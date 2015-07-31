《孟小宁专栏》中国银行间债券对外开放的政策建议

(本文由资深市场人士孟小宁提供，仅代表本人观点)

近期，中国央行相继扩大了央行、商业银行等境外机构投资银行间债券市场的额度和产品权限，加之今年深港通和人民币加入SDR等舆论呼声高企，可以说新一轮的资本市场开放，特别是债券市场开放的格局正在形成。本文从实战的角度，结合笔者在过去五年人民币国际化的经验，提出一些对未来扩大开放的具体建议。

资本项目的开放，在未来相当长的一段时间，都将遵循跨境额度、机构准入和产品清单这三个主体原则来进行。

首先谈谈额度管理问题。在目前尚未实现资本账户全面开放的情况下，跨境资金流入流出的额度管控是必不可少的，无论是QFII、RQFII，再到沪港通、深港通，包括基金互认和自贸区，其核心概念还是先创造一个可以让资金跨境的额度。

目前境外机构投资银行间债券市场，遵循量大开放体系，即由人民银行主导的三类机构体系和由证监会主导的QFII/RQFII体系。由于三类机构更多针对的是央行、主权基金、商业银行和保险机构，他们资金量大，且多为自有资金和自营投资，粗略估计这类机构的额度、托管量等占银行间债券市场对外开放的90%以上；QFII/RQFII主要针对海外的基金和券商的资管计划，开户主体主要是非法人产品（包括公募产品和私募/专户产品），资产管理人获得总投资额度后，自行在名下不同产品间分配投资额度。从现实情况来看，三类机构对银行间市场对外开放更具决定性的作用，其总额度不设上限，各家商业机构可以单独报批、领用额度；而RQFII体系下香港的2,700亿额度也早已用尽，且投资中国的基金产品中，股票产品多，债券产品少。

在当前格局下，增加三类机构的开放额度，并扩大适用主体至包括券商和基金在内的其他类型机构，势在必行。因为目前海外人民币资金池已达万亿规模，且汇价买卖非常市场化，因此针对券商、基金可根据其净资产和资产规模，也可参考其在银行间市场投资人员的经验和实力，进行评价，再分配投资额度。

其次，关于投资者准入方面。银行间债券市场属于机构投资者的场外市场，目前主要有三类，一是央行、国际机构、主权基金；二是商业银行、保险和公募基金，三是银行、券商的交易型账户、私募基金和对冲基金。

对于包括央行、国际机构和主权基金的机构来说，是投资性账户，资金量大，多数只投资利率债，基本只是买入并持有到期，不甚活跃。这类机构进入银行间债券市场是人民币实现国际化的标志，也是境外国家和地区对中国银行间债券市场开放的背书。因此针对这类机构，应该多多益善。

对于商业银行、保险和公募基金，在过去五年间已有约两百家左右机构和非法人产品进入。他们和国内的银行投资性账户和公募基金行为类似，买入为主，也兼有卖出，追求金融债和评级较高的信用债，能力强的机构会和全市场各类成员进行交易。

目前这类机构是银行间对外开放的主体。这类境外机构基本都有海外业务经营牌照，接受较为严格监管，日后对他们开放的原则可放宽至：有牌照、有需求、有能力，即只要在我们认可的地区（如已经签订人民币货币互换或者已经开放RQFII的地区）取得当地监管颁发的业务牌照，有投资人民币债券的客户资金，且有相关经验的业务人员，即可获得额度和准入。

另外则是银行、券商的交易型账户、私募基金和对冲基金。这类机构类似国内的交易户，他们交易活跃频繁，对不同产品都有需求，特别偏好放杠杆或参与衍生品。目前这类机构进入银行间债券市场的很少，主要是受产品开放和结算代理的限制。他们的参与有助于提高市场的流动性和竞争性，加入海外的交易账户可以改变国内市场交易方向性趋同的问题，增加交易机会；而且，这类机构可以成为未来辐射和服务境外机构的卖方力量，以其商业行为推动银行间市场的进一步开放。

最后谈谈可交易产品清单问题。海外机构在流动性、对冲等工具上的需求是巨大的，他们对市场的看法和国内同业可能不尽相同，这也将表现在他们在不同类型产品上的交易方向和需求不同。扩大产品的开放将大大增加境外机构的参与度，也可以提高国内市场中的交易机会和流动性。因此建议对合资格的境外机构，实行“国民化”的产品开放范围，即同类型的境内机构可以投资什么，境外机构就可以投资什么，无非只要增加一个子产品的投资额度，比如回购、掉期等，都可以实现监控和管理。

综上，要实现这三点的突破，势在必行，也确实需要国内市场在硬件和软件方面有进一步的完善和改进。例如跨境的交收和额度的监控可否电子化实时化；可否实现境外机构交易和结算的直接联网；文档、协议是否标准化、电子化，甚至有具法律效力的英文版本；市场信息如日间行情、发行结果、央行政策可否更透明和完整的向境外传播；有没有更加全面和进阶式的专业人员培训体系；信用评价体系可否和海外标准对比对接等等。（完）

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