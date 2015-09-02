焦点：中国推进油市改革 为推出原油期货铺平道路

路透新加坡9月2日 - 据三名知情人士透露，中国最早或将在10月推出全球性的原油期货合约，与现有的伦敦布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)指标合约展开竞争。中国目前正在推进开放石油市场的改革。

备受期待的原油期货合约，将更好地反映中国在原油定价方面日益增强的重要性，合约以人民币计价也将促进人民币的使用，尽管动荡的全球交易环境和中国近期对股市的干预引发了一些担忧情绪。

上海国际能源交易中心(INE)上月向市场参与者公布了原油期货合约的征求意见稿。见到意见稿的消息人士告诉路透，合约最早10月就会推出。

作为全球第二大石油消费国，中国今年已开始放松对实货石油市场的控制，首次向民间炼油厂发放原油进口配额，这种改革速度让市场参与者大感意外。

“期货市场的发展与实货市场紧密相关，”INE在回覆路透有关新合约问题的声明中称。

“越多的实货市场参与者加入进来，期货市场的流动性就会越好。”

中国当局去年批准推出上海原油期货，其将成为中国首个允许国际投资者直接参与的期货合约。

该合约将参与原油期货市场的竞争，这个市场的规模有数万亿美元，目前占主导地位的合约有两个：作为全球油价指标的伦敦布兰特原油LCOc1和美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1。

原油交易商称，中国的原油期货将最终与布兰特原油展开竞争。布兰特原油是依据英国北海日渐干涸，规模又小的油田产量情况定价，且会受到与亚洲没有关系的因素影响。

INE称，它的目标是让海外投资者、油企和金融机构参与它的原油期货交易。

“如果中国原油期货无法马上吸引到足够的流动性，且市场又仍像现在这样动荡的话，交易商会蒙受损失，并很快停止交易中国原油期货，”一位可能会开始参与中国原油期货市场的交易员表示。

近期中国当局对市场的干预也是让人担心的一点，不过他指出，尽管也出现了类似于油价的大幅下跌走势，但中国的铁矿石和煤炭期货市场的运行还算是平稳。

**实货优先**

要让期货能够运行，交易商需要一个获得广泛交易的实货市场，让期货合约价格能够由此衍生而来。

准许独立炼油商能够进口原油，将使中国三家国有石油巨头--中石油、中石化、中海油--面临压力。这三家油企原本就已遭到油价重挫、股灾及高管涉嫌贪腐等利空打击。

“这些改变降临的速度远高过我们预期，”三大国有油企之一的一名官员称。“改革及开放油市现在是北京的新王道。”

目前为止，中国政府总计核准七家地方炼厂共71.58万桶/日原油进口配额，占原油进口总量约11%，预料后续将核准更多配额。

“中国石油市场自由化将为原油期货出台提供更有利的市场条件，”INE称。

基于这种种改革，加上竞争加剧，汇丰提醒客户应“对中国主要油企的股票潜力谨慎看待。”

花旗集团预期，到2015年年底时，七家地方炼厂的原油需求将增加一倍以上，达到81.5万桶/日。

花旗称，至少还有八家炼厂已经申请进口配额，另外还有15家预料将申请。

新加坡国立大学能源安全研究负责人Philip Andrew-Speed指出，油市改革将加重中国国有油企的压力，而促进竞争。

“中国民营企业已有所成长，主要并不是透过私有化，而是挤压国有企业，让他们要不就是表现更好，要不就是边缘化，”他称。

全球最大石油净进口国图表 link.reuters.com/ban55w

(完)

(编译 王颖/白云/蔡美珍；审校 王兴亚/王洋)

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