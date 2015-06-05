综述：中国回购新政打通内外融通管道 债市开放有望提速

路透香港6月5日（记者 赵红梅） - “忽如一夜春风来”，中国央行日前开闸境外人民币清算行及参加行参与债券回购交易，给近期受困融资成本高企的境外机构“解了围”，此举亦为离岸市场拓宽了一条新的跨境人民币资金输出渠道。

此外，境外机构允许参与债券回购是人民币资本账户开放的“再行一步”，再次激活市场对人民币国际化的热情，有利于人民币冲刺纳入特别提款权(SDR)。而据消息人士透露，放宽境外投资者进入银行间债券市场的后续新政仍将陆续有来。

“可以参与债券回购，意味着境外机构可利用持有的人民币债券，更容易地从境内获得短期人民币，为离岸市场扩宽了一条新的跨境人民币资本输出管道。”中银香港发展规划部策略员巴晴表示，此举对人民币在

境外的自由使用性、交易稳定性、投资便利性都将产生重要正面影响。

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，且回购资金可调出境外使用。这印证了路透早在3月的独家消息的其中一步，央行拟进一步对境外机构开放银行间市场，额度审批制改备案制。

今年以来，离岸市场受人民币汇率贬值、沪港通及A股走势向好引资金回流，流动性趋紧，离岸人民币资金池一季度持续萎缩，仅4月环比微增0.3%，资金成本随之持续高位，人民币存款年利率一度超过4%高位，短期利率亦高于内地市场。

此前境外机构在银行间不能进行回购交易，从在岸市场获得短期流动性的途径较为有限，主要通过境外地区与内地央行签订的本币互换协议渠道，以及海外银行之间拆借获得人民币资金，境外清算行和参与行若投资境内银行间债市要承担的CNH成本估计在3%左右。

“海外想买国内债券的人很多，但融资成本下不来或者说不稳定限制了很多需求。这次等于降低融资成本的政策延伸到了海外。”一位外资行货币业务部人士称。

他并表示，这些境外机构能允许在境内参与债券回购，且回购资金可以调出境外，那意味着仅需承担国内的资金成本，即隔夜1%、7天期2%左右，这样境外机构投资国内债券市场的收益空间就会大大增加，“降低成本就等于增加买债量。”

据央行截至去年末资料，各类境外机构持有境内债券规模近6,000亿元人民币。巴晴预计，如果扣除其中RQFII(人民币合格境外机构投资者)等类别债券及对回购交易有限制的债券品种，初步估算通过回购交易向境外市场释放的流动性规模，理论上将不低于1,000亿元。

市场人士认为，该项政策解决了离岸市场流动性的“燃眉之急”，对境外进行人民币外汇交易、RQFII产品使用、点心债投资等活动开展大有裨益。

**银行间债市改革新政将陆续有来**

今年人民币资目可兑换进程改革可谓快马加鞭，市场普遍预期外汇管制的放松会更多体现在便利资本流入流出层面。

而允许更多境外投资者进入境内银行间债券市场亦是2015年人民币资本项目可兑换改革的重点。

路透3月曾独家报导，中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至回购交易、大额可转让存单（CD）、利率互换等衍生品交易。

中国央行亦多次表态，要加快推动银行间债券市场对外开放。今年5月，央行市场司批准最新一批32家机构进入银行间债券市场，包括11家QFII(合格境外机构投资者)、10家境外机构以及11家RQFII。

目前参与银行间市场的境外央行、清算行及参与行约为100家，占全部银行间境外机构的一半左右。市场初步估计，境外机构已基本足额使用外管局和央行批复的银行间债券投资额度。

消息人士表示，下一阶段，境外投资者投资银行间市场将由审批制转为备案制，额度也会相应放开，试行初期会从宏观审慎的角度给出一个总量的额度限制（例如前海的外债管理试点）；此外，央行还在计划允许更多境外机构在境内发行人民币债券为业务扩张筹资。

2014年3月，德国汽车制造商戴姆勒公司尝试发行了一笔5亿元规模、5.2%收益率的熊猫债，这是自2005年亚洲开发银行和国际金融公司发行“熊猫债”之后停止近10年的重启“头啖汤”。

消息人士表示，目前制约熊猫债发展的相关因素已大为改善，如人民币债券债息均呈下行态势，熊猫债的融资成本有望持续降低，而在岸与离岸人民币债券收益率持续倒挂，境外机构及企业对人民币融资需求较大。

5月底，中国央行发布2014年报亦表示，今年将继续推动境内金融机构赴境外发行人民币债券，支持境外非金融企业在境内发行熊猫债并允许募集资金汇出境外使用。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 24,819.9 99

渣打 17,382.4 43

法巴 13,230.2 35

星展 3,402.6 20

巴克莱 3,000 2

**本周市场动态**

--四位熟悉政策的消息人士周三透露，台湾将于7月20日推出人民币汇率期货，成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后，又一提供相关商品交易的市场。为扩大CNT(台湾离岸人民币)运用范围，除CNH(香港离岸人民币)外，也可选择以CNT作为结算价。

--上海证交所官方微博上周五稍晚称，上证所、中国金融期货交易所与德意志交易所共同建设的离岸人民币金融工具交易平台，初期将主要交易境外发行的人民币债券、股票、交易所上市基金（ETF）及资产证券化产品。条件成熟后，将会推出证券及其他种类的衍生品。

--截至2015年4月底，香港人民币存款环比增加0.3%，至9551.55亿元，结束此前连续三个月下降趋势。

--台湾人寿保险企业狂热的购债浪潮已经降温，之前创纪录规模的月度购债已经消耗了其余量资金，并接近交易规模上限。（完）

(审校 张喜良)

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