市场观察：从后贬值效应看中国货币政策的对外转型

路透上海8月21日（作者 徐永） - 中国主动安排汇率贬值的冲击在本周金融市场上余波难平，对中国经济和人民币走向的疑虑，推动了美股、国际油价等风险资产以及亚洲货币的集体下跌。国际金融市场弥漫中国“不适应症”，实际反映中国货币政策大国模式下的转型超预期。

从1998年亚洲金融危机，到2008年全球金融危机，为营造“负责任大国”形象，中国过多地考虑了国际合作和外溢影响，而放弃了人民币贬值选项，实质是用高估的汇率及出口部门的损失，来承担国际货币政策合作和全球经济复苏的成本。

进入下半年中国稳增长压力持续加大，预计自此次人民币贬值开始，中国汇率政策将更多考虑服务国内经济复苏，即从“救它”转向“自救”，全球其它央行目前对这种转型的预期可能不足，后期可能会出现阶段性货币政策协调成本加大，及竞争性货币贬值增加的情况。本周哈萨克斯坦宣布实施浮动汇率制，引发坚戈当日贬值四分之一。

不过，中国央行此次表面看来的单边行动似不应被过多指责。中国货币政策更加注重内在经济结构调整，中国经济健康程度切实得到提高，才能在全球货币政策合作中实质扮演“负责任大国”角色，这是中国货币政策对外转型的应有之义。

货币政策虽然是一国内政，但在开放经济下，资本全球流动及货币政策的外溢性，货币政策（主要是汇率方面）的国际合作重要性也日益提高。

至于全球央行汇率合作的框架，比较著名的是1977年国际货币基金组织（IMF）就提出避免操纵汇率的三大原则，包括避免汇率操纵，进行不公平的贸易竞争；必要时可以干预汇市，但主要限于短期的无序波动；汇率干预要考虑其它国家的利益等。

此前，美国多年指责中国为汇率操纵国，主要是指中国的汇率低估是造成中美巨额贸易逆差的重要原因。

中国在多次金融危机期间竭力避免人民币参与竞争性贬值的重要原因。以2008年金融危机为例，中国当时暂停2005年启动的汇改进程，在2008年下半年到2010年下半年期间，人民币兑美元即期汇率保持在6.81到6.85之间窄幅波动，而无视美元同期的强势。

**避免竞争性贬值**

当然，中国央行的汇率政策，不仅有该贬值时没有贬值，在双顺差持续期间，也有该升值时没有升值的情况。整体而言，主要是“软盯住”美元，汇率政策灵活性不足。

不过，自本次汇率中间价市场化改革以来，汇率政策的灵活性有望大为提高。比如当前在美元有效汇率持续升值的情况下，人民币汇率就面临着贬值压力。

但需要注意的是，作为全球最大经济体，中国央行的货币政策不但影响本国经济，还面临国际货币政策合作和协调的问题，本周日本央行就指责了中国不要操纵汇率，这使得中国货币政策国际合作面临对外转型的问题。

这种转型不仅包括货币政策重心转向服务于国内经济结构调整，抵抗经济下行压力，可能还面临着要兼顾国际货币政策合作的问题。

汇率工具的合作方面当务之急，可能是避免各国陷入本币贬值的竞赛。在此轮人民币贬值前后，亚洲货币正有掀起一轮集体性货币贬值的迹象，因竞争性贬值向来是经济下行时期各国刺激经济的杀手锏。

但如果各国都采取贬值措施保护本国贸易部门，可能会加大各国的贸易保护主义，这样“以邻为壑”的贬值，实际能带来的刺激效果可能会大打折扣。

最新数据显示，日本7月出口增长放缓，对亚洲的汽车和电子产品出口下降；而中国7月份的数据也低于预期。

利率工具和数量型工具方面，主要则料是资本流动的问题。不过这方面，作为主要储备货币国，美国包括欧洲、日本等并没有扮演好示范角色，比如发达经济体的量化宽松，就给新兴经济体造成的通货膨胀，资本流动问题，也一直被认为是货币领域的不公平。

中国上周启动汇率贬值以来，金融市场的不适应症仍在持续，因担忧中国经济，本周美国股市下跌，标普500指数下跌至6个月低位；主要指标美国原油价格也来到六年半低位；亚洲货币也大多数下跌。

影响更大的，则可能是后期美联储的加息预期，目前联邦基金利率期货显示的9月加息预期比例已经跌到40%左右，中国汇率的贬值以及经济的复苏情况可能为较大地扰动大美联储的加息节奏。

**货币政策重心面临再平衡**

对中国国内货币政策而言，当前还是流动性和利率、汇率政策配合的问题。

中国央行在汇率贬值和外汇占款下降后，公开市场逆回购和MLF（中期借贷便利）都补充了流动性，但市场对全面宽松的降准以及降息仍有预期。

从本周汇率走势来看，即期汇率成交虽然放量，但在央行干预下，汇率走势依然较为平稳，估计在贬值初期，汇率继续大幅度贬值的可能性不大。

更重要的是，随着美联储9月加息的可能延后，中国的资本外流压力可大为减轻；当然，比较冲突的一点是，在中国拟加入SDR的推动下，个人对外投资政策如QDII2等可能大为松动，居民资产从人民币到美元的转换，以及境外投资的限制减少，可能会加大资本外流的压力，这可能会使得中国央行境内外汇政策面临两难。

利率政策方面同样存在两难。基本面的疲弱使得降息仍有必要，但降息将进一步消减中美利差，事实上在香港，汇率的贬值已经使得资本流动风险加大，股市成交缩量，在岸的降息可能使得离在岸的外流压力更高。

不过无论是新兴市场竞争性贬值迹象，还是资本外流和国内流动性压力，以及国际货币政策合作及摩擦，可能都是此轮意外贬值后的阶段性反馈。

中国在借助汇率市场化，理顺货币政策重心后，其实有利于后期货币政策目标的传导和国内经济复苏，并在积累对外经验后，也料有利于以大国形象参与国际货币政策的合作。（完）

(审校 黄凯)

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