期合约下跌的原因正有待讨论。

即便不认可长期油价下跌这一看法的一些人也回心转意，认为油价较长期将下跌。

咨询机构PIRA Energy Group本周在研究报告中称，“市场远期价格已带动油价下跌，因投机客不再相信油价需要上涨来平衡未来供需，”该机构预测了去年油价下跌，但预计此后大幅反弹。

这一机构没有公开公布具体预测数据。

“PIRA不认同这一观点，但就供应趋紧来说，‘证明给我看’的心态令油价低于此前预估。”

一些人认为近期油市重挫是因为，中国股市大跌后信心崩溃，投机客逃离油市，而缺乏流动性和墨西哥等产油国恢复对冲操作，放大了油价跌势。

“在我们看来，2016日历年油价跌势被夸大了，”巴克莱分析师本周写道，“基本面紧缩，需求和库存进行修正，以及当前部位状况，可能将使未来几个月油价上涨。”

其他人则说，油价下跌源于根深蒂固的基本面因素，比如美国页岩油生产成本下降，伊朗在达成核协议后明年料增加出口等，如果真是这样，远期原油期货可能在为未来发出警示信号。

**新均衡？**

去年下半年，长期油价开始下挫，当时沙特阿拉伯明确表示不再通过减产来支撑市场。

没有沙特支持价格的隐含承诺，未来五年布兰特原油期货LCOc60从11月底时的接近每桶90美元，在短短两个月左右跌至约72美元。

过去一个月该期约再次跳水，周二跌至接近66美元，创2009年来最低。

荷兰银行分析师上周将2016年油价预估下调10美元，受生产成本下降、需求令人失望、美元走强和市场人气恶化等一系列因素影响。

“我们预期的油价U形复苏将需要更长时间才会实现，”资深能源分析师Hans van Cleef上周在路透全球石油论坛(Global Oil Forum)上表示。

对于石油业高管、交易商和分析师而言，问题就在于当前情况是否代表了一种新的市场平衡，即价格足够高，能够刺激市场在未来提供足够的新产能来满足继续增长的需求。

渣打分析师Paul Horsnell则认为不是这样，因为远期价格过低，尽管近期的油价下滑可能意味着价格反弹被推迟。在路透对油价进行的月度调查中，他给出的2017年布兰特原油均价估值是最高的之一，为每桶93美元。

“市场观点正在发生变化吗？即原先认为油价势必将在2016年展开反弹，而现在则认为还需要再等一年油价才会复苏？我们目前还不知道。”Horsnell说道。

虽然BP (BP.L)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS等一些大型石油公司对投资者发出警告，让他们对更长期的油价低迷走势做好准备，但也有一些石油公司对前景表示出谨慎的乐观。

比如，美国油企Anadarko Petroleum (APC.N)就决定不“积极”推动页岩油钻井的完工，这些井已经被开采，但尚未进行水力压裂。

该公司财务长Bob Gwin上周对分析师表示，如果我们认为当前市况将持续更长时间，那么我们可能会考虑加快完成这些页岩油井，我们目前正面对新的油价环境，即正常价格在每桶50美元左右。

“从中期到更长期来看，我们不认为这是真实的市场情况。”（完）

(编译 孙茉莉/于春红/杜明霞/高琦 审校 戴素萍/李春喜)

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