财经洞察：中国地方债不可怕 可怕的是量级快速增长和信息披露不透明

2011年3月22日资料图片，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港6月16日（记者 毕晓雯） - 在私募做交易员的刘小姐这一个多月十分郁闷，用她的话说，债券怎么做怎么错，两边打脸。原以为地方债置换就1万亿，中国财政部副部长也曾公开表态说所谓3万亿置换额度是空穴来风，但刚刚进入6月，第二批1万亿额度就已下达，而市场传言第三批置换额度也将下达。

由于中国的市场传言往往都会成真，这让整个债券市场惊恐万分，投资者们不清楚，地方债的量级到底是多少以及置换额度下发的根据是什么，后续的地方债供应是否会排山倒海？因此，减少买债或者卖出则成为债券市场目前最保险的操作。

可以说，地方债置换方案虽然有明确的标准，但至今的操作仍是雾里看花，相当不透明。这种无法预判的供给节奏及财政强势干预下的发行利率，导致投资者对债券市场、甚至对货币政策都觉得茫然无措。

而这也导致地方债的发行利率出现了不断上升的负循环，以周二新疆发行的年内第二期地方债为例，三年、五年、七年、10期的招标结果分别为2.89%、3.26%、3.54%和3.61%，已较上月发行的同期限品种高出5bp、19bp、17bp及20bp.

地方债招标利率的走升主要源于国债二级市场的下跌，从第二批置换额度传言出现到成真至今，国债收益率曲线的中长端整体上移约15-20个bp，直接推升了地方债的发行成本。

但中国央行为配合地方债务置换，今年可谓在货币政策可行的范围内已经使出了全力，市场流动性的宽裕程度已逼着大行跪求正回购。但是，由于地方债供应和信息披露的不透明，却导致了国债收益率曲线的盲目上移。

**地方债量级到底是多少？**

那么，究竟有多少地方政府债务存量以及每年到期的规模又是多少呢？最权威的数据应该是审计署2013年底发布的报告，截止当期6月30日止的数据如下表（单位：亿元）：

偿债年度 负有偿还责任金 比重 负有担保责任的 可能承担一定救助责任的

额 债务 债务

2013年7-12月 24,949.06 22.92% 2,472.69 5,522.67

2014年 23,826.39 21.89% 4，373.05 7,481.69

2015年 18,577.91 17.06% 3,198.42 5,994.78

2016年 12,608.53 11.58% 2,606.26 4,206.51

2017年 8,477.55 7.79% 2,298.60 3,519.02

2018年及以后 20,419.73 18.76% 11,706.75 16,669.05

合计 108,859.17 100.00% 26,655.77 43,393.72

从上表可以看出，今年到期的地方政府负有偿还责任的债务金额也就1.86万亿，目前公布的2万亿置换额度已经超出了该数额。

而据消息人士表示，这2万亿除了覆盖上述1.85万亿到期债务外，多余部分可用于偿还以前逾期债务。

“细思极恐啊！今年时间才刚刚过半，已经下发了2万亿置换额度了，真不知道今年到期的债务存量到底有多少。”银行的交易人士表示。

而且，由于所有地方债的发行都紧贴询价区间的下端，这让二级市场的吸引力几乎为零，导致流动性骤失。

可以说，面对地方债券供给的不确定性及发行的非市场化，投资机构不得不选择用脚投票。他们通过发行基金及理财产品，积极参与新股发行，对参与债券二级市场却兴趣索然。

恰如专家指出的，地方债的总规模不是问题，快速增长和不透明却是个大问题。目前地方债务到底是12万亿，还是40万亿？谁给个明确的说法？

由于地方财政收入状况日现窘态，地方政府债务到期的偿还风险不断积累，财政部、央行、银监会此前曾联合下文，以置换的方式来解决到期的地方存量债务。

文件显示，对于存量债务中的银行贷款部分，地方财政部门应当与银行贷款对应债权人协商后，采用定向承销方式发行地方债予以置换；对于地方政府存量债务中向信托、证券、保险等其他机构融资形成的债务，经各方协商一致，地方财政部门也可采用定向承销方式发行地方债予以置换。（完）

(审校 曾祥进)

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