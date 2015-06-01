焦点：中国定向地方债首秀利率上浮15%增甜头 市场影响多空存分歧

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海6月1日（作者 李宏薇） - 中国江苏省再次引领地方债务置换大潮，于周一首启地方债定向发行。与公开发行相比，定向地方债利率终于不再紧贴下限，转而较国债五日均值上浮15%，以补偿无法现券交易的流动性缺陷。

但包括定向发行的地方债是否会明显挤压二级市场，业内人士看法存有分歧。看多机构认为，该类地方债高出国债均值40-50个基点，投资价值不输贷款；空方则表示，定向发行意味着地方债置换全面提速，未来地方债对其他利率债配置额度的挤出效应会更为明显。

多位消息人士周一透露，中国江苏省今日定向发行约450亿元人民币地方政府债，含一般和专项债券；其中上午已结束发行的一般债券，三、五、七及10年各期限利率均以国债五日均值上浮15%定价。这亦是首批采用定向发行的地方债。

中金固定收益团队认为，以今日江苏定向发行的10年期债4.05%的利率为例，按照20%的隐含税率，其税前收益率达到5.06%，与五年以上贷款基准利率5.65%相差不远，考虑节约风险资本和流动性优势，具备相当吸引力。

“按照这个定价，地方政府债对于银行而言，从一个压力山大的烫手山芋变成了一个小甜点，持有的意愿会有所升高，压力直接转化为动力。”中金固收点评称。

不过也有交易员指出，与公开发行地方债多以国债均值定价相比，定向发行地方债价值更优。但并不一定仅是流动性补偿问题，不排除是银行与地方政府博弈结果所致。

“流动性的问题不用考虑，因为公开的债也同样没有流动性。”北京一基金公司交易员表示。

江苏此前最早启动今年首批522亿元地方债公开招标发行，中标利率仅比作为利率下限的国债到期收益率曲线均值高出2个基点(bp)；随后发行的多省市地方债中标定位多持平于国债均值。

此前财政部、央行、银监会联合发文，明确地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。其中定向发行地方债利率区间为同期限国债收益率五日平均值，至平均值上浮30%。

**地方债是否会明显挤压二级存分歧**

自4月以来，中国债市流动性开始转宽，货币市场资金利率一路下挫，其中隔夜最新跌至1%，七天期不到2%，三个月以内也均回落在3%下方。但尽管如此，除了短券向好势头较为明确外，长债走向则一直因大量地方债供给罩顶而存有分歧。

今日江苏定向发行的地方债利率终于脱离国债均值下限，而最高上浮超过50个bp后，市场对未来地方债是否会明显挤压二级依旧未取得共识。

华创证券最新债券点评认为，定向发行利率较国债均值上浮15%，一方面是因为定向发行的不能二级市场交易，需要流动性补偿。

另外一方面，也可能意味着银行和地方政府博弈中的主动权更高了一些。这是否会导致在后期地方债发行过程中，随着定向地方债发行利率持续高于公开的地方债发行利率，最终带动公开发行地方债利率的回升，值得关注。

但中金公司债券团队指出，定向发行地方债，本质上是存量债务形式的转移，并不是新增债务，不需要更多额外资金的消耗。货币政策若持续宽松，银行是可以消化这部分增量的。在央行需要引导实际利率下降情况下，债券收益率仍处于震荡下行通道。

市场对地方债发行对二级的挤压影响，另外一个关注点是银行参与定向地方债发行，所置换出来的贷款是否会转化为债券投资。

上述基金公司交易员称，影响“要取决于各行会不会增加债券额度。我倾向于会(增加债券额度)。因为贷款放不出去，所以相应增加债券额度符合银行本身的利益。”

北京一券商交易人士并指出，市场对地方债的影响莫衷一是，很大程度上也与流动性的未来走势不清有关。因上周出现央行定向正回购消息，打乱资金预期。

她解释说，地方债务置换需要一个长周期，货币的配合是必要的，另外，中长端曲线若无法平坦化，债务置换也难见成效。

具体来说，现有流动性充裕，主要体现并淤积在短端，银行缺少稳定的、长期性的可用资金，因此，央行未来是否会继续降准，或者通过增加长期限的PSL(抵押补充贷款)等资金供给，来替代MLF(中期借贷便利)等相对短期限资金。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。(完)

(审校 黄凯)

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