焦点：IEA预估石油需求大增 但供应过剩局面恐持续至2016年

路透伦敦8月12日 - 国际能源署(IEA)周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。

IEA在月报中大幅提高今明两年的石油需求增幅预估，并预期石油输出国组织(OPEC)以外的供应增幅明年将下滑，以美国产油商受到的打击最大。

“虽然再平衡调整已经明确展开，但过程可能拖长，因供应过剩局面料将延续到2016年--意味着全球石油库存将进一步增加，”IEA指出。

受到供应充沛及美元走强影响，油价已跌至每桶50美元以下。IEA的看法比OPEC更为乐观。

IEA表示，预计2015年全球石油需求增幅为160万桶/日，较上个月的预估提高26万桶，理由是经济增速稳健及低油价刺激消费者需求。

“这是五年来最大增速，比起2014年只有70万桶/日的增幅，是大幅提升。”

IEA还补充称，宏观经济显示出的持续力量将支撑2016年的石油需求增长高于趋势水平，达到日均140万桶，较前次预估增长41万桶。

原油价格的下滑已经促使石油公司削减投资计划。

“虽然成本降低和效率的提高将帮助抵消部分支出削减举措，但产出料不久将受到打击。”IEA说道。

**美国市场受创最重**

IEA称，非OPEC国家的石油供应增长较2014年大幅放慢，去年达到创纪录的日均240万桶，今年料为日均110万桶。到了2016年，石油日均供应增幅料进一步萎缩20万桶，美国受创料最重。

这些预估反映出，OPEC坚持不减产、以及通过低油价来打击竞争对手的策略可能最终发挥了作用。

不过，OPEC在去年11月推出的该策略已经造成全球油市供应严重过剩，可能需要一年半的时间才能消化掉过剩的供应。

“重新平衡后，预期供给过剩的现象将持续到2016年上半年，不过情况会较2015年第二季有所缓解，后者每日过剩300万桶，为1998年来最高。”IEA称。

IEA称，假设一直到2016年OPEC一直维持日产3,170万桶原油，此为最近三个月均值，那么2015年下半年供给将超过需求140万桶/日，给全球存储极限带来考验。

IEA称，需求前景增强，以及非OPEC增速放缓，令2016年对OPEC原油需求预估上调至3,080万桶/日，同比增加140万桶/日，较IEA之前的预期高出60万桶/日。

不过即便目前对OPEC原油需求的最新预估，仍要远低于OPEC目前的产量，因沙特和伊拉克产量增加，目前OPEC的产量一直持于近三年高点。

由此将导致全球出现巨大的供给过剩，IEA称，6月OECD成员国原油库存出现反季节性增加，增加990万桶至纪录高点29.16亿桶。(完)

(编译/审校 蔡美珍/高琦/孙茉莉/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。