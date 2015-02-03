《热点透视》欧债负收益率或远未见底

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽

路透伦敦2月2日 - 欧元区债市负收益率的存在虽然令人沮丧，但从理论上来讲至少还算合理。而且负收益率的幅度还可能变得更大。

据电子交易平台Tradeweb，欧元区主权债中有23%的收益率为负数，且所有负收益率均不到负1%。但瑞士两个月期国库券的收益率却为负1.6%。

低于通胀率的利率，即实质负利率，已普遍能为投资者所接受。名义负利率则比较少见。实际上，分析师大多深信没人愿意倒贴钱去持有一种债券，他们指的就是收益率为负的情况。如果那样的话，投资者还不如干脆持有现金，他们肯定会这么辩解。

但首先这个理由就不太充分。欧洲央行印了约1万亿欧元现钞，而欧元区成员国政府却发行了9万亿欧元债券。而且据巴克莱推测，从存储等角度看，持有现金的成本约为每年1%。因此从收益角度说，目前还没有理由不去购买负收益的债券。

按照货币政策的标准理论，负收益是有必要存在的。低利率可促进放贷、借款和支出。想让利率充分发挥刺激效果，它就必须远低于通胀率。欧元区1月消费者调和物价指数(HICP)较上年同期下降0.6%，因此欧洲央行应该将利率推低至远低于负0.6%的水平，就算低到负3%也算合理。

欧洲央行现在离这个程度还差得远，一直遵守零底线的理念和担心引发民怨可能束缚了央行的手脚。但随着负利率日益被接受，这种不情愿心理或会逐渐消失，不过想要利率低到让人不愿持有现金的程度，恐怕需要放大招，比如用可自动扣款的借记卡取代现钞和硬币。

但该理论并非放之四海皆准。过高的负利率带来的恐吓效应会大过刺激效果。央行官员或需要去找找其他工具。不过目前实施的小幅负利率只是非常规新举措的一部分罢了。(完)

(译文审校 白云)