《专栏》债券交易员的自我修养

（本文由中国银行上海人民币交易业务总部张荣峰提供，仅代表本人观点）

虽然在降准降息后央行仍然表示将继续实施稳健的货币政策，注重松紧适度，综合运用多种货币政策工具，适时适度预调微调，但可以明显感觉到，中国的货币政策已经伴随着去年底至今的两次降息和一次全面降准进入到了宽松政策频出的阶段。

这也就很好解释了为什么债券市场在去年经历了一波大牛市之后依然能在今年一开年即迎来又一个高潮。更出人意料的是这波行情是在资金面长期处于紧绷状态下形成的（资金利率和债券利率本身就好比面粉和面包的关系，面粉一直在涨价而面包却在跌价），所以说牛市行情的根本动力不是流动性推动，而是疲软经济数据叠加宽松政策预期所致。

那么经历降息降准之后的债券市场是否还能维持牛市就可以拆分为以下两个问题：一、货币市场利率能否回落到一个相对较低的位置？二、后续是否会有更多的宽松政策继续出台？

首先，货币市场利率在经历了一次全面降准、一次定向降准并辅以公开市场逆回购投放上千亿资金之后非但没有下降，反而从1月下旬开始便逐步走高直至2月底仍然处于相对高位，这在以往比较少见。春节提现与节前IPO的影响固然存在，但这属于季节性因素，根据历史来看往往在春节长假过后的1，2周内资金面会较快的趋于宽松。今年春节后的4个工作日资金利率依然处于较高水平，甚至比节前还略高，节后资金回流速度一般比较稳定，外汇占款趋势性减少或许对此产生了不小影响。下图我们可以比较清楚的看出自去年年初至今货币市场最具代表性的银行间7天回购利率与人民币兑美元即期汇率之间存在正相关性。

图一银行间7天回购利率与人民币美元即期汇率：link.reuters.com/ruw24w

如果这其中确有显着的相关性，那么我们就从汇率的角度出发，评估一下货币市场利率下行的可能性。考虑到2015年大概率是美国货币政策回归常态化，告别零利率的一年，强劲的就业数据以及强烈的加息预期将在很长一段时间内支持美元坚挺；另一方面，欧洲自3月起推出QE，欧元很有可能如当年的美元那样进入一个长期的弱势格局，而且希腊问题也仅仅是推迟了几个月，能否妥善解决尚未可知，退欧的尾部风险不可不防。无论是经济基本面还是避险情绪都将支持美元在今年处于强势，相对的经济处于寻底过程、货币政策处在宽松途中的人民币出现进一步贬值的可能性很大。所以从汇率角度不支持货币市场利率回到相对较低的位置。

再从成本的角度出发，评估一下货币市场利率下行的可能性。虽然央行已经在3个月内进行了连续两次降息，利率下调共计50个基点，但结合推进利率市场化改革，进一步将存款利率浮动区间上限扩大至1.3倍。不少银行考虑存款的稳定选择将利率一浮到顶，所以综合来看降息的效果对于银行存款成本的下降是打了折扣的。另一点非常值得注意的是央行的公开市场逆回购利率，作为货币市场利率的标杆和风向标并没有在此轮宽松的过程中进行主动下调，而是尊重市场，随行就市，维持在较高水平。笔者认为这其中的原因较为复杂：去年降息以来股票和债券市场均迎来了一波大涨，特别是股票市场在杠杆融资的推动下成交量巨大，指数节节攀升，资金大有脱实向虚的趋势。这一点和央行降息释放流动性并希望引导资本流入实体经济的意愿相悖，也是决策层不希望看到的情景。经济已经处于困难时期，如果再因为资本在金融体系内空转而吹大资产泡沫，那么后果不敢想象。银行间回购利率作为基础的融资成本如果长期被人为压在潜在均衡水平之下有可能鼓励更多机构起杠杆，加入投机行列。所以即使最新一次降息后央行主动下调公开市场逆回购的利率，但考虑到指导利率的棘轮效应，央行一定会慎重使用，下调幅度相信不会很大，降低成本的作用较为有限。综上所述，如果没有后续宽松政策进一步出台，从汇率和成本角度考虑均不支持货币市场利率回到相对较低的位置。

那么问题来了，后续是否会有更多的宽松政策继续出台呢？我们先来回顾一下上次降息，央行认为政策见效会有滞后性，启动降息是为了尽快恢复经济活力。降息之后社会融资总量和银行的信贷投放量均有显着提高，平均贷款利率大幅下行。期间经济数据虽然存在波动，但最新公布的2月汇丰PMI终值大幅超预期达到50.7，中采PMI也高于预期来到49.9略高于前值，这表明降息效果正在逐步显现，经济企稳复苏的曙光初现，出于防止经济硬着陆的角度央行不用在短期内加码降息。本次降息央行表示是受经济结构调整步伐加快以及国际大宗商品价格大幅下降的影响，消费物价涨幅有所回落，工业品价格降幅扩大，对实际利率水平形成推升作用。当前物价涨幅处于历史低位，为适当使用利率工具提供了空间。这表明降息的主因确实发生了转变，由稳增长切换到抗通缩。那么造成近期国内CPI走低的原因就变成我们判断是否会继续出台宽松政策的重要因素。我们知道CPI是由“翘尾”因素和新涨价因素共同决定的。

图二2014年至今的CPI走势图：link.reuters.com/suw24w

从上图可以清楚看出去年1月是CPI的最高点，之后呈现逐步递减的态势，并从3季度开始显着下滑，也就是说从“翘尾”因素看今年上半年CPI会处于相对的低点，而之后面临迅速上行的可能。换句话说，从“翘尾”因素的角度看央行因通缩预期恶化而推出宽松政策的黄金窗口限于上半年。目前市场普遍预期美联储可能从今年6月-9月开始加息，届时迫于资本外逃和金融市场稳定的压力央行可能会对于进一步降息心有余悸，这也巩固了上半年为宽松政策（特别是价格调控）黄金窗口期的观点。不幸的是，距离该“窗口”关闭的时间不是很多了……

再来看新涨价因素，此次1月CPI跌破1%来到0.8%究竟更多是需求方面还是供给方面出了问题。需求差应该是预期之中的事，国内经济数据持续低迷了较长时间，企业仍处于去库存过程，欧洲也陷入通缩压力导致外需不振。不过随着欧洲QE的推出以及近期欧洲各国的经济数据普遍高于预期，外需正在边际转好。同时国内推出的降息降准政策已经从近期的经济数据企稳体现出了效果，随着企业去库存解决尾声内需改善或许不会太遥远。反观供给方面，央行降息后的答记者问中提到了国际大宗商品价格的大幅下跌以及原油价格的持续暴跌，这些略超预期之外的不可控因素或许才是促成其进一步降息的主因。本轮油价下跌主因是发达经济体增速放缓、页岩气增产以及中东不减产。这种情况下央行宽松货币政策的不易保持延续性，一是因为大宗商品和油价波动过于频繁，二是货币政策是调节需求为主，对供应因素的冲击作用有限。而且国际油价2月里出现强势反弹，布伦特原油累计上涨18%，国内开始调升成品油价格，通缩的压力正在缓解。综上所述，中国是否会长期处于通缩压力之下首先打上一个问号，另外央行在上半年剩下的相对较短的时间窗口内继续降息的可能性则更低。

至于降准，笔者认为在今年接下来的时间里应该还会出现，也许还不止一次。因为央行不止一次提到希望给实体经济提供一个相对中性的货币环境，那么在过往长时间内充当基础货币投放渠道的外汇占款不再的情况下，只能采用降准此类传统的总量宽松方式。存款准备金被央行行长喻为蓄水池，当市场流动性趋势减少的时候，放水的阀门应该保持长期的灵活性。不过从近两年来看，央行虽然也曾表示适时进行预调微调，但政策出台往往滞后于市场预期，很少主动出台政策干预市场。SLO、SLF、MLF等创新工具均是在市场资金已经处于偏紧的状态下才会使用，而且利率普遍偏高，对于降低资金成本收效胜微。所以我们有理由线性外推，在接下来的时间里央行也很有可能在市场资金偏紧张，利率偏高时推出降准以期缓解阶段性压力，不过这种操作更像是对冲而不是主动为之。这也解释了为何央行之前全面降准和定向降准并举仍没有使回购利率下行。

综上所述，笔者认为2015年以来的债券牛市戛然而止的可能性不高，经济数据和金融数据的阶段性复苏以及获利回吐的压力共同作用下可能会经历一个比较难熬的3月。但二季度对债券市场或许能过一个相对舒适的“春天”：政策上可以期待进一步降准，汇率上经历一季度以来的快速贬值之后也许会进入一个阶段性平衡状态，回暖的经济数据也将支持人民币止跌企稳，资本流出速度减缓。如果美国经济复苏出现疲软迹象也许会推迟加息时间，希腊问题也将重回欧元区台面，避险情绪或将进一步上升等等。在这个黄金时间窗口，我们需要做的就是将账户的杠杆降下来，久期降下来，慢慢接受债券市场从牛市慢慢过渡到票息行情的事实。

**近期操盘的心得体会**

从2月4日宣布降准到2月28日宣布降息这段时间，笔者发现一个有趣的现象，这短短11个工作日里就有3,4天市场出现过降息传闻，更有甚者连降息的稿子都帮央行“拟好”散播到各个交易群里。每次传降息都会引发一波大涨，笔者也曾数次为“守候”央行传说中的春节红包而加班、“失眠”。你甚至不用担心所谓的降息没有兑现会使得债券下跌，因为又有新的降息传言“接力”了……然而当两次降息一次降准真的公布了，市场反倒在第一个交易日都出现大跌。可见，市场炒的是降息、降准预期，而并非降息、降准本身。那么正如之前分析的，如果接下来宽松政策预期没有那么强烈，短期内博取大量资本利得的机会变小时，相信一部分投机资金会逐步撤离，市场的杠杆率也应该会有所下降，这也是笔者不太看好3月行情的原因之一。

无论从股市、债市还是期市我们都经常能发现看到，即使市场明显被高估达到非理性的涨幅也有可能继续上涨到更夸张的水平。人们总是认为只要参与击鼓传花的人足够多，自己不要是最后一个接棒的人就好。当市场处于底部，流动性萎缩，任何抛盘都能打压价格时，价格能跌多深往往是由最恐慌的人决定的。换言之，市场的极端价格也往往是由最大的“傻瓜”决定的。这也揭示了在如今这个动荡的世界，金融市场往往出现超涨超跌。这也从侧面说明了作为一个交易员，每一笔交易都需要在内心设置止损位，哪怕你认为是市场的非理性造成了价格的扭曲你也必须严格执行止损。凯恩斯曾经说过，市场持续不理性的时间可以长过你持续不破产的时间。所谓留得青山在不愁没柴烧，金融市场中最关键的一点是你必须“活下来”，才有机会在市场纠正错误定价时分一杯羹。

人性的弱点总是喜欢把短期的事情长期化，乐观起来就是“黄金十年”，07年股市一飞冲天时的论点言犹在耳，现在看来只有唏嘘；而现在经济进入困难阶段，利率掉期1到5年出现历史罕见的大幅倒挂13个BP表明市场对于经济复苏预期极度悲观，似乎从此很长一段时间看不到希望了。

其实经济周期和市场周期总是起起伏伏、周而复始的，之前推出的宽松货币政策和财政政策必将反映在经济数据上，正如降息利好兑现后市场反而下跌一样，届时市场对于经济增长的预期必将面临修正。其实预期是最容易发生变化的：13年12月“钱荒”导致债券利率大幅攀升是预期央行将在很长时间内打压金融系统杠杆；14年4月央行开启定向降准债券利率大幅回落是预期中国正式进入宽松通道；14年7月债券利率又大幅回升是预期宽松政策取得成效使经济、金融数据出现井喷；14年9月债券迎来疯狂上涨是预期之前的复苏仅是昙花一现，中国经济面临硬着陆风险；14年12月初债券1天内暴跌数十个点使得不少机构瞬间面临止损是预期交易所限制可质押券可能引发市场去杠杆浪潮；15年2月国债期货出现8连阳并屡创新高是预期降息……这短短的1年多时间里市场的预期出现过数次转折，并引导市场利率呈W型大幅震荡，我们确实没有必要将短时间内的预期过渡长期化。

约翰.邓普顿曾说“这次不同了”是最昂贵的五个字，阳光底下没有新鲜事。从2011年至今的历史数据上看收益率曲线倒挂持续的时间很短，最长不超过2个月，明显出现倒挂也仅有2次，其中一次是13年钱荒导致的市场利率扭曲造成的，难道“这次不同了”？

图三1-5年利率掉期利差：link.reuters.com/tuw24w

作为债券交易员对市场要敬畏但不屈服，在目前这种容易出现超涨超跌的市场状况下应以顺势而为为主。把盈利比作一条鱼的话，我们不要为放弃鱼头和鱼尾可惜，而是要在大趋势下努力获取安全系数最高的鱼身部分。当然这也不意味着我们在发现市场受非理性情绪影响而造成价格扭曲时袖手旁观，只是在抄底时注意安全边际，不使用杠杆，远离反身性并设置止盈止，分批建仓确保判断错误时不至于无法自拔。盈利时往往更需要保持清醒的头脑，因为那距离犯错不远了；亏损时也需要仔细分析原因，如果内在逻辑没有问题，距离止损还有一定距离时也不必急于否定自己而追随市场，因为用索罗斯的话说市场永远是错的，这种时候往往需要多一些耐心，多一些信念，耐得住寂寞，等待市场自我修复的到来。（完）

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