热点聚焦：债市暴跌添变数 美联储升息恐推后

2014年10月28日在华盛顿拍到的美联储大楼图片。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约6月12日 - 债市大跌正开始触痛美国消费者和企业的神经，让经济形势变得有点紧张，若这种情况持续下去，或许会给美国联邦储备委员会(美联储/FED)敲响警钟，甚至推迟联储在未来几个月升息的计划。

美国抵押贷款利率已触及一年半高位，汽车贷款成本变得更加昂贵，各类企业的贷款成本也都在跳涨，因近几周美国和欧洲债券价格下跌。

由于美国指标公债收益率(殖利率)本月迄今已从2.13%最高跳涨至2.49%，美联储官员下周会议上将讨论债券价格还将下跌多久--及其可能让经济从冬季下滑中复苏的步伐放慢多少。

“这可能成为他们的一个心结。而且我确实认为，他们将试图对市场进行微观管理，”经纪交易商Vining Sparks的首席经济策略师Craig Dismuke称。

实施超宽松货币政策六年半后，在美联储官员越来越多地流露出升息意图之际，他们会乐于看到至少出现一些金融环境收紧的迹象。

而令人担心的是重蹈2013年的覆辙。当时前美联储主席伯南克暗示可能很快缩减购债计划，导致市场大跌，进而威胁到经济复苏。

投资者和经济学家们表示，鉴于近期市场大幅震荡，美联储已经开始注意监测市场走势；如果10年期美债收益率很快升至2.75%上方，美联储必定会提高警惕。

这种趋紧势头可能会危及最最重要的房地产市场，如同两年前的缩减购债恐慌(taper tantrum)一样。当时市况急转直下，迫使美联储官员发表一系列立场温和的讲话以控制损害。

当时股市大跌，抵押贷款利率飙升至4.8%，吓跑了购房者。虽然今天的经济还没有出现这种问题，但也有令人警惕的信号。

上周30年期固息抵押贷款利率平均报4.17%，为2014年11月以来最高，很多贷款申请人赶紧锁定这个利率，防止进一步上涨。新车贷款成本也略微涨高，不过是从2014年第四季的纪录低点上涨。

抵押贷款利率跳涨图表：link.reuters.com/guv37s

美联储官员经常强调，楼市和车市是预期中消费者信心提升，以及第二季GDP实现更广泛成长的两大推动因素。

从强劲的就业增长数据来看经济正在反弹；美联储主席叶伦也在考虑今年升息，分析师们则预测美联储将在今年9月升息。

不过美国生产力莫名其妙地下滑，薪资增幅也不及预期强劲，令经济仍嫌脆弱。与此同时，美联储理事塔鲁洛则强调了美联储长期以来的担忧，即市场流动性可能不够强，难以抵御市场震荡下行。

美债急跌不仅是对美国经济数据强劲表现的反应，也是受到欧洲各地通缩疑虑缓解影响，这个因素同样导致德国指标公债重挫。

就在上周美债大跌的时候，有三位深具影响力的美联储官员意外对利率升势示警。除了塔鲁洛，还有鲜少公开谈论政策的美联储理事布雷纳德。“我们确实遭遇到来自海外的逆流，这些逆流确实影响到我们的复苏和政策回应，”布雷纳德说。

布雷纳德那番话可能暗示了，如果债市风暴一路持续进入夏季，并继续造成实质经济环境趋紧的话，美联储会有的反应。纽约联邦储备银行总裁杜德利已警告称，如果公司债等金融市场的反应过于激烈的话，美联储将不会那么大力收紧政策。

两年前，投资级公司债收益率曾从5月初的记录低点2.62%急升，到9月初涨至3.65%的高点，涨幅达103个基点。

“目前而言，我不认为包括10年期公债收益率在内的整体金融情况走势，足以导致美联储推迟(升息)更久，”德意志证券分析师Peter Hooper说。

“最新这波鸽派态度将会继续踩下油门，直到我们见到期待中的数据。”(完)

(编译 李春喜/许娜/李婷仪 审校 徐文焰/王颖/蔡美珍)

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