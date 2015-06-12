焦点：中国信用债风险事件频发 但宽货币支撑下违约潮难现

路透上海6月12日（作者 吕雯瑾） - 今年以来中国信用债风险事件频发，除此前的中小企业私募债以及民营企业外，违约主体也开始出现国有企业身影。国内经济持续弱势，令企业经营压力加大；考虑到基本面仍无明显起色，未来信用事件及评级下调还会继续增加，并施压低评级信用债。

不过业内人士认为，当前“稳增长”政策仍在不断发力，宽信用环境有助于缓释信用风险的进一步扩散，未来一段时间违约或仍只是偶发状态。尽管信用风险事件近期对市场冲击有限，但随着数量的累积，信用等级利差或有走扩空间，年内亦可能维持于高位。

“从私募债发展到公募，今年信用风险事件频繁，市场有点‘审美疲劳’了，”华东一券商资管投资经理称。

他表示，违约风险仍以个案形式逐个发生，距离违约潮尚远，“只要成功避开地雷，市场受影响也不大。”

此前曾向投资人提示偿付风险的广西有色金属集团，周四晚在距还本付息日仅两天时发布公告称，其发行的13亿元人民币中期票据（12桂有色MTN1）将如期兑付，从而有惊无险地避免了债市又一违约事件爆发。

民生证券固定收益分析师李奇霖表示，今年信用风险事件的共性，是集中发生在景气度差的行业，公司在运营困难濒临违约时，没有得到股东或政府的支持。因此，在个券选择时也应注意避开上述雷区。

上述投资经理称，多数机构已在信用债投资方面主动调高信用等级要求，“近年‘重口味’的投资机构越来越少，AA+以下(评级)的债流动性很差，可能只有私募在拿了吧。”

今年以来已有湘鄂债和中富债两只公司债，以及天威集团中票共三只公募债出现本金或付息违约，其中天威中票为首只违约的国企债。

中国大型投行--中金公司上周发布信用策略周报称，据统计，已披露年报的债券发行人中，有约2,100家占比82%没有披露跟踪评级报告，6-7月跟踪评级将十分密集。而宏观经济没有明显改观，微观层面发行人偿债压力仍在加大，这两个月内信用债或将进入评级下调高发期。

**国企债光环蒙尘**

4月天威集团中票宣告了国企债无违约的记录终结，而广西有色作为省属企业违约风险警报虽在最后时刻解除，但也表明此前国企债基本无风险的时代正逐渐远去，这有助于进一步打破债市刚性兑付预期。

中债资信有色金属研究团队就认为，此次中票到期兑付并不意味广西有色自身偿债能力已无问题。其业务收缩、经营风险加大，亏损严重、债务负担沉重，自身偿债能力很差，投资者需对其偿付能力保持关注。

中债资信提示，2015年以来发生的多起债券违约事件，或已说明政府层面对债券违约容忍度的提高，国企与民企可获外部支持的差距无疑将缩减，尤其是对救助成本过高的国企而言，其债务安全性较以前将明显减弱。

中投证券固定收益分析师张超表示，除天威集团外，二重重装、中钢集团、广西有色等大型国企相继出现债务危机，从近期评级调整的情况来看，央企及地方国企负面调整占比上升。

他称，从广西有色本次危机来看，国资整合平台在业务经营、财务管控、人事任命上往往存在或多或少的问题。当国资整合平台遇到畸形的公司治理和急速恶化的行业环境“双杀”时，经营、财务和流动性危机将难以避免。

虽然部分国企的信用风险有所暴露，但目前来看国企债的整体资质仍好于民企债。国信证券固收研究团队就认为，从其跟踪的民企和国企债相对利差来看，超日事件以后两者利差明显飙升，已经在对这种差异进行定价；在经济增速仍快速下行阶段，民企的溢价补偿会持续保持在目前的高位。

**低评级债等级利差或走扩**

在信用风险事件数量增多的同时，信用债定价方面也正迎来相应调整；相比整体信用利差，等级间利差变化可能更为明显。

随着今年中国央行降准、降息等宽松政策的陆续实施，尤其是4月20日年内第二次降准之后，银行间资金价格快速回落，流动性推动下，信用利差上半年整体呈持续收窄之势。

不过高低评级间的信用等级利差有所扩大。中债一年期AA-短融估值与同期限AA评级短融估值当前利差约为122个bp(基点)，已攀升至2012年3月以来的高点，预计未来这一势头仍有望延续。

李奇霖表示，这反映了刚兑逐步打破下，风险重定价正在发生；经济没有企稳的迹象，企业经营状况不景气、银行收缩信贷，预计今年下半年债券违约事件会更多，年内等级利差会维持在高位。

中金公司报告也指出，低评级相比高评级的利差保护还不够充分。考虑到后续信用事件和评级下调还会继续增多，不建议主要通过评级下沉提高收益；绝对收益率要求高的投资者务必精选行业和个券。

上海一券商交易员则提到，虽然违约事件开始增多，但规模上未成气候，国内债券的信用定价机制中违约率的缺失还将持续。（完）

(审校 边竞/张喜良)

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