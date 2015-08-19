焦点：汇率贬值阻缓中国债市加杠杆步伐 机构暂静观视资金面而动

路透上海8月19日（作者 吴芳） - 近日人民币汇率贬值在收紧流动性的同时，亦令股灾以来债市加杠杆的步伐受阻，此前备受青睐的信用债承压更为明显；不过在宽货币政策、低利率环境尚没有方向性逆转前，机构主动调降杠杆意愿暂有限。

分析人士认为，虽然短期高杠杆面临的流动性风险暂不高，但市场多观察央行流动性调控态度，以及低位资金利率走势能否持续，并进一步覆盖杠杆成本；而若资金成本抬升，预计信用债面临调降杠杆的压力还将甚于利率债品种。

“我家杠杆(现在)大概5倍左右，股灾后慢慢加上来的，(人民币)贬值以来资金有点紧，看着要是央妈不出手救急的话，就准备用国债期货对冲，”上海一小型券商机构交易员透露。

他指出，不过一些私募基金杠杆率就比较激进了，唯一担心的就是万一哪天钱紧了，续不上就爆仓了。

今年4月以来，资金利率低位波动，机构加杠杆热情缓步升温，特别是6月底“股灾”以来，大量基金及理财专户弃股投债，推动信用债及中短期金融债收益率跌幅加剧。

“IPO暂停之后，资金多，股市又不好，债市加杠杆的机构多了不少，人民币贬值这一波只是让大家不再加杠杆了，不过短期大家都还想在手上再扛一扛，”上海一银行交易员表示。

华融证券一资管中心交易员认为，其实债市杠杆大不大，从隔夜和七天回购成交量就可以看出，7月份资金很宽松，所以加杠杆的自然也就多了，量增价平，如果不是汇率因素可能还会延续。

银行间质押式回购总成交额7月初隔夜品总成交量由1.4万亿元人民币左右，持续攀升至1.8万亿高位，而近期成交量又逐步回落到1.4万亿附近。从资金价格来看，主要回购利率中隔夜品种加权平均利率报1.7761%，自8月11日汇改以来，累积升幅已逾20个基点。

银行间债市则自人民币贬值以来，三、五年期品种抛压加剧，其中信用债收益率升势明显，低评级品种率先遭遇抛压，利率债短端收益率亦小幅上行；不过随着汇率逐渐走稳，债市波动暂有所放缓。

“低利率宽松货币环境下，机构普遍加大了对高收益的追逐，导致杠杆挥之不去,”交通银行资管中心高级研究员陈鹄飞认为,在下半年若CPI同比逐级抬升，货币利率也将渐趋上行,调降杠杆压力将加大，不然就得做好流动性管理，应对利率上行的压力。

据路透此前报导，在监管层严控场外配资的政策指导下，多家银行亦表示将根据市场表现调整现有1:2的股票杠杆。但债券市场则是另一番风景，某股份制银行正在推出一款包含正回购在内最高达1:9配资的产品。

央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。在连续两日大贬后，央行召开吹风会表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。

但市场对人民币贬值的预期仍存，投行普遍预计明年将贬至6.5-6.6的水平。

**主动降杠杆压力尚不大，观望资金走向**

分析人士表示，虽然短期机构加杠杆心态趋谨慎，但是若流动性整体宽松局面不发生根本改变，机构主动调降杠杆的意愿并不强烈，未来债市杠杆风险何时释放及压力如何，还取决于资金利率能否持续低位且供给维持宽松格局。

而若资金成本抬升，相对而言杠杆更高，流动性更差的信用债品种，面临的杠杆调整压力还将甚于利率债品种。

华南一不愿具名的股份制大行交易员表示，其实就跟钱荒的时候一样，只要市场资金松，多大杠杆都没问题，不过，短期降杠杆的迫切性还不是很强，可能大家都在赌央行是不是会出降准等宽松“大招”。

华创证券固定收益分析师屈庆则认为，外汇市场干预导致流动性收紧，央行逆回购加量投放，也宣告了资金紧张趋势的开始，也说明外汇干预下的货币政策空间不大，降准的概率也在下降。

“只采取七天（逆）回购放钱，市场对流动性的担心并不会下降，会担心什么时候央行就不放钱了，”他称，所以还是建议机构应该主动降低杠杆，而不是坐以待毙。

央行公开市场周二进行了1,200亿元七天期逆回购操作，创下逾一年半以来单日逆回购操作最大量。业内人士认为，逆回购规模冲高有助于缓和近日资金紧张情绪并稳定预期，不过若外汇占款大减趋势不改，仍不能排除再次下调存款准备金率的可能。

此外，三位消息人士周三透露，央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

不过，国海证券债券研究员黄诗城认为，短期人民币汇率贬值引发资金利率只是小幅波动，不过只要央行不变脸，宽松基调不改，杠杆养券的模式还将继续维系，而自2013年监管层整治非标调降杠杆以来，债市杠杆已经不算特别激进。而现在非标比例下降，另一方面两融资金回流，暂时还不会看到流动性风险。

“现在资金利率上一上，杠杆还在2倍以下，实在是看不到会有明显风险。”他谈到。

对于资金利率抬升带来的杠杆风险，陈鹄飞认为，信用债杠杆高，而且弹性大，流动性收紧的话大家更愿意持有利率品，反而容易加重信用债抛压。

长远来看，对于杠杆养券盈利模式前景，前述券商交易员表示，包括汇市在内整个市场都在朝着一个更为市场化的方向走，机构都以收益率为王道，如果这样的话，借短期，买长期，会导致长短期资金利差和流动性溢价都会下降。

他并称，以信用债品种为例，七天回购和债券品种的利差在300-500个基点的空间，放杠杆才有利润空间，否则100-200个基点的利差，是吃不消资金利率波动的。

“所以将来所谓的杠杆都将是衍生品世界（使用空间更大）的，现券的杠杆将缺少空间了，”他并表示。(完)

(审校 林高丽)

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